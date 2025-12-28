Algérie - Burkina Faso : mission accomplie pour les Verts, le résumé
Au terme d'un duel intense et très engagé physiquement, marqué par une performance aboutie dans l'ensemble des compartiments de jeu, l'Algérie a pris le dessus sur le Burkina Faso (1-0) lors du choc du groupe E. Une victoire précieuse qui permet aux Verts de retrouver les huitièmes de finale de la CAN avec la place de leader du groupe assurée.
20:40 - Ibrahim Maza, homme du match
Le milieu de terrain algérien qui a été élu homme du match "Je suis très ravi de ce prix individuel, mais pour nous le plus important c'était la victoire. Je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir marquer. On espère de donner encore plus de joie aux supporteurs algériens lors des prochaines rencontres"
20:38 - Zidane encore présent dans les tribunes
Comme au premier match des Verts, la famille Zidane était encore présente ce soir pour suivre la prestation de Luca Zidane et ses partenaires
????️ La famille Zidane est encore en tribunes pour assister au match entre l'Algérie ???????? et le Burkina Faso ????????#ALGBFA #beINCAN2025 pic.twitter.com/0q9uzwRDPh— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 28, 2025
20:28 - L'ALGERIE COMPOSTE SON TICKET POUR LES HUITIEMES
Les Verts s'imposent face au Burkina (1-0) après un grand combat physique et une prestation solide dans tous les secteurs. Ce succès assure aux hommes de Riyad Mahrez, seul buteur de la rencontre, la qualification en huitièmes de finale et la première place de groupe E.
20:26 - 92' - Zidane précieux
Les Algériens peuvent souffler après un bel arrêt de Zidane sur une tête de Irie dans la surface des Fennecs
20:24 - 91' - Frappe à côté de Tapsoba
Encore une petite frayeur pour les Algériens avec une frappe à ras de terre de Tapsoba qui passe légèrement à côté du cadre
20:21 - 88' - Double changement algérien
Sorties d'Amoura et Bennacer et entrées de Chaïbi et Abdelli pour ces dernières minutes
20:19 - 86' - Le Burkina accentue la pression
Les burkinabés multiplient les offensives en cette fin de rencontre mais ne parvient à percer le verrou algérien
20:17 - 83' - Zidane vigilant
Le portier algérien est parfaitement placé dans ses buts pour capter une tête de Lassina Traoré
20:13 - 80' - Belle tentative de Minoungou
L'ailier burkinabé parvient à bien envelopper sa frappe, mais sa tentative passe au dessus des buts adverses
20:10 - 77' - Ait Nouri menaçant à son tour
C'est autour de Rayan Aït Nouri de se montrer dangereux avec une belle frappe croisée. Hervé Koffi multiplie les exploits et se déploie bien pour dévier le ballon en corner
20:08 - 75' - Bouadoui tout près du break
Idéalement servi dans les airs par Beghali, Boudaoui parvient à placer une jolie tête mais sa tête est trop croisée
20:07 - 75' - Amoura averti
L'arbitre attribue un carton jaune à l'attaquant algérien pour simulation dans la surface
20:05 - 73' - Les Verts opèrent en contre
Les joueurs de Vladimir Petkovic ont laissé la possession de ballon aux Burkinabés et opèrent principalement en contre en seconde période
20:02 - 69' - Maza bute sur Koffi
Après un joli exploit technique dans la surface suite à une passe de Bounedjah, Ibrahim Maza tir à bout portant mais sa frappe est trop centrée sur Koffi. Le danger est écarté
20:00 - 67' - Maza manque le break
Bien servi par Amoura sur l e fma,c gauche, Ibrahim Maza soulève trop sa frappe et manque le cadre
19:55 - 62 - Minoungou tente sa chance
Première frappe intéressante des Burkinabés en seconde période, elle est l'oeuvre de Minoungou. Le ballon passe à côté du cadre
19:54 - 60' - MAHREZ REMPLACE
Choix étonnant de la part de Petkovic qui fait sortir Mahrez pour faire rentrer Belaid. Belghali fait son entrée aussi à la place de Chergui blessé
19:50 - 57' - Chergui blessé à son tour
Chergui s'est blessé aux adducteurs et peinent à marcher. Le défenseur de Paris FC bénéficie des soins
19:48 - 56' - Traoré au sol
Bertrand Traoré souffre de l'intervention de Ismael Bennacer est reste au sol quelques instants. Le coup franc bien placé pour Burkina ne donnera rien
19:46 - 53' - Zidane très sollicité
Le portier algérien est souvent sollicité par ses partenaires pour les dégagements balle au pied
19:43 - 50' - Taposla devance Mahrez
Servi sur le côté droit, Riyad Mahrez se fait devancer par Tapsola qui peut éloigner le danger proprement et calmement
19:38 - 46' - Début de seconde période
C'est reparti à Rabat. A noter un changement du côté burkinabé, sortie de Zougrana et entrée de Minoungou, l'ailier de Seattle Sounders
19:32 - Les hymnes des deux équipes (vidéo)
On profite de la pause pour revivre les hymnes des deux équipes en amont de ce choc du groupe E.
[????LIVE] ????????— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 28, 2025
???????????????? Les hymnes de cet Algérie - Burkina Faso ! #CAN2025 #beINCAN2025 pic.twitter.com/0LHjUO3bfu
19:22 - Mi-temps à Rabat
Malgré une fin de première période compliquée, les Verts mènent d'une courte tête face au Burkina Faso à la pause (1-0) grâce à une réalisation de Mahrez sur penalty. Tout reste ouvert dans ce choc du groupe E
19:20 - 45+6' - Superbe parade de Koffi
Le portier burkinabé réussit une magnifique parade sur une frappe enroulée de Amoura consécutive à un contre rapide des Fennecs