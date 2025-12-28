Algérie - Burkina Faso : mission accomplie pour les Verts, le résumé

Au terme d'un duel intense et très engagé physiquement, marqué par une performance aboutie dans l'ensemble des compartiments de jeu, l'Algérie a pris le dessus sur le Burkina Faso (1-0) lors du choc du groupe E. Une victoire précieuse qui permet aux Verts de retrouver les huitièmes de finale de la CAN avec la place de leader du groupe assurée.

En direct

20:40 - Ibrahim Maza, homme du match Le milieu de terrain algérien qui a été élu homme du match "Je suis très ravi de ce prix individuel, mais pour nous le plus important c'était la victoire. Je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir marquer. On espère de donner encore plus de joie aux supporteurs algériens lors des prochaines rencontres"

20:38 - Zidane encore présent dans les tribunes Comme au premier match des Verts, la famille Zidane était encore présente ce soir pour suivre la prestation de Luca Zidane et ses partenaires

20:28 - L'ALGERIE COMPOSTE SON TICKET POUR LES HUITIEMES Les Verts s'imposent face au Burkina (1-0) après un grand combat physique et une prestation solide dans tous les secteurs. Ce succès assure aux hommes de Riyad Mahrez, seul buteur de la rencontre, la qualification en huitièmes de finale et la première place de groupe E.

20:26 - 92' - Zidane précieux Les Algériens peuvent souffler après un bel arrêt de Zidane sur une tête de Irie dans la surface des Fennecs

20:24 - 91' - Frappe à côté de Tapsoba Encore une petite frayeur pour les Algériens avec une frappe à ras de terre de Tapsoba qui passe légèrement à côté du cadre

20:21 - 88' - Double changement algérien Sorties d'Amoura et Bennacer et entrées de Chaïbi et Abdelli pour ces dernières minutes

20:19 - 86' - Le Burkina accentue la pression Les burkinabés multiplient les offensives en cette fin de rencontre mais ne parvient à percer le verrou algérien

20:17 - 83' - Zidane vigilant Le portier algérien est parfaitement placé dans ses buts pour capter une tête de Lassina Traoré

20:13 - 80' - Belle tentative de Minoungou L'ailier burkinabé parvient à bien envelopper sa frappe, mais sa tentative passe au dessus des buts adverses

20:10 - 77' - Ait Nouri menaçant à son tour C'est autour de Rayan Aït Nouri de se montrer dangereux avec une belle frappe croisée. Hervé Koffi multiplie les exploits et se déploie bien pour dévier le ballon en corner

20:08 - 75' - Bouadoui tout près du break Idéalement servi dans les airs par Beghali, Boudaoui parvient à placer une jolie tête mais sa tête est trop croisée

20:07 - 75' - Amoura averti L'arbitre attribue un carton jaune à l'attaquant algérien pour simulation dans la surface

20:05 - 73' - Les Verts opèrent en contre Les joueurs de Vladimir Petkovic ont laissé la possession de ballon aux Burkinabés et opèrent principalement en contre en seconde période

20:02 - 69' - Maza bute sur Koffi Après un joli exploit technique dans la surface suite à une passe de Bounedjah, Ibrahim Maza tir à bout portant mais sa frappe est trop centrée sur Koffi. Le danger est écarté

20:00 - 67' - Maza manque le break Bien servi par Amoura sur l e fma,c gauche, Ibrahim Maza soulève trop sa frappe et manque le cadre

19:55 - 62 - Minoungou tente sa chance Première frappe intéressante des Burkinabés en seconde période, elle est l'oeuvre de Minoungou. Le ballon passe à côté du cadre

19:54 - 60' - MAHREZ REMPLACE Choix étonnant de la part de Petkovic qui fait sortir Mahrez pour faire rentrer Belaid. Belghali fait son entrée aussi à la place de Chergui blessé

19:50 - 57' - Chergui blessé à son tour Chergui s'est blessé aux adducteurs et peinent à marcher. Le défenseur de Paris FC bénéficie des soins

19:48 - 56' - Traoré au sol Bertrand Traoré souffre de l'intervention de Ismael Bennacer est reste au sol quelques instants. Le coup franc bien placé pour Burkina ne donnera rien

19:46 - 53' - Zidane très sollicité Le portier algérien est souvent sollicité par ses partenaires pour les dégagements balle au pied

19:43 - 50' - Taposla devance Mahrez Servi sur le côté droit, Riyad Mahrez se fait devancer par Tapsola qui peut éloigner le danger proprement et calmement

19:38 - 46' - Début de seconde période C'est reparti à Rabat. A noter un changement du côté burkinabé, sortie de Zougrana et entrée de Minoungou, l'ailier de Seattle Sounders

19:32 - Les hymnes des deux équipes (vidéo) On profite de la pause pour revivre les hymnes des deux équipes en amont de ce choc du groupe E.

19:22 - Mi-temps à Rabat Malgré une fin de première période compliquée, les Verts mènent d'une courte tête face au Burkina Faso à la pause (1-0) grâce à une réalisation de Mahrez sur penalty. Tout reste ouvert dans ce choc du groupe E