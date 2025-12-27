DIRECT. Nigeria - Tunisie : entame suffocante pour les Aigles de Carthage, suivez le match

Le Nigeria et la Tunisie s'affrontent ce samedi à l'occasion de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2025. Super Eagles et Aigles de Carthage ont la qualification en tête. Suivez le match en direct.

En direct

21:26 - Une touche limite (27') Les arbitres ont laissé joué mais la touche d'Onyeka ne semblait pas du tout règlementaire. Mejbri s'en plaint, en vain.

21:24 - Osimhen s'agace (25') L'attaquant du Nigeria se plaint après une nouvelle faute de Talbi. Osimhen accuse le Lorientais de faire plusieurs fautes depuis le début de la rencontre.

21:23 - L'excès d'engagement (24') Onyemaechi est un peu trop volontaire sur ce duel aérien et se rend coupable d'une faute sur Mastouri.

21:21 - Sassi en retard (22') Le capitaine tunisien est en retard sur Lookman et commet une faute qui offre un coup-franc au Nigeria à une trentaine de mètres du but de Dahmen.

21:20 - Dahmen prend son temps (20') Le gardien de la Tunisie le sait. Son équipe souffre et il prend son temps pour dégager son camp après ce coup de sifflet.

21:19 - La Tunisie court après le ballon (19') Ce but refusé d'Osimhen n'est qu'un signe de plus que les Aigles de Carthage souffrent énormément depuis le coup d'envoi de ce Nigeria - Tunisie.

21:17 - Le but refusé pour Osimhen ! (17') L'attaquant nigerian pense ouvrir le score sur la frappe d'Adams repoussée par le gardien tunisien mais Osimhen voit son but refusé pour hors-jeu.

21:16 - Valery décisif (16') Le défenseur tunisien fait deux interventions coup sur coup dans sa surface alors que le danger planait devant les cages de Dahmen. La Tunisie souffre dans ce début de rencontre.

21:14 - La possession pour le Nigeria (15') Le premier quart d'heure de ce Nigeria - Tunisie penche en faveur des Super Eagles qui ont 63% de possession de balle.

21:13 - Onyeka résiste (13') Le milieu de terrain du Nigeria tient dans son duel avec Mejbri et peut remiser vers son gardien.

21:11 - Osimhen s'impose (11') Lookman réussit un bon corner et trouve Osimhen qui s'impose dans le duel aérien sans trouver le cadre.

21:10 - Le premier corner (10') Les Super Eagles mettent la pression dans la surface tunisienne dans ce début de Nigeria - Tunisie. Bronn doit se sacrifier sur cette frappe d'Osayi-Samuel qui prenait le chemin du cadre.

21:08 - Le premier gros frisson ! (9') Adams adresse un excellent centre au second poteau. Osimhen reprend de la tête et loupe le cadre pour quelques centimètres. Dahmen semblait battu.

21:07 - Mejbri s'en sort (8') Collé au bord de la ligne de touche, Mejbri parvient à obtenir une faute. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux.

21:06 - La tentative osée d'Osimhen (6') Le sens du but. Aux abords de la surface tunisienne, Osimhen combine et tente une frappe dans un angle fermé. C'est au-dessus.

21:05 - Mejbri en déséquilibre (5') L'ailier tunisien est trouvé dans la surface et frappe en déséquilibre. Sa tentative déviée est captée par Nwabali.

21:04 - Déjà un peu de tension (4') Mastouri n'a pas aimé la faute qu'il a subi et le fait savoir à Ndidi. Bassey intervient et s'excuse pour la faute commise.

21:02 - Osimhen rôdait (3') Sur une passe en retrait peu appuyée, Osimhen mettait la pression mais Dahmen sort et repousse le danger.

21:01 - Le tâcle de Talbi (1') Bon moyen de se mettre en confiance pour le défenseur de Lorient qui tâcle parfaitement dans les pieds d'Osimhen.

21:00 - C'est parti ! Le coup d'envoi de ce Nigeria - Tunisie est donné. Ce choc de la groupe C est décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale. L'équipe qui gagne ce soir sera qualifiée.

20:56 - Le coup d'envoi approche ! Ce Nigeria - Tunisie va débuter dans moins de cinq minutes désormais. Les deux équipes sont entrées sur la pelouse et entonnent les hymnes nationaux.

20:49 - L'autre résultat du groupe Dans l'autre match de la deuxième journée du groupe C de cette CAN 2025, l'Ouganda et la Tanzanie se sont quittés sur un score de parité (1-1). Un résultat qui arrange le Nigeria et la Tunisie. Le classement du groupe C : Tunisie 3pts (+2) Nigeria 3pts (+1) Tanzanie 1pt (-1) Ouganda 1pt (-2)

20:42 - Osimhen et ses difficultés à la CAN Véritable sérial buteur dans tous les clubs où il est passé, Victor Osimhen a plus de mal à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 9 matchs qu’il a disputés dans cette compétition, l'ancien Lillois n’a marqué qu’une seule fois.

20:35 - Fin de la malédiction En remportant son match inaugural dans cette CAN 2025 face à l'Ouganda (3-1), la Tunisie a mis fin à une malédiction qui durait depuis près de 13 ans. En effet, les Aigles de Carthage n'avaient plus remporté leur premier match dans cette compétition depuis 2013.