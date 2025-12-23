DIRECT. Sénégal - Botswana : les Lions envoient un message, suivez le match

Le Sénégal maîtrise son sujet face au Botswana dans son premier match dans cette CAN 2025, ce mardi au Maroc. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

17:49 - Le Sénégal en gestion Les joueurs du Sénégal gèrent parfaitement cette fin de rencontre. Même s'ils auraient pu mener de quatre ou cinq buts tellement ils ont eu d'opportunités dans ce match, les Lions sont content du déroulement du match.

17:45 - Sénégal: Sabaly remplace Sarr Dernier changement du côté du Sénégal. Cheikh Sabaly entre à la place d'Ismaïla Sarr pour ces dernières minutes.

17:42 - Botswana: Ramoreboli fait ses derniers changements Le sélectionneur du Botswana Morena Ramoreboli effectue ses trois derniers changements d'un coup. Cooper, Mohutsiwa et Seakanyeng sont remplacés par Baruti, Modingwane et Kgamanyane.

17:39 - Sénégal: Thiaw fait encore deux changements Le sélectionneur des Lions Pape Thiaw fait à nouveau deux changements d'un coup. Sadio Mané est remplacé par Pathé Ciss tandis que Nicolas Jackson laisse sa place à Cherif Ndiaye.

17:38 - Mané n'y arrive pas Encore une fois, les attaquants sénégalais combinent bien et Sadio Mané est trouvé par Mbaye en retrait. Il frappe en pivot mais Phoko détourne !

17:35 - Jackson rate le cadre ! Les joueurs du Sénégal continuent d'enchaîner assez facilement devant et Sadio Mané parvient à trouver Nicolas Jackson au point de penalty. D'un joli dribble, il s'ouvre le chemin du but mais tire au-dessus !

17:32 - Jackson tente encore sa chance Nicolas Jackson s'essaye une nouvelle fois, cette fois depuis l'extérieur de la surface, mais il s'écroule au moment de frapper et Phoko peut finalement capter assez facilement le ballon.

17:29 - Sénégal: Camara et Mbaye entrent C'est au tour de Pape Thiaw de faire ses premiers changements dans ce match. Pape Gueye est remplacé par Lamine Camara au milieu, alors qu'Iliman Ndiaye laisse lui sa place à Ibrahim Mbaye.

17:26 - Phoko encore déterminant Lancé en profondeur par Niakhaté, Sadio Mané échappe à la défense des Zèbres et se présente seul face à Phoko. L'ancien attaquant de Liverpool ouvre son pied mais Phoko détourne du pied au sol !

17:25 - Jackson manque de lucidité Après un bon travail d'Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson hérite du ballon dans la surface et frappe mais manque de puissance dans son tir trop écrasé. Ses coéquipiers qui attendaient le ballon dans l'axe lui en veulent un peu...

17:22 - Botswana: Ramoreboli fait deux changements Le sélectionneur du Botswana Morena Ramoreboli effectue deux premiers changements dans ce match. Maponda et Sesinyi remplacent respectivement Orebonye et Kebatho.

17:19 - BUT ! Jackson signe un doublé pour le Sénégal (2-0) ! Et ça fait 2-0 pour le Sénégal et deux buts de Nicolas Jackson ! Après une perte de balle du Botswana plein axe, Ismaïla est trouvé sur la droite et remise dans l'axe pour Nicolas Jackson. Après un bon contrôle, il se joue de son défenseur d'un superbe dribble avant de tromper Phoko du gauche... c'est superbe et ça fait 2-0 !

17:16 - Corner en faveur du Sénégal Le Sénégal se procure un corner dans cette seconde période, moins rythmée pour l'instant que la première. Mais cela ne donne rien. Les Sénégalais semblent gérer leur avantage.

17:13 - Kebatho averti L'attaquant du Botswana Omaatla Kebatho récolte un carton jaune pour lui aussi avoir effectué un geste dangereux près de la tête de Koulibaly. C'est le deuxième joueur des Zèbres averti après Mohutsiwa en première période.

17:12 - Belle sortie de Phoko Sur un centre détourné de Diatta, Nicolas Jackson veut reprendre le ballon de volée mais Phoko sort bien courageusement loin de son but pour boxer ce ballon ! Le gardien des Zèbres obtient un coup franc, en raison de ce pied jugé dangereux de Jackson.

17:09 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement à la pause, que ce soit pour le Sénégal ou pour le Botswana. En délicatesse avec ses adducteurs, le gardien botswanais Phoko est toujours là.

17:06 - C'est reparti entre le Sénégal et le Botswana ! C'est parti pour la deuxième période à Tanger entre le Sénégal et le Botswana ! Ce sont les Zèbres qui engagent pour ces 45 dernières minutes, alors qu'ils accusent un but de retard dans cette rencontre.

17:02 - Avantage mérité pour le Sénégal Le Sénégal mène logiquement à la pause face au Botswana (1-0). Après 45 minutes, l'écart entre les deux nations est fidèle aux prévisions et les Lions ont eu énormément d'occasions pour prendre l'avantage dans ce match avant le but inscrit par Nicolas Jackson juste avant la pause (1-0, 40e). Nicolas Jackson (5e et 23e), Pape Gueye (5e), Sadio Mané (6e et 34e) ou encore Iliman Ndiaye (16e et 20e) ont eu les opportunités pour marquer avant l'attaquant du Bayern, mais les Lions semblent avoir fait le plus dur dans cette rencontre.

16:56 - Le but de Nicolas Jackson en vidéo Le Sénégal a logiquement pris l'avantage dans cette première période face au Botswana, alors que le gardien Phoko a longtemps retardé l'échéance. C'est finalement Nicolas Jackson qui a trouvé la faille sur un très bon centre en retrait de Jakobs. Découvrez ce but en vidéo :

16:50 - C'est la pause ! Le Sénégal mène face au Botswana C'est la mi-temps à Tanger ! Le Sénégal mène face au Botswana (1-0), grâce à un but inscrit par Nicolas Jackson (40e).

16:46 - Trois minutes de temps additionnel M. Bouh accorde trois minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Sénégal et le Botswana.

16:44 - Carton jaune pour Diatta Krépin Diatte récolte le premier carton jaune de cette rencontre côté sénégalais après avoir laissé traîné la semelle sur un joueur du Botswana, à l'approche de la mi-temps.

16:40 - BUT ! Le Sénégal prend les devants (1-0) Le Sénégal parvient à trouver la faille dans cette rencontre face au Botswana ! Nicolas Jackson débloque la situation en reprenant du gauche en première intention un centre en retrait de Jakobs.

16:37 - Le Botswana négocie mal un contre Après un ballon perdu par Ilimane Ndiaye, le Botswana peut négocier un contre à 3 contre 3 mais c'est mal joué par les joueurs du sélectionneur Morena Ramoreboli. Dommage pour les Zèbres.