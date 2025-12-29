DIRECT. Comores - Mali : la qualification se joue en deuxième mi-temps !

Les Comores et le Mali se neutralisent toujours dans un match indécis du groupe A, où tout reste à faire pour décrocher une place en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 !

En direct

21:50 - Ben reçoit un jaune El Fardou Ben écope d'un carton jaune.

21:49 - 5 minutes de temps additionnel Le corps arbitral a décidé d'accorder 5 minutes de temps additionnel !

21:48 - Coup franc loupé ! Le coup franc est totalement manqué.

21:47 - Coup franc pour les Comores 90e minute de jeu et le capitaine Youssouf M'Changama va tenter sa chance de loin.

21:45 - Carton rouge pour Haidara ! Haidara hérite d'un rouge ! L'arbitre a interprété cette faute comme dangereuse. Le Mali est réduit à 10 !

21:44 - L'arbitre appelé à la VAR Après un tacle dangereux d'Haidara, l'arbitre a été appelé à la vidéo. Le joueur malien joue le ballon et le joueur comorien le percute dans la foulée.

21:43 - Saintfelt procède à des changements Tom Saintfelt laisse sa chance à Lassana Coulibaly qui prend la place de Mamadou Sangare. Lassine Sinayoko cède la sienne pour Mamadou Camara.

21:42 - Bakari rentre ! Bakari remplace son coéquipier Youssouf du côté des Cœlacanthes.

21:41 - Sangaré force trop Sangaré a repris un centre légèrement en retrait du gauche. Son corps en arrière, ne l'a pas aidé. Le ballon est passé trop au-dessus du cadre.

21:40 - Moins de 10 minutes à jouer ! Il reste moins de dix minutes dans ce match toujours aussi indécis !

21:39 - Faute sifflée contre le Mali Durant que Sinayoko débordait sur le côté, Sangaré a commis une faute dans la surface comorienne. Dommage, il y avait une belle accélération sur le flanc droit de cette pelouse.

21:36 - Boura prend un jaune Boura a mis le coude sur la tête du joueur malien dans ce duel aérien. Il est sanctionné d'un jaune.

21:35 - Said a bien joué le coup ! Said était tout seul face au défenseur malien. L'attaquant comorien avait trouvé une ouverture sur le côté gauche, il a centré et heureusement pour les Aigles qu'il y avait Haidara car derrière, un coéquipier de Said était prêt à reprendre ce ballon !

21:32 - La frappe d'Haidara dévissé Haidara a tenté sa chance et se frappe a totalement été loupée.

21:29 - Double changement effectué par l'Italien Le tacticien italien a de nouveau fait des changements avec les sorties de Yacine Bourhane et de Zaydou Youssouf qui sont remplacés par Iyad Mohamed et Youssouf M'Changama.

21:27 - Changements côté malien Dorgeles Nene sort en faveur de Gaoussou Diarra et simultanément, Amadou Haidara a fait son entrée sur le terrain et a été remplacé par Ousmane Camara.

21:23 - Très belle intervention de Djigui Diarra Djigui Diarra a réalisé un très bel arrêt sur la frappe de l'entrant El Fardou Ben. Il a eu la main ferme. Le corner tiré dans la foulée a très mal été tiré.

21:21 - Le deuxième changement comorien Un peu plus tôt, Boura est rentré à la place de Soilihi.

21:21 - L'heure de jeu dépassé ! On a dépassé les 60 minutes de jeu ! Il y a toujours 0 à 0.

21:20 - Pandor s'est relevé ! Plus de peur que de mal pour Pandor qui a pu se remettre debout !

21:19 - Pandor au sol Yannick Pandor s'est peut-être fait mal. Il est allongé au sol. Le physio est entré sur le terrain.

21:17 - Premier changement chez les Cœlacanthes Myziane Maolida laisse sa place à El Fardou Ben.

21:16 - Doumbia a failli être décisif Sur une frappe de Sinayoko, Doumbia, dans la surface a tenté de dévié ce ballon dans les filets adverses. Heureusement pour Pandor, le ballon est passé à côté des montants.

21:15 - Le Mali pas réaliste Un centre malien aurait pu être décisif, néanmoins, il n'y avait personne dans la surface, ça manque de présence.