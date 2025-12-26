Maroc - Mali : "La CAN la plus difficile à gagner"... Walid Regragui plante le décor avant de défier les Aigles

Ce vendredi soir, le Maroc dispute le deuxième match de sa Coupe d'Afrique des Nations. Face au Mali, les Lions de l'Atlas ont l'occasion de valider leur ticket pour les 8e de finale dans cette compétition relevée.

Après sa victoire inaugurale face aux Comores dimanche dernier (2-0), le Maroc fait son retour dans cette CAN 2025. Ce vendredi soir, les Lions de l'Atlas vont défier le Mali accroché par la Zambie après un but à la 92e minute de jeu (1-1). En cas de victoire face aux Aigles ce soir, les joueurs de Walid Regragui décrocheront déjà leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Un objectif que le sélectionneur marocain n'a pas manqué de souligner face aux médias jeudi matin : "On arrive à la 2e journée, la 1re victoire était importante. Ce n'est jamais évident. On a vu que dans l'histoire, c'était dur. Là, on rentre dans la vraie compétition contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien. C'est une équipe au potentiel énorme qui voudra gagner. Ça va être un match équilibré, on a hâte de le jouer. On joue pour les 3 points en essayant de se qualifier dès vendredi. Il y a beaucoup d'attentes autour de nous. Le premier match, il y a plusieurs points de vue sur la pression. Quand on regarde les scores, on est dans la logique de tout le monde, même si certains ont gagné avec plus de panache. La pression, on l'a depuis un an et demi".

"Tout le monde est prêt en défense"

Lors du match face aux Comores, Romain Saïss est sorti prématurément sur blessure. Touché par une élongation, le capitaine marocain est forfait pour cette deuxième rencontre. En conférence de presse, Walid Regragui a donné des nouvelles de son capitaine mais également d'Achraf Hakimi : "" Les blessures ? À part Romain Saïss… Vous me parlez de Nayef mais je ne suis pas au courant. À part Romain, qui a eu une petite élongation, le reste, on est au courant pour Hamza et Achraf. Ils récupèrent bien. Hakimi, on va essayer de le gérer au mieux. Aguerd, les rumeurs, à part servir l'adversaire, ça ne sert pas le Maroc. On a un canal officiel, la défense n'est pas décimée. On a cinq défenseurs centraux dans la liste, on avait tout prévu. À part Romain, tout le monde est prêt en défense".

"La CAN la plus difficile à gagner"

Le dernier trophée de la Coupe d'Afrique des Nations soulevé par le Maroc remonte à 1976. Autant dire que la pression est grande pour les Lions de l'Atlas à domicile. S'il sait qu'un sacre est très attendu, Walid Regragui a souligné l'importance du public pour aller chercher une deuxième CAN dans l'histoire du football marocain : "Ça va être la CAN la plus difficile à gagner. Toutes les équipes sont au rendez-vous. On est dans les meilleures conditions possibles, tout le monde veut la gagner. Celui qui la gagnera aura plus de mérite que les années précédentes. Des pelouses magnifiques, des hôtels magnifiques. Tout est réuni. Donc il faut qu'on sente qu'on est à domicile, que c'est le feu dans le stade, un peu plus encore. (…) La possession stérile ? On a les solutions. On galère face au bloc bas, mais on est sur 19 victoires consécutives. Les solutions, on en a trouvé. Après, pour la perfection, il faut que le match soit réglé à la mi-temps, mais ça ne sera presque jamais le cas. On a manqué de présence dans le half-space, dans la surface. On a voulu les faire courir et on sait qu'en faisant tourner, on use l'adversaire. Parfois à la limite. Mais face au Mali, ça sera différent avec une équipe malienne avec plus de personnalité et plus d'espaces. On subira plus, ça sera équilibré".

À quelle heure débute Maroc - Mali ?

Le coup d'envoi du match du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Maroc au Mali est prévu vendredi 26 décembre à 21h00 au Stade du Prince Moulay Abdallah de Rabat (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Maroc - Mali ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Lions de l'Atlas et les Aigles.

Comment suivre Maroc - Mali en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le deuxième match des Marocains dans cette CAN 2025 contre le Mali sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Maroc - Mali ?

Maroc : Bounou (G) - Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine - Ounahi, Amrabat, El Aynaoui - Brahim Diaz, Rahimi, Saibari.

: Bounou (G) - Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine - Ounahi, Amrabat, El Aynaoui - Brahim Diaz, Rahimi, Saibari. Mali : Diarra (G) - Coulibaly, Diaby, Fofana, Dante - Sangaré, Dieng, Haïdara - Sinayoko, Touré, Nene.

