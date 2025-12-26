DIRECT. Egypte - Afrique du Sud : un choc très serré avec peu d'occasions, suivez le match

Ce vendredi, l'Egypte affronte l'Afrique du Sud ce vendredi pour la 2e journée de la CAN. Un choc entre deux nations qui visent la première place du groupe B et la qualification en huitièmes de finale. Suivez le match en direct.

En direct

16:24 - Corner concédé (0-0, 24e) Trezeguet se met dans le sens du jeu et finit par trouver Marmoush en profondeur. Mbokazi tacle le ballon en corner.

16:22 - Marmoush proche du but ! (0-0, 22e) Alors qu'ils étaient deux avec Salah derrière le ballon, c'est finalement Omar Marmoush qui s'est élancé. L'attaquant de Manchester City a frappé le coup franc du côté du mur. Ronwen Williams était complètement battu mais le ballon 'est pas cadré.

16:20 - Premier avertissement (0-0, 20e) Un carton jaune assez foncé ! Après une passe interceptée, Marmoush hérite du cuir et se met dans le sens du but. Le n°22 s'échappe avant d'être délibérément taclé par Mokoena qui ne s'est pas du tout occupé du ballon. Le milieu passe proche de l'expulsion directe.

16:19 - Les Pharaons se gênent ! (0-0, 19e) Mo Salah frappe parfaitement le coup franc au premier poteau. Hamdi, Rabia et Trezeguet se disputent seuls le ballon mais personne ne reprend le cuir de la tête qui sort en six mètres.

16:18 - Marmoush reste au sol (0-0, 17e) Ngezana s'en sort bien ! Hamdi lance Omar Marmoush le long de la ligne de touche gauche qui est taclé par le défenseur sud-africain. Pas d'avertissement pour le n°21 après cette intervention défensive mal maîtrisée.

16:16 - Pas de coup franc (0-0, 15e) Zizo est furieux ! Hamdi trouve Salah d'un long ballon. Pressé par deux joueurs adverses, l'ailier trouve Zizo en retrait après un contrôle sublime. Le milieu se retrouve enfermé et s'écroule mais l'arbitre ne siffle rien.

16:14 - Modiba en retrait (0-0, 14e) Longue transversale d'El Shenawy pour Hany qui était monté mais Modiba joue en retrait pour Ronwen Williams.

16:12 - Salah trop court ! (0-0, 12e) Zizo trouve bien Hany dans l'intervalle. Parti dans le dos de son vis-à-vis, le latéral droit centre en première intention. Au point de penalty, Mo Salah se jette mais il est trop court pour reprendre le ballon.

16:11 - Salah dans le mauvais temps (0-0, 11e) Bien trouvé dans l'entrejeu, Salah pousse le ballon mais sa dernière passe est interceptée par Mudau.

16:10 - Belle montée (0-0, 10e) À hauteur de la ligne médiane, Appollis temporise avec le ballon dans les pieds mais Rabia monte vite pour le surprendre.

16:09 - Passe imprécise (0-0, 9e) Alors qu'il était seul en attaque, Salah est servi par Zizo. La longue transversale est finalement manquée pour finir en touche.

16:08 - La vista de Zizo (0-0, 8e) Trouvé dans la surface adverse, Lyle Foster décroche et parvient à centrer. Au lieu de dégager loin devant, Zizo remise de la tête pour son gardien El Shenawy. L'Egypte peut souffler !

16:07 - Round d'observation (0-0, 7e) Depuis le coup d'envoi, les Egyptiens sont regroupés dans leur moitié de surface et pressent peu. Les coéquipiers de Mo Salah semblent attendre les attaques adverses pour opérer en contre par la suite.

16:06 - Marmoush ne s'en sort pas (0-0, 6e) Dans la surface, Omar Marmoush lève la tête et finit par multiplier les crochets. Il pousse trop son ballon et il concède le six mètres.

16:05 - Salah sanctionné (0-0, 4e) Après une long dégagement, Salah prend le dessus sur Mbokazi mais l'Egyptien est sanctionné d'une faute.

16:04 - El Shenawy vigilant (0-0, 4e) Les passes se succèdent dans cette attaque sud-africaine placée. Finalement, Mbatha se projette et centre mais El Shenawy se couche dans ses six mètres.

16:03 - Salah pris (0-0, 2e) Après une longue touche, Mo Salah est bien pris dans son dos. Il perd ses appuis et parvient à trouver Marmoush mais Sithole intervient.

16:02 - Premier coup de sifflet (0-0, 1e) Après un dégagement de Ngezana, le ballon arrive jusqu'aux pieds de Lyle Foster. Poussé dans le dos par Rabia, l'attaquant obtient une faute.

16:00 - C'est parti ! (0-0, 1e) Lyle Foster lance Égypte - Afrique du Sud au grand stade d'Agadir !

15:59 - Engagement pour l'Afrique du Sud Après le toss entre les capitaines Mo Salah et Ronwen Williams, l'engagement sera donné par les Bafana Bafana.

15:53 - Entrée des joueurs ! Dans un stade d'Afar à Agadir clairsemé, les 22 acteurs d'Egypte - Afrique du Sud pénètrent sur la pelouse.

15:50 - Un Burundais au sifflet L'arbitre international burundais Pasific Ndabihimana Winimana sera au sifflet d'Égypte - Afrique du Sud. L'arbitre kényan Memisa Deskins sera chargé de la VAR.

15:45 - Point sur le classement Après le match nul entre l'Angola et le Mozambique il y a quelques minutes, voici le classement du groupe B : Afrique du Sud : 3 points Egypte : 3 points Zimbabwe : 1 point Angola : 1 point

15:40 - L'Afrique du Sud a pris le dessus Dans l'histoire, les Pharaons et les Bafana Bafana se sont défiés à 12 reprises. Pour l'instant, le bilan est à l'avantager de l'Afrique du Sud (7 victoires, 4 défaites et 1 nul). Néanmoins, le bilan est favorable aux Pharaons dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations : 2 victoires égyptiennes et 1 défaite en trois matchs.