Algérie - Burkina Faso : les fennecs cherchent la passe de deux, heure et chaîne tv

L'Algérie et le Burkina Faso ont remporté leur premier match, mais la manière a révélé des identités contrastées. Côté algérien, une démonstration (3-0) contre le Soudan a permis d'exorciser les démons des éditions 2021 et 2023. Menée par un Riyad Mahrez des grands soirs et un Ibrahim Maza éclatant, la sélection de Vladimir Petkovic semble avoir retrouvé son équilibre entre jeunesse et expérience. En face, les Étalons burkinabè ont signé un retournement de situation inouï face à la Guinée Équatoriale (2-1), à l'image de cette équipe résiliente et imprévisible.

Mahrez rayonne, Bounedjah fait débât

Symbole de la renaissance algérienne, Mahrez a inscrit un doublé qui l'a propulsé meilleur buteur algérien de l'histoire de la CAN. Mais la victoire contre le Soudan a aussi été marquée par une scène polémique, la réaction froide de Baghdad Bounedjah envers son capitaine, après une frustration mal contenue. L'attaquant s'est isolé, avant de réapparaître apaisé le lendemain, selon le staff. Cet épisode, bien que mineur sur le plan sportif, a mis en lumière les fragilités internes que l'Algérie doit continuer à gérer avec doigté. Ce match contre le Burkina, sérieux test collectif, pourrait refermer définitivement ce petit chapitre.

Le premier match des Fennecs a aussi mis en lumière des jeunes éléments assez fringants. Ibrahim Maza, 20 ans, qui a marqué le 100ème but algérien en phase finale de CAN et qui pourrait déloger Fares Chaïbi au poste de meneur de jeu. Adil Boulbina et Hadj Moussa, qui incarnent aussi cette nouvelle vague aspirent à plus du temps de jeu après des entrées concluantes face au Soudan. Ce choc servira de révélateur aux jeunes Fennecs avec une question en toile de fond: peuvent-ils imposer leur rythme face à un adversaire aussi rugueux ?

Face à eux se dressera une défense burkinabaise solide, portée par Edmond Tapsoba et Hervé Koffi, garants de la stabilité d'un bloc bien huilé. Le Burkina Faso a su souffrir et répondre avec caractère lors de sa première sortie. Avec Bertrand Traoré et Dango Ouattara à la manœuvre, les Étalons sont loin d'être une proie facile. Le Burkina Faso aucun blessé ni suspendu, laissant au sélectionneur la possibilité de reconduire la même équipe que lors de la victoire contre la Guinée équatoriale. Toutefois, l'impact décisif de Minoungou en sortie de banc pourrait lui valoir une titularisation, même si Traoré devrait globalement faire confiance au onze qui a si brillamment lancé le tournoi.

La première place en jeu

Ce match est également celui des entraîneurs. Petkovic veut progresser étape par étape. Brama Traoré, lui, parle ouvertement de titre. Leur confrontation tactique sera déterminante. Historiquement, les duels à la CAN sont équilibrés (1 victoire chacun, 1 nul). Le souvenir du 2-2 de 2023 est encore frais : les deux équipes avaient tout donné, et Bounedjah avait arraché l'égalisation. Ce dimanche, le gagnant frappera un grand coup dans la course aux huitièmes avec la quasi-assurance de finir leader de ce groupe E.