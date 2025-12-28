DIRECT. Côte d'Ivoire - Cameroun : deux buts en cinq minutes... le choc définitivement lancé, suivez le match

Ce dimanche soir, la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun pour le choc du "groupe de la mort" de la CAN 2025. Suivez le match en direct.

En direct

22:47 - Diallo remplacé (1-1, 87e) Pour cette fin de match, Amad Diallo cède sa place à Wilfried Zaha.

22:44 - Passe trop appuyée (1-1, 84e) Gbamin veut jouer dans le côté ouvert mais sa passe pour Amad Diallo termine en six mètres.

22:42 - Konan se reprend (1-1, 83e) Après un contrôle totalement manqué, Ghislain Konan fait face à Bassogog qui dribble. Le latéral gauche ivoirien met le pied et se rattrape.

22:41 - Excès d'engagement (1-1, 81e) Carton jaune pour Inao ! Après une passe trop longue, le jeune milieu tacle le ballon dans les pieds de Carlos Baleba et commet une semelle sur le milieu adverse dans son élan.

22:40 - Le buteur sort (1-1, 80e) À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Bassogog prend la place de Tchamadeu.

22:38 - Mbeumo ne cadre pas (1-1, 79e) Bryan Mbeumo s'élance et frappe au-dessus du mur. Ce n'est finalement pas cadré.

22:37 - Coup franc dangereux ! (1-1, 77e) Olivier Kemen coòrchète Evann Guessand qui revient sur le milieu en commettant une faute devant sa surface. Coup franc important pour le Cameroun.

22:36 - Doué surgit (1-1, 76e) Beau décalage des Camerounais qui prennent les espaces. Guéla Doué surgit finalement dans sa surface pour dégager.

22:35 - Tchamadeu averti (1-1, 75e) Pris par la vitesse d'Inao qui avait pris l'intervalle en repiquant vers le centre du terrain, Tchamadeu met fin à la percée de l'ailier ivoirien. Carton jaune pour le latéral droit qui manquera le troisième match de poules.

22:33 - Réponse de David Pagou (1-1, 74e) Etta Eyong et Kemen remplacent Kofané et Namaso pour le Cameroun.

22:32 - Ça passe loin (1-1, 72e) Coup franc pour le Cameroun et Mbeumo combine avec Avom d'un une-deux. Le joueur de Manchester United frappe directement mais ça passe loin des cages de Fofana.

22:31 - Fofana sort (1-1, 70e) Guessand et Inao prennent les places de Bayo et Seko Fofana alors qu'il reste vingt minutes à disputer dans le temps réglementaire.

22:29 - Sortie de but (1-1, 70e) Dégagement de Fofana et le cuir arrive jusqu'à Amad Diallo qui centre. Bayo s'élève mais sa tête décroisée est totalement ratée.

22:28 - Gbamin trop court ! (1-1, 68e) Frayeur dans la surface des Lions Indomptables ! Le ballon est dévié au premier poteau et Jean-Philippe Gbamin ne parvient pas à dévier la trajectoire du cuir dans les six mètres.

22:27 - Kessie contré (1-1, 67e) Centre de Konan qui trouve Bayo au coeur de la surface. Après un contrôle aérien sublime, l'attaquant dévie à Kessie qui frappe. Le tir est contré en corner par Yongwa.

22:26 - Le rythme est redescendu (1-1, 67e) Depuis l'égalisation camerounaise, le rythme sur la pelouse est descendu d'un cran.

22:24 - Kessié sanctionné (1-1, 64e) Près de la ligne de touche gauche, Kessie met trop d'envie dans son duel à l'épaule et commet une faute sur Avom.

22:22 - Bayo imprécis (1-1, 63e) Jeu à trois entre Konan, Bayo et Diomandé mais la passe du n°9 termine directement en touche.

22:21 - Premier changement (1-1, 61e) Après l'heure de jeu, Emerse Faé procède à son premier remplacement, Gbamin prend la place d'Ibrahim Sangaré.

22:20 - Epassy sauve les siens ! (1-1, 60e) Quelle parade d'Epassy sur sa ligne ! Centre dévié de Guéla Doué qui finit sur la tête de Kessie qui reprend. Le portier des Lions Indomptables dévie sur sa droite.

22:18 - Diallo ne cadre pas (1-1, 58e) Les Éléphants ne mettent pas de temps à réagir. Bayo est trouvé dans la surface adverse. Il lève la tête pour trouver Amad Diallo en retrait qui manque son tir.

22:16 - Tchamadeu égalise ! (1-1, 55e) Deux buts en dix minutes dans cette deuxième mi-temps ! Devant la surface, Mbeumo profite d'un ballon qui traîne. Ndicka pense dégager mais le cuir termine sur Tchamadeu qui frappe en première intention. Au contact, Ghislain Konan dévie le tir. Passeur décisif sur le but ivoirien, le latéral est malheureux sur cette déviation qui lobe Fofana.

22:15 - Ndicka en colère (1-0, 55e) Centre de Kotto dans la surface. Ndicka dégage avant de montrer son mécontentement à ses partenaires après un manque de communication.

22:14 - Namaso se montre (1-0, 54e) Longue touche à venir pour le Cameroun après un bon travail de Danny Namaso près du poteau de corner droit.