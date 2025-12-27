Sénégal - Congo : Mané, Jackson, Bakambu... Du très beau monde pour un choc décisif, compos et chaine TV

C'est l'immense choc de ce groupe D de la CAN 2025. Le Sénégal affronte la République démocratique du Congo avec, pour enjeu, la qualification pour les huitièmes de finale.

Le Sénégal est en quête de confirmation. La bande de Sadio Mané a écrasé le Botswana lors de la première journée de cette phase de groupes de la CAN 2025 (3-0) et peut déjà composter son billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire face à la République démocratique du Congo ce samedi. Avec sept victoires sur les huit derniers matchs qu'ils ont disputés, les Lions de la Teranga s'avancent en grand favori de cette rencontre même si l'adversité monte, cette fois, d'un cran.

En effet, la République démocratique du Congo a aussi remporté son premier match de la CAN en venant à bout du Bénin après une rencontre globalement maitrisée (1-0). Un succès qui leur ouvre également doucement la porte de la phase à élimination directe de la compétition. Comme son adversaire du jour, les Léopards valideront leur billet pour les huitièmes de finale en cas de succès.

"On dit que c'est une finale, mais notre finale n'est pas contre la RD Congo. Pour moi, la vraie finale sera le 18 janvier, et on a envie de la jouer", a affirmé le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw en conférence de presse. Son homologue de la République démocratique du Congo, le Français Sébastien Desabre, a déjà son plan de jeu en tête pour gêner son adversaire : "Si on veut battre le Sénégal, il faudra jouer, prendre des risques et assumer notre jeu. Nous avons des phases de possession très intéressantes lorsque nous sommes bien connectés, comme lors des matchs de barrages."

A quelle heure débute le match Sénégal - Congo ?

Le match Sénégal - Congo débutera à 16h ce samedi. Il se déroulera au Stade Ibn Batouta de Tanger au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Sénégal - Congo ?

Bein Sports 1 diffusera ce Sénégal - Congo qui sera arbitré par l'Algérien Mustapha Ghorbal.

Quelle diffusion streaming pour le match Sénégal - Congo ?

Canal+ et Bein Sports Connect proposeront une diffusion streaming pour ce Sénégal - Congo. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Sénégal - Congo ?

Les Lions de la Téranga devraient s'avancer avec du beau monde pour débuter la rencontre. L'ancien joueur de Liverpool Sadio Mané devrait être titulaire au même titre que les ex-Marseillais, Ismaila Sarr, Pape Gueye et Iliman Ndiaye. La compo probable du Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs – I.Ndiaye, I. Gueye, P. Gueye, I. Sarr – Jackson, Mané.

En face, un autre ancien de l'OM devrait aussi démarrer la rencontre puisque Cédric Bakambu est annoncé titulaire à la pointe de l'attaque congolaise. La compo probable de la RDC : Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Moutoussamy, Sadiki, Kayembe – Bongonda, Bakambu, Mbuku.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Congo ?

Betclic : Sénégal 1,76 / Nul 3,13 / Congo 5,25

Unibet : Sénégal 1,76 / Nul 3,15 / Congo 5,45

Winamax : Sénégal 1,75 / Nul 3,10 / Congo 5,50