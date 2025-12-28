Côte d'Ivoire - Cameroun : "Le Cameroun, c'est le frère ennemi"... Emerse Faé lance déjà le choc !

Ce dimanche soir, la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun pour le choc du "groupe de la mort" de la CAN 2025. Une grande affiche entre deux nations historiques du football africain. Emerse Faé a déjà lancé les hostilités.

Une affiche de gala au programme de la CAN 2025 ce dimanche. Dans la soirée, Ivoiriens et Camerounais vont s'affronter au Grand Stade de Marrakech dans une rencontre très importante. Après avoir respectivement débuter leur entrée en lice dans la compétition par des victoires contre le Gabon (1-0) et le Mozambique (1-0), les Éléphants et les Lions Indomptables vont se disputer le match de la qualification pour les huitièmes de finale. En effet, le vainqueur pourra déjà décrocher pour la phase à élimination directe. Les deux nations historiques du football africain vont s'affronter pour la 9e fois de l'histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations. Pour le moment, le Cameroun domine les débats avec cinq succès. Nul doute que cette affiche rappelle les confrontations avec les illustres attaquants, Samuel Eto'o et Didier Drogba.

En conférence de presse, Emerse Faé a déjà lancé les hostilités et le choc du "groupe de la mort". Face aux médias, le sélectionneur ivoirien a pointé du doigt l'importance de ce match : "Même si c'était une équipe vulnérable, ce n'est pas un match comme les autres. L'équipe du Cameroun va être solide. Impossible de la penser vulnérable, sur un tel rendez-vous, malgré les absents. C'est le frère ennemi, le rival préféré, la belle famille. J'ai appris vendredi qu'à chaque fois que les deux équipes s'affrontaient en poule, le gagnant remportait la CAN dans la foulée". Il a ensuite profité de la conférence de presse pour souligner les qualités du jeu camerounais : "Le Cameroun va mettre beaucoup d'impact physique… Les matchs contre le Cameroun n'ont jamais été faciles. On sait que le match de demain est important pour nous, on sait que si on gagne demain, on sera qualifiés. C'est un match capital pour nous, pour le peuple ivoirien. On doit gagner pour le peuple ivoirien. C'est un match particulier, ce n'est pas un match comme les autres, ce sera une rencontre très disputée et compliquée. Je suis bien placé pour savoir qu'un entraîneur qui reprend une équipe est très dangereux".

"Ne respectez pas trop la Côte d'Ivoire"

Filmé en train de demander à ses joueurs de ne pas respecter leurs futurs adversaires ivoiriens, le sélectionneur du Cameroun David Pagou a été contraint de se justifier : "On a mal interprété mes propos. J'avais dit à mes joueurs de ne pas trop respecter la Côte d'Ivoire, a-t-il expliqué en insistant sur le "trop". Parce que quand on respecte trop un adversaire, on le prend de haut et il y a des efforts qu'on ne fait pas et on se sous-estime. Donc c'est ce que j'ai dit. La Côte d'Ivoire reste pour nous favorite et il n'est pas question d'arriver là-bas avec cet esprit". Tenante du titre après son sacre en 2023, la Côte d'Ivoire est redoutée par David Pagou : "Comme j'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire est détentrice du trophée donc forcément, c'est une motivation de jouer contre ce genre d'équipes et nous on va continuer dans cette lancée". Pour l'emporter, il "faudra rester compacts, ne pas leur laisser d'espaces et savoir souffrir ensemble dans les temps forts de l'adversaire, tout en étant courageux avec le ballon", d'après le sélectionneur des Lions Indomptables.

À quelle heure débute Côte d'Ivoire - Cameroun ?

Le coup d'envoi du match du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant la Côte d'Ivoire au Camareoun est prévu dimanche 28 décembre à 21h00 au Grand Stade de Marrakech à Marrakech (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Côte d'Ivoire - Cameroun ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Éléphants et les Lions Indomptables.

Comment suivre Côte d'Ivoire - Cameroun en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc entre les Ivoiriens et les Camerounais dans cette CAN 2025 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Côte d'Ivoire - Cameroun ?

Côte d'Ivoire : Fofana (G) - Doué, Kossounou, N'Dicka, Konan - Kessié, Sangaré, Seri - Diomandé, Zaha, Diallo

Fofana (G) - Doué, Kossounou, N'Dicka, Konan - Kessié, Sangaré, Seri - Diomandé, Zaha, Diallo Cameroun : Epassy (G) - Malone, Kotto, Tolo - Tchamadeu, Namaso, Dina Ebimbe, Ebong, Yongwa - Mbeumo - Eyong.

Quels sont les pronostics de Côte d'Ivoire - Cameroun ?