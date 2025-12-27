Nigeria - Tunisie : un choc au sommet entre les Aigles, compos et chaine TV

Le Nigeria et la Tunisie s'affrontent ce samedi à l'occasion de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2025. Super Eagles et Aigles de Carthage ont la qualification en tête.

Le Nigeria a déjoué le piège lors de son entrée en lice de la CAN. Les Super Eagles ont battu difficilement la Tanzanie (2-1) et ont pris une option sur la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Comme un symbole pour ceux qui avaient remporté la CAN en 1980 lorsqu'ils avaient battu les Tanzaniens en entame de compétition. Avec un seul revers sur les huit derniers matchs disputés en compétition officielle, le Nigeria s'avance avec une certaine confiance.

Mais les Tunisiens ne sont pas en reste non plus. Les Aigles de Carthage ont mis fin à une longue malédiction qui datait depuis plus de dix ans en remportant, pour la première fois depuis 2013, leur match inaugural dans une CAN. La Tunisie a surclassé l'Ouganda (3-1) et a été l'une des équipes les plus impressionnantes sur le premier match de la compétition. Une victoire leur assurerait directement une place pour la phase à élimination directe tout comme son adversaire du soir.

Pour cette rencontre entre le Nigeria et la Tunisie, le sélectionneur des Super Eagles, Éric Chelle, sait que l'adversité s'annonce rude : "Jouer contre la Tunisie qui fait partie de ces équipes qui ont une identité, ne sera pas facile." "Disputer le deuxième match après avoir remporté le premier est sans aucun doute une grande source de motivation pour les joueurs et leur apporte davantage de confiance", a, quant à lui, assuré le sélectionneur tunisien Sami Trebalsi.

A quelle heure débute le match Nigeria - Tunisie ?

Le match Nigeria - Tunisie débutera à 21h ce samedi soir. Il se déroulera au Complexe sportif de Fès au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Nigeria - Tunisie ?

Bein Sports 1 diffusera ce Nigeria - Tunisie. Le Malien Boubou Traoré sera au sifflet de cette rencontre de la 2e journée de la CAN.

Quelle diffusion streaming pour le match Nigeria - Tunisie ?

Canal+ et Bein Sports Connect proposeront une diffusion streaming de ce Nigeria - Tunisie. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compostions probables pour Nigeria - Tunisie ?

Le Nigeria composera, sans doute, avec son habituel trio offensif qui a de l'allure. Osimhen devrait être accompagné de Lookman et Chukwueze. Le XI probable des Super Eagles : Nwabali, Osasi-Samuel, Ajayi, Bassey, Sanusi - Ndidi, Onyeka, Iwobi - Chukwueze, Osimhen, Lookmann.

Du côté de la Tunisie, le Lorientais Talbi devrait occuper une place au sein de la défense centrale alors que l'ancien Montpelliérain Skhiri pourrait être placé devant la défense. Le XI probable des Aigles de Carthage : Dahmen - Valery, Bronn, Talbi, Ali Abdi - Sassi, Skhri, Mejbri - Achouri, Mastouri, Saad.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nigeria - Tunisie ?

Betclic : Nigeria 2,28 / Nul 3,05 / Tunisie 3,53

Unibet : Nigeria 2,32 / Nul 3,05 / Tunisie 3,55

Winamax : Nigeria 2,25 / Nul 3 / Tunisie 3,45