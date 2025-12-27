Nigeria - Tunisie : dans un match fou, les Super Eagles évitent le pire et se qualifient, le résumé

Le Nigeria a battu la Tunisie (3-2) malgré une fin de rencontre dingue et rejoint les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

En direct

23:10 - Un match fou ! Le Nigeria s'en sort in extremis face à la Tunisie. Le premier à se mettre en lumière dans cette rencontre est Osimhen. L'ancien Lillois reprend un bon centre d'Adams mais ne cadre pas son coup de tête (9'). Il pense alors ouvrir le score une dizaine de minutes plus tard mais son but est refusé pour une position de hors-jeu (17'). Petit à petit, les Aigles de Carthage arrivent à sortir et à créer un peu plus de danger. Pour autant, Nwabali ne sera pas vraiment inquiété. Et sur la dernière opportunité de la première période, Osimhen va finalement faire craquer Dahmen sur un coup de tête rageur (45'). Et les Super Eagles ont le sens du timing. Après avoir marqué dans les derniers instants du premier acte, ils récidivent dès le début de la seconde période sur un nouveau coup de tête. Ndidi place une tête imparable sur corner et fait le break (50'). Ce deuxième but met un coup aux Tunisiens qui vont sombrer une troisième fois. Lookman ajoute un but sur un beau service d'Osimhen (67'). Mais surprise : la Tunisie ne dit pas son dernier mot. Sur un coup-franc de Mejbri, Talbi prolonge de la tête et remet un peu de suspense pour la fin de rencontre (75'). Quelques minutes plus tard, les Aigles de Carthage obtiennent un pénalty après l'intervention de la VAR. Abdi le transforme avec une frappe surpuissante (87'). Malgré quelques frissons dans une fin de rencontre enlevée, les Super Eagles ont réussi à s'accrocher à cette précieuse victoire qui pourra laisser quelques regrets à la Tunisie.

23:00 - La Tunisie doit encore attendre Alors que le Nigeria décroche son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2025, la Tunisie doit, quant à elle, attendre la dernière journée de la phase de groupes et son match face à la Tanzanie. Rendez-vous mardi pour la dernière journée de ce groupe C.

22:55 - Le Nigeria s'en sort ! Malgré une fin de match assez dingue, la Tunisie ne parvient pas à accrocher le Nigeria qui s'impose et se qualifie pour les huitièmes de finale de la CAN 2025.

22:52 - LA TÊTE DE SASSI !! (90+4') Le capitaine tunisien s'écroule après cette tête qui vient mourir au pied du poteau de Nwabali qui avait été battu. La Tunisie était proche d'une incroyable remontée.

22:51 - Dahmen sur la trajectoire (90+4') Ejuke avait la balle de match mais sa frappe, trop axiale, est repoussée par Dahmen.

22:49 - La sortie manquée (90+3') Nwabali s'est fait très peur sur cette sortie aérienne. Il avait relâché le ballon mais aucun Tunisien n'a pu en profiter.

22:49 - Awaziem rentre en jeu (90+2') Lookman cède sa place à Awaziem pour les dernières minutes de ce Nigeria - Tunisie. Le Nantais va s'atteler à défendre.

22:48 - Sept minutes de plus ! (90') Un temps additionnel conséquent pour ce Nigeria - Tunisie. On n'est pas au bout de nos émotions ce soir.

22:46 - Plus aucune tactique (89') Ça part dans tous les sens. Les deux équipes ne calculent plus grand chose. La Tunisie se jette corps et armes dans la bataille pour arracher le point du match nul.

22:45 - Une ambiance folle (88') À l'image ce qu'il se passe sur le terrain, les supporteurs tunisiens ont aussi pris l'ascendant dans les tribunes et mettent une ambiance incandescente.

22:44 - C'EST TRANSFORMÉ !! (87') FIN DE MATCH COMPLÈTEMENT FOLLE ! Abdi fusille Nwabali à bout portant et ramène son équipe à un petit but. Il va rester quelques minutes de folie dans ce choc.

22:43 - Le pénalty est sifflé !! (86') La Tunisie a l'occasion de donner une atmosphère complètement dingue à cette fin de Nigeria - Tunisie.

22:42 - L'arbitre va voir !! (85') La Tunisie va peut-être bénéficier d'un pénalty !

22:41 - Mejbri demande une main (83') Le milieu de terrain de la Tunisie demande une main d'Ajayi sur un duel avec Talbi. Ça semblait effectivement très limite mais l'arbitre de ce Nigeria - Tunisie ne siffle rien.

22:40 - LE MANQUÉ !! (82') C'ÉTAIT LA BALLE DU 3-2 ! Ce centre fort arrivait dans les pieds de Mastouri qui manque sa reprise. Quelle fin de match des Aigles de Carthage.

22:38 - Le geste de mécontentement d'Osimhen (82') L'appel tranchant d'Osmihen n'a pas été vu par Lookman qui a préféré conserver. Malgré les excuses de son coéquipier, l'attaquant nigérian n'a pas apprécié.

22:37 - Nouveau corner (80') La Tunisie finit bien et se dépêche de se porter à l'attaque. Tounekti provoque et obtient un corner.

22:35 - Deux changements au Nigeria (79') Éric Chelle procède à un double changement dans cette fin de Nigeria - Tunisie. Adams et Onyeka sont remplacés par Simon et Ejuke.

22:34 - Nwabali au sol (77') Le gardien du Nigeria s'est mis au sol et demande l'intervention du staff médical. Ça ressemble à une volonté de casser l'élan tunisien.

22:33 - Un changement pour la Tunisie (76') Dans la foulée du but de Talbi, Sami Trabelsi a fait entrer Gharbi à la place d'Achouri.

22:32 - UN DÉBUT D'ESPOIR ? (74') Et si la Tunisie installait le doute dans les têtes nigérianes ? Talbi prolonge le coup-franc de Mejbri et relance les Aigles de Carthage dans ce dernier quart d'heure de Nigeria - Tunisie.

22:31 - Le jeu se hache (73') À l'aube du dernier quart d'heure de ce Nigeria - Tunisie, les fautes s'accumulent et l'arbitre doit beaucoup intervenir.

22:30 - Onyeka fait souffler son équipe (73') Au milieu de terrain, Onyeka gagne une faute précieuse devant Skhiri.

22:28 - De la frustration (71') Les Aigles de Carthage perdent leur sang-froid à l'image de cette intervention à retardement d'Achouri.