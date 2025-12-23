Sénégal - Botswana : les Lions assument leur statut de favoris

Pour son entrée en lice dans la CAN 2025, le Sénégal affronte le Botswana ce mardi à partir de 16 heures, à Tanger. Avec un statut de favori à assumer.

Après le Maroc et l'Égypte, c'est au tour d'un autre favori à la victoire finale de la CAN 2025 de faire son entrée en lice dans la compétition : le Sénégal. Après avoir remporté la première CAN de son histoire en 2021, les Lions étaient sortis dès les huitièmes de finale il y a deux ans en Côte d'Ivoire, battus par les Éléphants futurs vainqueurs lors de la séance de tirs au but (1-1, 5 t.à.b. à 4) après avoir remporté leurs trois premiers matchs. Ils auront forcément à cœur de se racheter cette année.

Depuis cette défaite il y a deux ans, le Sénégal n'a plus perdu un seul match officiel (en dehors du Championnat d'Afrique des nations, disputé avec d'autres joueurs) et s'avance donc logiquement comme un prétendant au titre au Maroc. Aliou Cissé, qui a mené les Lions à leur première CAN, a été depuis remplacé par Pape Thiaw sur le banc, sans que cela ne porte préjudice à l'équipe.

Le Botswana, invité surprise

19e nation au classement FIFA (et deuxième nation africaine derrière le Maroc, 11e), le Sénégal a hérité d'un tirage au sort plutôt clément pour la phase de poules, avec le Botswana, la RD Congo et le Bénin. Futurs adversaires des Bleus à la Coupe du monde 2026, les Lions se sont facilement qualifiés pour la CAN 2025 en dominant la poule L des éliminatoires, empochant 16 points sur 18 possibles contre le Burkina Faso, le Burundi et le Malawi.

Le Botswana va de son côté tenter de créer une énorme surprise à l'occasion de la deuxième CAN de son histoire, après celle de 2012. Classé 138e mondial au classement FIFA et 40e sur le plan africain, le Botswana s'appuie sur un groupe majoritairement issu du championnat local, sous la houlette du sélectionneur sud-africain Morena Ramoreboli, en poste à la tête des Zèbres depuis janvier 2025. Mais le Botswana débarque au Maroc en plein doute, après une campagne délicate lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, terminé à la 5e et avant-dernière place du groupe G avec 10 points (3 victoires, 1 nul et 6 défaites, ndlr).

Les compos de Sénégal - Botswana :

Pour cette première rencontre dans la CAN 2025, Pape Thiaw devrait aligner sa meilleure équipe possible, avec Sadio Mané, Pape Gueye, Kalidou Koulibaly ou encore Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, les deux anciens joueurs de l'OM, alignés d'entrée. De nombreux joueurs évoluent ou ont évolué en Ligue 1 dans cette équipe.

Le onze de départ probable du Sénégal : E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs - I. Gueye, P. Gueye - I. Ndiaye, N. Jackson, I. Sarr - S. Mané.

Du côté du Botswana, il y a forcément beaucoup moins de joueurs connus parmi les Zèbres. Pour la CAN 2025, le sélectionneur Morena Ramoreboli s'appuie notamment sur l'expérimenté défenseur Mosha Gaolaolwe (87 sélections, 5 buts) et sur l'attaquant d'Al-Ittihad (Arabie saoudite) Tumisang Orebonye.

Le onze de départ probable du Botswana : Phoko - Leinanyane, Velaphi, Gaolaolwe, Johnson - Mohutsiwa, Cooper, Baruti - Boy, Orebonye, Seakanyeng.

Heure, chaîne, comment voir Sénégal - Botswana en direct

Ce match entre le Sénégal et le Botswana ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre ces deux nations africaines, à partir de 16 heures ce mardi 23 décembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Botswana ?

Pour son entrée en lice dans la CAN 2025, le Sénégal est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour son premier match dans la compétition. La cote pour une victoire des Sénégalais oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire du Botswana se situe au-dessus de 15. La cote pour un match nul est d'environ 6.