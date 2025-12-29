DIRECT. Zambie - Maroc : Hakimi participe à la fête, suivez le match

Le Maroc est en train d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN face à la Zambie, ce lundi, et Achraf Hakimi a fait son grand retour. Suivez le match en direct commenté.

En direct

21:50 - Cinq minutes de temps additionnel M. Sy accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre le Maroc et la Zambie, à Rabat.

21:48 - Corner pour la Zambie Les Zambiens se procurent un corner dans cette fin de match et jouent court. Mais c'est finalement dégagé par la défense marocaine sans aucun problème.

21:44 - Hamanseya averti à son tour Le joueur de la Zambie Hamanseya écope d'un carton jaune pour une faute sur Ounahi au milieu du terrain.

21:41 - Mwanza devant Hakimi ! Achraf Hakimi passe tout près de marquer pour son retour ! Après un très bon pressing dans la surface, En-Nesyri récupère et centre en retrait pour Hakimi qui frappe après un bon contrôle mais Mwanza se détend pour détourner au dernier moment sur sa ligne.

21:37 - Hakimi tente sa chance Sur un coup franc éloigné, Achraf Hakimi décide de tenter directement sa chance mais envoie le ballon bien loin du but de la Zambie. Il s'en excuse auprès de ses partenaires.

21:34 - Maroc: Ezzalzouli et El Kaabi remplacés Walid Regragui effectue deux nouveaux changements dans ce matchs, ses derniers. Ezzalzouli est remplacé par Talbi tandis que le double buteur du soir, El Kaabi, laisse sa place à En-Nesyri.

21:31 - Hakimi acclamé Le retour d'Achraf Hakimi est célébré par tous les supporters marocains dans le stade, qui acclament le capitaine des Lions de l'Atlas à chaque touche de balle.

21:27 - Aguerd rate un coup franc Achraf Hakimi obtient déjà un premier coup franc à l'entrée de la surface. C'est finalement Nayef Aguerd qui s'en charge, de façon étonnante, mais le défenseur de l'OM rate complètement le cadre.

21:25 - Zambie: Banda remplacé Troisième changement du côté de la Zambie. Mathews Banda est remplacé par Joseph Sabobo pour ces 25 dernières minutes.

21:24 - Maroc: Hakimi entre en jeu, Ben Seghir et Akhomach aussi Walid Regragui n'aura pas attendu longtemps avant de nous donner la réponse. Achraf Hakimi fait son entrée en jeu à la place de Mazraoui. Ben Seghir remplace Saibari, Brahim Diaz est remplacé par Akhomach.

21:19 - Hakimi va-t-il entrer ? Maintenant que la qualification et la première place semblent acquises pour le Maroc, la question de cette fin de match va être de savoir si Achraf Hakimi va entrer en jeu ou non pour reprendre du rythme avant les huitièmes de finale. Le latéral du PSG n'a pas joué depuis 53 jours.

21:16 - La Zambie en grande souffrance C'est un véritable coup de massue pour la Zambie, qui aura désormais beaucoup de mal à revenir dans cette rencontre. Et cette lourde défaite qui se profile pourrait coûter aux Chipolopolos une place parmi les meilleurs troisièmes...

21:13 - BUT ! El Kaabi se voit accorder son but (0-3) Le but d'El Kaabi est finalement accordé avec l'aide du VAR ! L'attaquant marocain inscrit donc un doublé sur ce service d'Ounahi par-dessus la défense. Et son deuxième retourné acrobatique de la compétition ! 3-0 pour le Maroc après 50 minutes de jeu.

21:11 - But refusé au Maroc ! L'attaquant du Maroc El Kaabi pense marquer un deuxième retourné acrobatique dans cette CAN 2025 mais il est signalé en position de hors-jeu !

21:10 - Banda frappe à côté À peine entré en jeu, Lameck Banda se met en évidence en déclenchant une belle frappe croisée dans la surface mais le ballon fuit finalement le cadre. C'était seulement le deuxième tir des Zambiens dans ce match.

21:07 - Zambie: Sichone a fait deux changements Le sélectionneur de la Zambie Moses Sichone a effectué deux changements à la pause. Chongo et Liteta ont été remplacés par Mandanji et Banda.

21:05 - C'est reparti entre la Zambie et le Maroc ! Les joueurs du Maroc engagent pour la deuxième période entre la Zambie et le Maroc ! Les Lions de l'Atlas mènent 2-0 avant ces 45 dernières minutes.

21:00 - Le Maroc dominateur face à la Zambie Walid Regragui n'aurait certainement pas imaginé meilleure première période pour son équipe du Maroc face à la Zambie dans ce troisième match de la phase de poules de la CAN 2025. Les Marocains n'ont pas laissé respirer la Zambie durant ces 45 premières minutes et mènent logiquement 2-0. El Kaabi a donné l'avantage aux siens sur un centre d'Ounahi (1-0, 9e) avant que Brahim Diaz ne double la mise sur un centre en retrait d'Ezzalzouli (2-0, 27e). L'ailier du Real Madrid, intenable aujourd'hui, aurait même pu marquer plusieurs buts mais a manqué de justesse dans la finition (23e, 39 et 45e+2). Le Maroc est en tout cas sur la voie royale pour la première place de la poule A.

20:53 - Le but de Diaz en vidéo Meilleur joueur marocain de la première période, Brahim Diaz a inscrit le deuxième but des Marocains sur un bon service d'Ezzalzouli, et son troisième en trois matchs dans cette CAN 2025. Un but à retrouver en vidéo ci-dessous.

20:48 - C'est la pause ! Le Maroc asphyxie la Zambie (2-0) C'est la pause à Rabat ! Le Maroc mène logiquement contre la Zambie (2-0), après une première période très aboutie. El Kaabi (9e) et Diaz (27e) ont marqué les deux buts marocains.

20:47 - Encore Brahim Diaz ! Brahim Diaz est intenable dans cette première période ! D'un dribble superbe, l'ailier du Real Madrid se sort du marquage de deux défenseurs avant de tirer en force dans la surface mais Mwanza détourne comme il peut.

20:45 - Trois minutes de temps additionnel M. Sy accorde trois minutes de temps additionnel entre la Zambie et le Maroc dans cette première période.

20:42 - Aguerd impeccable Leader de la défense marocaine, Nayef Aguerd réalise pour l'instant un match impeccable avec son nouveau coéquipier en défense centrale, Adam Masina.

20:39 - Chongo écope d'un carton jaune Lors d'un duel aérien, Chongo vient percuter avec un peu de trop véhémence El Kaabi dans le dos. Carton jaune logique pour le défenseur central zambien, malgré ses protestations.