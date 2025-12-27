DIRECT. Sénégal - RD Congo : gros soulagement pour les Lions de la Téranga, suivez le match

C'est l'immense choc de ce groupe D de la CAN 2025. Le Sénégal affronte la République démocratique du Congo avec, pour enjeu, la qualification pour les huitièmes de finale. Suivez le match en direct.

En direct

17:50 - Mayele mécontent (90+2') L'attaquant congolais demandait avec insistance le corner dans ce Sénégal - RD Congo mais ne sera pas écouté par l'arbitre assistant.

17:48 - Encore cinq minutes à jouer (90') Le temps additionnel de ce Sénégal - RD Congo tombe. Les Lions de la Téranga essayent d'arracher un succès qui changerait tout.

17:46 - Le dernier changement (89') Iliman Ndiaye cède sa place dans ce Sénégal - RD Congo. Cheikh Sabaly le remplace.

17:45 - Elia cède sa place (87') Dernier changement pour les Léopards. Balikwisha remplace Elia pour les dernières minutes de ce Sénégal - RD Congo.

17:43 - Le Sénégal veut la victoire (86') Ce match nul arrange plus la RDC que le Sénégal et les Lions de la Téranga le savent. Ils se portent à l'attaque pour essayer de s'imposer.

17:41 - Diatta solide (84') Le défenseur sénégalais met son corps en opposition et résiste au duel avec Mayele qui tentait de s'imposer en puissance dans la surface du Sénégal.

17:39 - Deux nouveaux changements (81') Du sang neuf pour le Sénégal avec les entrées de Diallo et Camara. Jackson et Gueye sont remplacés.

17:37 - Mané fait mal (80') À dix minutes de la fin de ce Sénégal - RD Congo, Sadio Mané continue son travail de sape et obtient un corner.

17:36 - L'entrée percutante de Mbaye (79') L'ailier du PSG fait une entrée particulièrement intéressante et enchaine les bons choix et les prises d'initiative.

17:34 - Jackson recherché (76') Koulibaly cherche à trouver Jackson dans le dos de la défense adverse mais la passe de l'ancien défenseur de Naples est trop profonde. Après-midi difficile pour l'attaquant du Bayern.

17:32 - Gueye a oublié le ballon (74') Ndiaye entre dans la surface et redresse la course du ballon. Gueye se jette pour essayer de reprendre de la tête mais percute tout le monde sauf le cuir. Faute sifflée.

17:30 - Du changement pour les Léopards (73') En plus de la sortie contrainte de Masuaku, Mukau cède aussi sa place. Edo Kayembe et Joris Kayembe rentrent.

17:29 - Masuaku s'est blessé (71') Terrible scénario pour les Léopards et Masuaku. Auteur d'une grossière erreur, le latéral congolais s'est blessé et va devoir céder sa place.

17:27 - L'ÉGALISATION !! (69') Mané soulage le Sénégal ! Après une grossière erreur de Masuaku, Mbaye s'échappe et échoue face à Mpasi. Mais le ballon revient dans les pieds de Mané qui marque.

17:26 - Jackson muselé (68') Pour le moment, le double buteur du premier match pour le Sénégal est très discret car bien contenu par la charnière centrale de la République démocratique du Congo.

17:25 - Un premier ballon manqué (67') Mbuku s'approche de la surface pour le premier ballon qu'il a à exploiter dans ce Sénégal - RD Congo. La frappe de l'ailier des Léopards s'envole.

17:24 - Deux changements pour les Léopards (66') Sébastien Desabre fait deux changements dans ce Sénégal - RD Congo. Mayele et Mbuku remplacent Bakambu et Bongonda, décisifs sur le seul but du match.

17:23 - Le break était proche ! (65') Les Sénégalais se découvrent et laissent des espaces. Bongonda et les Léopards étaient proches d'en profiter mais la frappe de l'ailier congolais effleure le cadre.

17:21 - Un bon premier ballon de Mbaye (64') Le jeune Sénégalais entre sans complexe et fait déjà une grosse différence pour obtenir un corner.

17:20 - Un changement immédiat (62') Juste après le but de Bakambu, le sélectionneur du Sénégal lance le Parisien Mbaye. Sarr en fait les frais.

17:18 - BAKABMBU OUVRE LE SCORE ! (61') Un sublime but collectif débloque ce Sénégal - RD Congo. Après une belle sortie de balle, Bongonda frappe fort au sol. Mendy s'impose mais Bakambu suit.

17:16 - L'heure de jeu approche (59') Le Sénégal et la République démocratique du Congo vont bientôt entamer la dernière demi-heure de ce choc du groupe D et la tension va encore monter d'un cran.

17:14 - Mané se laisse tomber (56') L'ailier sénégalais élimine Mpasi et s'écroule dans la surface avant de se relever très vite. Il n'obtient pas de corner et a hésité à jouer la simulation.

17:12 - Les débats s'équilibrent (54') Après une première période de Sénégal - RD Congo dominée par les Lions de la Téranga, les Léopards sont revenus avec des intentions bien différentes.