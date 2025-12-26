Egypte - Afrique du Sud : qualification en 8e, première place... un choc à plusieurs enjeux entre les Pharaons et les Bafana Bafana

Ce vendredi, l'Egypte affronte l'Afrique du Sud ce vendredi pour la 2e journée de la CAN. Un choc entre deux nations qui visent la première place du groupe B. En cas de victoire, les Pharaons peuvent déjà se qualifier pour les huitièmes de finale.

Tombeurs respectivement du Zimbabwe dans les dernières minutes (2-1) et de l'Angola (2-1), l'Egypte et l'Afrique du Sud se retrouvent ce vendredi après-midi pour un choc au sommet de la Coupe d'Afrique des Nations. D'un côté, on retrouve les Pharaons qui ont remporté la CAN à sept reprises. De l'autre, les Bafana Bafana, troisièmes de la dernière édition en Côte d'Ivoire. Le vainqueur de ce choc prendra une véritable option pour la première place du groupe B mais également pour la qualification en huitièmes de finale de la compétition. En cas de victoire, les Pharaons seraient assurés d'être en 8es de finale dès ce vendredi. Avec six points, seulement deux équipes pourraient les rattraper au classement : l'Afrique du Sud et le potentiel vainqueur d'Angola - Zimbabwe. Même en cas de 3e place, le total de six points serait suffisant pour faire partie des meilleurs troisièmes de la phase de poules, également qualifiés pour la phase à élimination directe. Un match nul concédé face aux Bafana Bafana pourrait permettre à Mohamed Salah et ses coéquipiers de prendre une option sur la qualification.

"Tous les matchs sont importants"

En conférence de presse, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n'a pas manqué l'occasion de souligner l'importance de ce choc : "Tous les matchs sont importants, nous respectons toutes les équipes, et l'équipe d'Afrique du Sud est une équipe forte, mais nous jouons pour obtenir des résultats positifs, pour gagner et récolter les trois points. Nous abordons chaque match individuellement et étudions les points forts et faibles. Je remercie les supporters égyptiens et marocains pour leur soutien lors du match contre le Zimbabwe. Nous nous sentons à l'aise d'être dans le pays frère, le Maroc, et je suis heureux de voir le peuple égyptien se mobiliser autour de l'équipe nationale et nous encourager".

Pour rappel, les Bafana Bafana avaient privé les Pharaons d'un sacre à domicile lors de la CAN 2019 avec une victoire dans les dernières minutes lors du hutième de finale (0-1). "Cette journée avait été difficile pour nous, Le seul but encaissé face à eux dans cette compétition avait conduit à notre élimination", a souligné l'attaquant égyptien Trezeguet.

À quelle heure débute Egypte - Afrique du Sud ?

Le coup d'envoi du choc du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations opposant l'Egypte à l'Afrique du Sud est prévu vendredi 26 décembre à 16h00 au Stade Adrar d'Agadir (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Egypte - Afrique du Sud ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Égyptiens et les Sud-Africains.

Comment suivre Egypte - Afrique du Sud en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations entre les Pharaons et les Bafana Bafana sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Egypte - Afrique du Sud ?

Egypte : El Shenawy (G) - Hany, Abdelmaguid, Ibrahim, Hamdy - Attia, Ashour, Fathy - Marmoush, Salah, Trezeguet.

Afrique du Sud : Williams (G) - Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba - Sithole, Mokoena, Nkota, Mbule, Appollis - Foster.

