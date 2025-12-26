Maroc - Mali : après un choc fou et des penaltys, la qualification attendra pour les Lions de l'Atlas, le résumé du match

Ce vendredi soir, le Maroc a été accroché par le Mali (1-1) dans un choc disputé lors de la deuxième journée de la CAN 2025. Avec ce match nul, les Lions de l'Atlas devront attendre pour se qualifier en huitièmes de finale.

En direct

23:35 - Le Maroc tenu en échec, le résumé du match Un choc qui aura tenu toutes ses promesses ! Affiche de gala annoncée en poules dès le tirage au sort de la CAN 2025, le duel entre le Maroc et le Mali a vite démarré. Les duels sont âpres et la lutte est acharnée entre les milieux de terrain. Les occasions sont peu nombreuses alors que les fautes empêchent les deux sélections de construire des attaques placées. Après un une-deux dans la surface, Brahim Diaz frappe au quart d'heure de jeu. Diarra repousse Saibari qui, surpris, manque le but vide (0-0, 17e). Le match se poursuit et l'arbitre Abdou Abdel Mefire a du travail. Juste avant la pause, Brahim Diaz mystifie Gassama d'un crochet derrière la jambe d'appui. Le latéral gauche touche le ballon de main, poussant l'arbitre camerounais à désigner le point de penalty après un appel à la VAR. Diaz se fait justice lui-même avant la pause (1-0, 45+5e). Au retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas reviennent avec les mêmes ambitions et veulent enfoncer le clou. À l'heure de jeu, Lassine Sinayoko est fauché dans la surface par El Yamiq. Si l'arbitre ne siffle rien dans un premier temps, l'attaquant de l'AJ Auxerre entre dans une colère noire et les esprits s'échauffent sur la pelouse. Après une vérification à la VAR, Abdou Abdel Mefire siffle un second penalty dans ce choc, transformé par Sinayoko (1-1, 64e). Les changements interviennent mais le choc peut basculer des deux côtés en fin de match. Les Lions de l'Atlas poussent mais les Aigles filent en contre. Finalement, les deux défenses tiennent et le score reste à 1-1. Coup d'arrêt pour le Maroc qui voit sa folle série de 19 victoires consécutives s'arrêter ce soir à Rabat. La qualification en huitièmes de finale de la CAN 2025 devra attendre Walid Regragui et ses hommes, alors que le Mali reste dans la course pour rejoindre la phase à élimination directe.

23:30 - Verdict rendu lundi Ce lundi soir, les quatre nations du groupe A de la CAN 2025 vont disputer le dernier match de poules : Zambie-Maroc : lundi 29 décembre à 20 heures

Comores-Mali : lundi 29 décembre à 20 heures

23:25 - Point sur le classement Alors que tout reste à faire dans ce groupe A et que la dernière journée sera décisive dans la course à la qualification, le Maroc est premier : Maroc : 4 points Mali : 2 points Zambie : 2 points Comores : 1 point

23:20 - La qualification attendra ! Alors que le Maroc et le Mali se sont neutralisés ce vendredi soir, la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 devra attendre. En effet, une victoire ce soir aurait permis aux Lions de l'Atlas de rejoindre l'Egypte parmi les nations qualifiées.

23:15 - La folle série s'arrête ! La série de 19 victoires consécutives s'arrête ce vendredi soir à Rabat pour le Maroc, tenu en échec par le Mali (1-1). Pour rappel, c'est la plus longue série de succès d'affilée dans le football moderne.

23:10 - Une affaire de penaltys Dans cette affiche de gala de la CAN 2025, les deux réalisations ont été inscrites sur penalty. Revivez l'ouverture du score marocaine par Brahim Diaz :

23:05 - Premier accroc pour le Maroc ! (1-1) C'est terminé au stade du Prince Moulay Abdallah où le Maroc est tenu en échec par le Mali dans une affiche très disputée de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2025. Deux buts sur penalty ont été inscrits par Brahim Diaz et Lassine Sinayoko.

23:04 - Coulibaly proche du CSC ! (1-1, 90+11e) Quelle frayeur pour le Mali ! Sur le dernier ballon du match, Coulibaly veut remiser un centre pour son gardien mais la tête est trop puissante. Diarra détourne sur sa ligne !

23:02 - Les Marocains reculent (1-1, 90+10e) Face au pressing malien, les Lions de l'Atlas sont contraints de repasser par Bounou.

23:01 - Diarra attentif ! (1-1, 90+8e) Eliesse Ben Seghir frappe fort au premier poteau. Malgré les rebonds, Diarra s'empare facilement du ballon.

23:00 - Les cartons pleuvent (1-1, 90+7e) Huitième carton jaune dans ce choc ! Après un festival de Ben Seghir sur l'aile gauche, Nene Dorgeles fait faute et arrête la course de l'ancien joueur de l'AS Monaco.

22:58 - Ballon trop long (1-1, 90+5e) Long ballon d'Aguerd vers Rahimi mais ça termine en six mètres.

22:57 - Les Maliens filent ! (1-1, 90+4e) Après un ballon repoussé en corner, les Maliens filent en contre-attaque. Kamory Doumbia sert El Bilal Touré, signalé hors-jeu.

22:56 - Nouveau corner ! (1-1, 90+3e) Long ballon dans la surface ! En-Nesyri et Mazraoui sont à la réception du ballon mais les Aigles concèdent un corner.

22:55 - Dix minutes ! (1-1, 90+1e) Dix minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps !

22:54 - Double changement (1-1, 90e) Doumbia et Nene remplacent Doumbia et Sangaré pour la fin de match.

22:52 - Aguerd en patron ! (1-1, 89e) Quel tacle de Nayef Aguerd ! Dans une situation en supériorité numérique, Doumbia et Dieng se projettent avant que le défenseur de l'OM ne tacle dans sa surface.

22:51 - Les Lions de l'Atlas se gênent (1-1, 88e) El Yamiq et En-Nesyri se gênent à la réception du corner. Six mètres pour le Mali !

22:50 - Retour salvateur (1-1, 87e) Superbe retour défensif de Gaoussou Diarra devant El Khannouss dans la surface. Corner pour le Maroc !

22:49 - Faute obtenue (1-1, 87e) Le suspens est intenable à Rabat ! Mazraoui obtient un coup franc précieux pour récupérer la possession.

22:48 - Dieng fait faute (1-1, 85e) Alors que le gardien Diarra a pris un carton jaune pour gain de temps, Dieng fait faute dans son duel dans les airs avec Rahimi.

22:46 - Pas de penalty ! (1-1, 83e) Le stade du Prince Moulay Abdallah ne fait qu'un et réclame un penalty ! Une-deux dans la surface entre Rahimi et El Khannouss. Le jeune milieu s'effondre après un duel à l'épaule avec Diarra. L'arbitre ne siffle rien !

22:45 - Nouveaux remplacements (1-1, 82e) Rahimi et Ben Seghir remplacent Amrabat et Saibari pour les dernières minutes.

22:44 - Diarra touché (1-1, 80e) Le match est temporairement stoppé pour prodiguer quelques soins au portier malien, touché à la jambe.