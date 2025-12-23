Tunisie - Ouganda : l'entrée en lice des Tunisiens dans la CAN, heure et chaîne TV

Ce mardi à 21h00, la Tunisie entame sa CAN face au Ouganda. Si l'adversaire paraît à portée, les Aigles de Carthage s'avancent avec prudence et ambition.

Deux ans après une CAN 2023 complètement manquée avec une élimination précipitée en phase de groupes, les Tunisiens s'avancent revanchards dans cette CAN 2025. Dans une poule C qui semble à leur portée, si le Nigéria pourrait faire figure de grand favori, derrière, la deuxième place est largement jouable pour les Aigles de Carthage. Reste encore à assumer son statut face au Ouganda, une sélection dont la préparation a été chamboulée par une grève des joueurs lors du dernier entraînement en marge de cette rencontre, résultat d'un contentieux entre la Fédération et les joueurs concernant une prime qui n'a jamais été versée.

Si le Ouganda ne s'avance pas dans les meilleures conditions, cette sélection n'est pas à prendre à la légère, elle qui reste sur quatre victoires sur ses six dernières rencontres. Disciplinés collectivement et physiques, les Ougandais seront un véritable test pour la Tunisie, qui plus est pour une entrée en lice dans une grande compétition. Les Tunisiens, vainqueurs en 2004, pourront cependant s'appuyer sur leur forte expérience de la CAN et sur un historique dans les confrontations largement à leur avantage. En effet, la Tunisie n'a jamais perdu dans son histoire face au Ouganda (4 victoires, 0 défaite). Ces deux équipes s'étaient d'ailleurs rencontrées pour la troisième place de la CAN en 1962 lorsque la Tunisie s'était imposée 3-0.

A quelle heure débute Tunisie - Ouganda ?

Le coup d'envoi de Tunisie - Ouganda sera donné au Stade Olympique de Rabat, au Maroc, à 21h00.

Sur quelle chaîne suivre Tunisie - Ouganda ?

Tunisie - Ouganda est à retrouver sur BeIN Sports 1.

Quelles sont les compositions probables de Tunisie - Ouganda ?

Tunisie. Damen, Meriah, Bronn, Valery, Talbi, Abdi, Sassi, Gharbi, Ouanes, Saad, Mastouri

Ouganda. Onyango, Sibbik, Mukundane, Obita, Herbert, Semakula, Aucho, Lorenzen, Ikpeazu, Okello, Mukwala