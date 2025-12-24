Algérie - Soudan : Zidane aux cages, Mahrez devant... Compos probable, heure, chaîne TV

L'Algérie affronte le Soudan ce mercredi à l'occasion de son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

L'Algérie doit se racheter. Après des années glorieuses, les Fennecs enchainent les désillusions tant sur le plan international que continental. Depuis le sacre lors de la CAN en 2019, les Verts ont connu le malheur d'être éliminés de manière précoce lors des deux dernières Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont aussi été privés du Mondial 2022. L'arrivée de Vladimir Petkovic a permis aux Algériens d'entrevoir un avenir un peu plus radieux avec une qualification pour la Coupe du monde 2026 et donc une CAN 2025 qui s'avère prometteuse. "J'ai dit à mes joueurs qu'il n'est pas important de penser au passé. Hier est déjà derrière nous. L'essentiel, c'est de se concentrer sur aujourd'hui (mardi) et de bien préparer demain (mercredi)", a déclaré le sélectionneur de l'Algérie.

Et pour commencer, l'Algérie affronte la modeste équipe du Soudan, 119e nation du classement FIFA. Pour autant, les Faucons de Jediane ont montré de belles choses lors de leurs dernières sorties comme un match nul face au Sénégal (0-0) ou encore une victoire face à la République démocratique du Congo (1-0).

Le bilan des confrontations directes penche assez largement en faveur des Fennecs. Ces derniers se sont imposés à quatre reprises en neuf matchs contre quatre matchs nuls et une défaite.

A quelle heure débute le match Algérie - Soudan ?

Le match Algérie - Soudan débutera à 16h ce mercredi. Il se déroulera au Stade Moulay Hassan, à Rabat au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie - Soudan ?

Bein Sports 1 diffusera cette rencontre entre l'Algérie et le Soudan qui compte pour la première journée du groupe E de la CAN 2025.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Soudan ?

Canal+ proposera une diffusion streaming de cet Algérie - Soudan. Il faut disposer d'un abonnement pour y avoir accès.

Quelles compostions probables pour Algérie - Soudan ?

Vladimir Petkovic peut s'appuyer sur un groupe expérimenté pour cette CAN 2025. On retrouve notamment Riyad Mahrez qui devrait débuter en attaque. Au poste de gardien de but, l'un des fils Zidane, Luca, pourrait bien être titulaire. Le XI probable des Fennecs : L. Zidane - Atal, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Bennacer, Zerrouki, Boudaoui - Mahrez, Bounedjah - Amoura

En face, le sélectionneur James Kwesi Appiah s'appuie sur des joueurs qui évoluent majoritairement dans le championnat soudanais. Le XI probable du Soudan : Aboeshren - Khamis, Saeed, Abdelgadir, Awad - Khidir, Omer, Tayfour - Mozamil, Abdelrahman, Essa

Quels sont les pronostics pour la rencontre Algérie - Soudan ?

Betclic : Algérie 1,40 / Nul 4 / Soudan 9,25

Unibet : Algérie 1,39 / Nul 4,40 / Soudan 8,90

Winamax : Algérie 1,36 / Nul 4,10 / Soudan 9