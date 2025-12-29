DIRECT. Comores - Mali : la qualification se joue en deuxième mi-temps !

Florian Gregoire

DIRECT. Comores - Mali : la qualification se joue en deuxième mi-temps ! Les Comores et le Mali se neutralisent toujours dans un match indécis du groupe A, où tout reste à faire pour décrocher une place en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 !

Score Mali
Mali
0 : 0
Score Comores
Comores
En direct

21:50 - Ben reçoit un jaune

El Fardou Ben écope d'un carton jaune. 

21:49 - 5 minutes de temps additionnel

Le corps arbitral a décidé d'accorder 5 minutes de temps additionnel ! 

21:48 - Coup franc loupé !

Le coup franc est totalement manqué. 

21:47 - Coup franc pour les Comores

90e minute de jeu et le capitaine Youssouf M'Changama va tenter sa chance de loin. 

21:45 - Carton rouge pour Haidara !

Haidara hérite d'un rouge ! L'arbitre a interprété cette faute comme dangereuse. Le Mali est réduit à 10 ! 

21:44 - L'arbitre appelé à la VAR

Après un tacle dangereux d'Haidara, l'arbitre a été appelé à la vidéo. Le joueur malien joue le ballon et le joueur comorien le percute dans la foulée. 

21:43 - Saintfelt procède à des changements

Tom Saintfelt laisse sa chance à Lassana Coulibaly qui prend la place de Mamadou Sangare. Lassine Sinayoko cède la sienne pour Mamadou Camara. 

21:42 - Bakari rentre !

Bakari remplace son coéquipier Youssouf du côté des Cœlacanthes. 

21:41 - Sangaré force trop

Sangaré a repris un centre légèrement en retrait du gauche. Son corps en arrière, ne l'a pas aidé. Le ballon est passé trop au-dessus du cadre. 

21:40 - Moins de 10 minutes à jouer !

Il reste moins de dix minutes dans ce match toujours aussi indécis ! 

21:39 - Faute sifflée contre le Mali

Durant que Sinayoko débordait sur le côté, Sangaré a commis une faute dans la surface comorienne. Dommage, il y avait une belle accélération sur le flanc droit de cette pelouse. 

21:36 - Boura prend un jaune

Boura a mis le coude sur la tête du joueur malien dans ce duel aérien. Il est sanctionné d'un jaune. 

21:35 - Said a bien joué le coup !

Said était tout seul face au défenseur malien. L'attaquant comorien avait trouvé une ouverture sur le côté gauche, il a centré et heureusement pour les Aigles qu'il y avait Haidara car derrière, un coéquipier de Said était prêt à reprendre ce ballon ! 

21:32 - La frappe d'Haidara dévissé

Haidara a tenté sa chance et se frappe a totalement été loupée. 

21:29 - Double changement effectué par l'Italien

Le tacticien italien a de nouveau fait des changements avec les sorties de Yacine Bourhane et de Zaydou Youssouf qui sont remplacés par Iyad Mohamed et Youssouf M'Changama. 

21:27 - Changements côté malien

Dorgeles Nene sort en faveur de Gaoussou Diarra et simultanément, Amadou Haidara a fait son entrée sur le terrain et a été remplacé par Ousmane Camara.

21:23 - Très belle intervention de Djigui Diarra

Djigui Diarra a réalisé un très bel arrêt sur la frappe de l'entrant El Fardou Ben. Il a eu la main ferme. Le corner tiré dans la foulée a très mal été tiré. 

21:21 - Le deuxième changement comorien

Un peu plus tôt, Boura est rentré à la place de Soilihi. 

21:21 - L'heure de jeu dépassé !

On a dépassé les 60 minutes de jeu ! Il y a toujours 0 à 0. 

21:20 - Pandor s'est relevé !

Plus de peur que de mal pour Pandor qui a pu se remettre debout !

21:19 - Pandor au sol

Yannick Pandor s'est peut-être fait mal. Il est allongé au sol. Le physio est entré sur le terrain. 

21:17 - Premier changement chez les Cœlacanthes

Myziane Maolida laisse sa place à El Fardou Ben. 

21:16 - Doumbia a failli être décisif

Sur une frappe de Sinayoko, Doumbia, dans la surface a tenté de dévié ce ballon dans les filets adverses. Heureusement pour Pandor, le ballon est passé à côté des montants. 

21:15 - Le Mali pas réaliste

Un centre malien aurait pu être décisif, néanmoins, il n'y avait personne dans la surface, ça manque de présence. 

21:10 - Frappe sans conviction du capitaine malien

Le capitaine malien n'a semble-t-il pas cru en ses chances sur ce coup franc mollasson. 

LIRE PLUS