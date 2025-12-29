Comores - Mali : Cœlacanthes – Aigles, un match à enjeux ce lundi

Le Mali et les Comores s'affrontent ce soir au Stade Mohamed V à l'occasion de la dernière journée du groupe A.

L'équipe malienne affronte ce lundi 29 décembre 2025 au Stade Mohamed V les Comores. Dans l'enceinte du pays hôte, les Aigles et Cœlacanthes vont se défier pour la troisième fois cette année en 2025. En effet, les deux nations se sont déjà jouées à deux reprises en compétition officielle. C'était lors des matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera l'été prochain, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Les deux derniers matchs n'avaient pas tourné en faveur des Comoriens qui s'étaient inclinés deux fois. Il y a d'abord eu le 20 mars 2025. L'équipe des Comores a essuyé un revers déjà au Maroc, à Berkane 3 à 0 avant de subir le même sort dans la capitale malienne, à Bamako en septembre dernier.

Il est évident que les Comores ne partent pas favoris de ce match. Même si les Cœlacanthes ont affiché un visage plutôt satisfaisant lors du match d'ouverture de la CAN 2025 contre le Maroc parvenant à frustrer le dernier demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, ils sont en théorie moins armés que les Maliens. Les Aigles semblent plus aguerris de par leurs parcours respectifs dans les cinq grands Championnats à l'image de El Bilal Toure, de Sangaré ou de Coulibaly. Mais la CAN est très imprévisible et le Mali peut faillir dans un match où la qualification peut se jouer, surtout face à une nation telle que les Comores qui n'a rien à perdre.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre entre les Comores et le Mali ?

La rencontre entre les Comores et le Mali sera à suivre à partir de 19h sur notre site et dès 20h sur beIN Sports 2.

Les compos probables

Pour ce dernier match de poules, les Comores et le Mali devraient partir sur un onze de départ semblable au match d'ouverture de chaque équipe.