DIRECT. Sénégal - RD Congo : suivez le match

C'est l'immense choc de ce groupe D de la CAN 2025. Le Sénégal affronte la République démocratique du Congo avec, pour enjeu, la qualification pour les huitièmes de finale. Suivez le match en direct.

En direct

15:49 - Le Bénin se relance Dans l'autre match de cette deuxième journée du groupe D de la CAN 2025, le Bénin a pris le meilleur sur le Botswana (1-0) et met la pression sur le Sénégal et la République démocratique du Congo. La situation au classement : Sénégal 3pts (+3) RD Congo 3pts (+1) Bénin 3pts (0) Botswana 0pt (-4)

15:42 - Des retrouvailles explosives Le Sénégal et la République démocratique du Congo se retrouvent près de quatre mois après un affrontement de haute volée lors d'un match décisif pour la qualification à la Coupe du monde. Les Léopards menaient 2-0 avant d'être renversés et de s'incliner sur le score cruel de 3-2 qualifiant ainsi directement les Lions de la Téranga au prochain Mondial.

15:35 - Ascendant Sénégal Si sur le papier ce choc entre le Sénégal et la République démocratique du Congo reste bien équilibré, les dernières confrontations directes ont penché en faveur des Lions de la Téranga. Les Sénégalais sont invaincus sur les huit derniers matchs entre les deux sélections (6v, 2n).

15:28 - La RDC aussi sur une bonne série C'est aussi pour ça que ce Sénégal - RD Congo est un choc. La RDC vient d'enchainer six victoires de suite toutes compétition confondues et arrive avec une belle confiance pour essayer de valider sa place pour les huitièmes de finale de la CAN 2025.

15:21 - La belle série du Sénégal Avant ce Sénégal - RD Congo, les Lions de la Téranga s'appuient sur une série assez impressionnante avec sept victoires sur les huit derniers matchs disputés. La dernière défaite des Sénégalais était lors d'un match amical face au Brésil (0-2).

15:14 - L'équation est simple L'équipe qui remportera ce Sénégal - RD Congo validera son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Les deux nations ont remporté leur premier match de la compétition et ont donc pris trois points.

15:07 - Les compos du choc ! Les deux sélectionneurs de ce Sénégal - RD Congo ont choisi les hommes qui allaient débuter ce choc du groupe D. Mané est évidemment présent dans les rang des Lions de la Téranga. Le XI du Sénégal : E.Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs - I.Gueye, P.Gueye - I.Sarr, Ndiaye, Mané - Jackson. En face, les Léopards seront emmenés par l'ancien joueur de l'OM Cédric Bakambu qui occupe la pointe de l'attaque congolaise. Le XI de la RDC : Mpasi - Wan Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Sadiki, Moutoussamy, Mukau - Bogonda, Bakambu, Elia.