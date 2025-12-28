DIRECT. Algérie - Burkina Faso : suivez le match
Avec la qualification en ligne de mire, l'Algérie et le Burkina Faso s'affrontent ce dimanche soir à Rabat dans un duel au sommet groupe E de la CAN 2025
18:23 - Entrée des joueurs
Les 22 acteurs de cette rencontre font leur apparition sur la pelouse de Prince Héritier Moulay Hassan
18:17 - Le Soudan revient dans la course
Dans l'autre match du groupe E, le Soudan est revenu dans la course pour la qualification après une courte face à la Guinée Equatoriale (1-0) en fin d'après-midi
18:10 - Petkovic méfiant
Vladimir Petkovic, le coach algérien a tenu à souligner le sérieux du défi qui attend son équipe face au Burkina Faso. « On est conscients de la difficulté de la mission », a prévenu le coach national, mettant en avant un groupe burkinabè soudé, qui joue ensemble depuis longtemps et doté d’un vrai caractère. Selon lui, les Étalons s’appuient sur de solides individualités, des joueurs forts physiquement mais aussi mentalement, capables de faire la différence à tout moment. Petkovic a également insisté sur la capacité du Burkina Faso à maintenir une intensité élevée pendant 95 minutes, avec une grande concentration, un atout majeur qui impose respect et vigilance "on se méfie du Burkina Faso, car c’est une équipe solide, avec un groupe qui est mentalement fort, lequel l’a d’ailleurs démontré contre la Guinée équatoriale en inscrivant deux buts dans les ultimes instants de la partie. Franchement, malgré les forces de notre adversaire, je crois en mon équipe, nous ferons tout pour gagner ce match.’
18:03 - Des duels équilibrés
En 13 rencontres entre les deux sélections, l'Algérie et le Burkina se sont imposés chacune à quatre reprises pour 5 matches nules. A noter que sur les trois dernières confrontations il y a eu trois matches nuls
17:57 - L'arbitre de la rencontre
Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre ghanéen le Ghanéen Daniel Nii Ayi Laryea
17:50 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie - Burkina Faso ?
Cette rencontre comptant pour la 2ème journée du Groupe E est diffusée exclusivement sur Bein Sports 1. Si vous êtes abonné, vous pouvez aussi suivre la rencontre en streaming sur la plateforme Bein Connect
17:44 - Le onze burkinabé
Le Burkina Faso qui s'est imposé difficilement lors du premier match face à la Guinée Equatoriale (2-1) se présentera avec le onze suivant: Koffi - Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi - Sangaré, Ouedraogo, Zoungana - B. Traoré, Kaboré, Ouattara
????Le XI du Burkina Faso face à l’Algérie ⬇️ pic.twitter.com/ufxMUUFJ9I— Algérie Football Média ???????? (@DZFOOTBALLDZ) December 28, 2025
17:37 - MAZA TITULAIRE !
Ibrahim Maza sera l'un des trois milieux de terrain titulaires ce soir au sein de l'équipe des Fennecs qui se présentera dans un 3-5-2 inédit. C'est Baghdad Bounedjah qui fait les frais de ce changement de dispositif tactique de la part de Vladimir Petkovic. A noter également la titularisation de Hadjam et Chergui en défense. Le onze entrant est comme suit: Zidane - Chergui, Mandi, Bensebaini, Hadjam, Ait Nouri - Bennacer, Bouadoui, Maza - Mahrez, Amoura
???? LE XI DE L'ALGÉRIE FACE AU BURKINA FASO ! ✅️???????? pic.twitter.com/yy8IhRlxCJ— ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? (@algeriactufoot) December 28, 2025
17:30 - Bonjour à tous et à toutes !
Plus qu'une heure avant le début de la rencontre Algérie - Burkina Faso, comptant pour la 2ème journée du premier tour de la CAN 2025 (groupe E). Un match qu'on suivra ensemble sur le site en live commenté
Algérie - Burkina Faso : Prouver que nous sommes de retour ! ???? https://t.co/a61iPrOcxr pic.twitter.com/7bqXuRnaV1— DZfoot (@DZfoot) December 28, 2025