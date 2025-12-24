Algérie - Soudan : emmenés par un grand Mahrez, les Verts soignent leur entrée en lice, le résumé du match

L'Algérie a dominé le Soudan ce mercredi à l'occasion de la première journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 (3-0). Riyad Mahrez a inscrit un doublé.

18:10 - Le résumé du match Les Fennecs font le travail. Il ne fallait pas arriver en retard devant cette rencontre. L'Algérie frappe après un peu plus d'une minute de jeu sur un contre parfaitement mené et conclu par Mahrez (2'). Les Soudanais ne paniquent pas pour autant et se créent une grosse occasion une dizaine de minutes de plus tard. Luca Zidane doit alors réaliser une double parade déterminante (11'). Au fil de la première période, le rythme va baisser et les deux équipes vont prendre moins de risques. L'ailier soudanais Adil, quant à lui, décide d'en prendre un gros lorsqu'il tâcle dans les pieds d'Aït-Nouri alors qu'il avait déjà un jaune. Son intervention manquée lui vaut un deuxième avertissement synonyme d'exclusion (40'). En début de deuxième période, le rythme ne va pas vraiment s'élever. L'Algérie a le ballon et semble que très rarement mise en danger. Les Verts ont l'occasion, à l'heure de jeu, de faire le break mais Bounedjah, bien servi par Mahrez, est mis en échec par le gardien soudanais. C'est le dernier avertissement avant le doublé de Mahrez qui récidive sur une séquence de jeu quasi similaire (62'). Avec cet avantage de deux buts, les Verts peuvent donc tranquillement gérer et vont même ajouter un troisième but par l'intermédiaire de Maza (86') qui permet aux Algériens de débuter parfaitement cette Coupe d'Afrique des Nations 2025.

17:59 - Un prochain match déjà décisif L'Algérie prend la première place du groupe E après cette large victoire face au Soudan (3-0) et devance le Burkina Faso qui est le prochain adversaire sur la route des Verts. Cette rencontre sera déjà décisive dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale.

17:53 - L'Algérie soigne son entrée en lice ! Coup de sifflet final ! L'Algérie surclasse le Soudan et s'impose avec la manière pour son entrée en lice dans cette CAN 2025. Les Verts prennent la tête du groupe E.

17:50 - Tout était beau ! (90+3') Zinédine Zidane avait apprécié en tribunes. Sur une ouverture magnifique, Boulbina réalise un enchainement contrôle-frappe sublime mais Monged dévie du bout du pied en corner.

17:49 - Hadjam en bout de course (90+1') Après une grosse différence faite par Maza au milieu de terrain, Boulbina décale Hadjam qui tentait de surprendre Monged avec une frappe puissante au premier poteau. C'est hors cadre.

17:48 - Encore cinq minutes (90') Le quatrième arbitre vient d'annoncer le temps additionnel de ce Algérie - Soudan. Les Fennecs vont s'imposer pour leur entrée en lice dans cette CAN 2025.

17:45 - Le pressing jusqu'au bout (88') Malgré cet avance confortable, l'Algérie continue de mettre une grosse pression sur le Soudan qui cherche à relancer proprement.

17:43 - L'Algérie ajoute un nouveau but ! (86') Et le troisième but algérien. Encore un très beau mouvement des Fennecs qui entérinent donc définitivement leur victoire aujourd'hui face au Soudan. Maza conclut parfaitement une belle action avec une excellente remise de la tête de Bounedjah.

17:41 - Bounedjah très surpris (84') L'attaquant algérien est sanctionné d'une position de hors-jeu alors que c'était un Soudanais qui avait fait la passe. Finalement l'arbitre se rend compte de son erreur et redonne le ballon aux Fennecs.

17:39 - Le dernier changement algérien (82') Zerrouki remplace Amoura, auteur d'une grosse prestation dans cet Algérie - Soudan.

17:38 - Maza ne comprend pas (81') Le joueur du Bayer Leverkusen pensait avoir licitement récupéré le ballon dans la surface soudanaise mais l'arbitre siffle une faute.

17:36 - Awad se manque (80') C'est ce qu'il aura manqué aux Soudanais lors de ce Algérie - Soudan. De la précision dans l'avant-dernier geste à l'image de ce centre encore bien tromp imprécis d'Awad. Zidane s'empare du cuir.

17:35 - Un double changement pour l'Algérie (78') Deux changements supplémentaires dans ce Algérie - Soudan. Hadj Mousa et Boulbina remplacent Mahrez et Bennacer. Le double buteur algérien du jour reçoit une belle ovation.

17:34 - Encore un extérieur du pied (77') Amoura est inspiré dans ce Algérie - Soudan et tente de délivrer une nouvelle passe décisive de l'extérieur du pied. Mahrez était encore recherché mais la défense du Soudan est sur le coup.

17:32 - Amoura un peu court (75') Maza cherchait Amoura sur le côté gauche mais la passe du milieu de terrain algérien est un peu trop fuyante.

17:31 - L'Algérie s'installe (73') Ce doublé de Mahrez a permis aux Algériens de pleinement s'installer dans le camp soudanais. Les Faucons de Jediane ont pris un coup sur la tête.

17:28 - Et un nouveau changement (70') Awad fait son entrée du côté du Soudan. Il remplace, au milieu de terrain, Abuaagla qui souffrait également. Pour le moment, Monged tient sa place dans les cages.

17:27 - Inquiétude pour le portier du Soudan (69') Juste après le triple changement soudanais, Monged se met au sol et grimace. Le staff médical rentre sur la pelouse pour prendre soin du portier du Soudan.

17:24 - Trois changements d'un coup (67') Le sélectionneur ghanéen du Soudan fait trois changements d'un coup. Mohamed Eisa, Abo Eisa et Omer sont remplacés par Algozoli, Abdelrahman et Mozamil.

17:23 - Monged s'envole (65') Après sa passe décisive, Amoura était proche d'inscrire un but sur cet enroulé. Monged sort une belle parade et empêche le Soudan de couler.

17:21 - Amoura est partout (64') Récompensé par une passe décisive, Amoura fait un match plein dans cet Algérie - Soudan. Il est dans tous les bons coups algériens.

17:20 - Le doublé de Mahrez !! (62') Bis repetita !! Mahrez revient sur son pied gauche et ajuste parfaitement le portier adverse après un service magique de l'extérieur du pied d'Amoura.

17:18 - La pépite algérienne (61') Vladimir Petkovic lance sa jeune pépite Ibrahim Maza. Le joueur du Bayer Leverkusen remplace Chaïbi. Aït-Nouri est, quand à lui, suppléée par Hadjam.

17:17 - Quelle occasion ! (59') Bounedjah avait la balle de break au bout de son pied gauche. Mahrez lance son attaquant qui frappe en première intention. Monged dévie en corner.