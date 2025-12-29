DIRECT. Comores - Mali : la qualification se joue en deuxième mi-temps !
Les Comores et le Mali se neutralisent toujours dans un match indécis du groupe A, où tout reste à faire pour décrocher une place en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 !
21:49 - 5 minutes de temps additionnel
Le corps arbitral a décidé d'accorder 5 minutes de temps additionnel !
21:47 - Coup franc pour les Comores
90e minute de jeu et le capitaine Youssouf M'Changama va tenter sa chance de loin.
21:45 - Carton rouge pour Haidara !
Haidara hérite d'un rouge ! L'arbitre a interprété cette faute comme dangereuse. Le Mali est réduit à 10 !
21:44 - L'arbitre appelé à la VAR
Après un tacle dangereux d'Haidara, l'arbitre a été appelé à la vidéo. Le joueur malien joue le ballon et le joueur comorien le percute dans la foulée.
21:43 - Saintfelt procède à des changements
Tom Saintfelt laisse sa chance à Lassana Coulibaly qui prend la place de Mamadou Sangare. Lassine Sinayoko cède la sienne pour Mamadou Camara.
21:41 - Sangaré force trop
Sangaré a repris un centre légèrement en retrait du gauche. Son corps en arrière, ne l'a pas aidé. Le ballon est passé trop au-dessus du cadre.
21:40 - Moins de 10 minutes à jouer !
Il reste moins de dix minutes dans ce match toujours aussi indécis !
21:39 - Faute sifflée contre le Mali
Durant que Sinayoko débordait sur le côté, Sangaré a commis une faute dans la surface comorienne. Dommage, il y avait une belle accélération sur le flanc droit de cette pelouse.
21:36 - Boura prend un jaune
Boura a mis le coude sur la tête du joueur malien dans ce duel aérien. Il est sanctionné d'un jaune.
21:35 - Said a bien joué le coup !
Said était tout seul face au défenseur malien. L'attaquant comorien avait trouvé une ouverture sur le côté gauche, il a centré et heureusement pour les Aigles qu'il y avait Haidara car derrière, un coéquipier de Said était prêt à reprendre ce ballon !
21:29 - Double changement effectué par l'Italien
Le tacticien italien a de nouveau fait des changements avec les sorties de Yacine Bourhane et de Zaydou Youssouf qui sont remplacés par Iyad Mohamed et Youssouf M'Changama.
21:27 - Changements côté malien
Dorgeles Nene sort en faveur de Gaoussou Diarra et simultanément, Amadou Haidara a fait son entrée sur le terrain et a été remplacé par Ousmane Camara.
21:23 - Très belle intervention de Djigui Diarra
Djigui Diarra a réalisé un très bel arrêt sur la frappe de l'entrant El Fardou Ben. Il a eu la main ferme. Le corner tiré dans la foulée a très mal été tiré.
21:19 - Pandor au sol
Yannick Pandor s'est peut-être fait mal. Il est allongé au sol. Le physio est entré sur le terrain.
21:16 - Doumbia a failli être décisif
Sur une frappe de Sinayoko, Doumbia, dans la surface a tenté de dévié ce ballon dans les filets adverses. Heureusement pour Pandor, le ballon est passé à côté des montants.
21:15 - Le Mali pas réaliste
Un centre malien aurait pu être décisif, néanmoins, il n'y avait personne dans la surface, ça manque de présence.
21:10 - Frappe sans conviction du capitaine malien
Le capitaine malien n'a semble-t-il pas cru en ses chances sur ce coup franc mollasson.