Zambie - Maroc : Regragui fait une annonce sur Hakimi

Le Maroc pourra compter sur son capitane Achraf Hakimi pour son dernier match de poules de la CAN 2025 contre la Zambie, prévu ce lundi à 20 heures. Les Lions de l'Atlas ont besoin d'un match nul pour se qualifier.

Après deux matchs dans "sa" CAN 2025, le Maroc n'a pas encore validé officiellement son billet pour les huitièmes de finale. C'est donc un match décisif que s'apprête à jouer les Lions de l'Atlas face à la Zambie ce lundi soir (20 heures) à Rabat, lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules. Les Marocains devront gérer la pression d'un tel événement en tant que pays-hôte de la compétition, avec les attentes qui pèsent sur leurs épaules.

Le Maroc a battu les Comores pour son entrée en lice dans la CAN 2025 (2-0) avant de faire match nul face au Mali (1-1), ce qui place les hommes de Walid Regragui en tête du groupe A, avec deux points d'avance sur le Mali et la Zambie. Un match nul suffit donc aux Marocains pour se qualifier pour la suite de la compétition mais une victoire est nécessaire pour obtenir la première place de la poule, ce qui permettra d'avoir un tirage plus favorable au prochain tour.

Hakimi, le grand retour

Pour venir à bout de la Zambie, qui reste sur deux matchs nuls contre le Mali (1-1) et les Comores (0-0), le Maroc pourra compter sur "son Ballon d'or", comme l'a appelé Walid Regragui en conférence de presse ce dimanche. Qui ? Achraf Hakimi bien sûr ! "Est-ce qu'un entraîneur peut se passer de son Ballon d'or ? Achraf jouera demain (lundi, ndlr). Je ne sais pas s'il débutera ou s'il entrera, mais il jouera", a affirmé le sélectionneur marocain.

Le latéral droit du PSG a lui-même confirmé qu'il se sentait prêt à jouer. "Je me sens bien, a confirmé Hakimi à la presse. Avec le coach et le staff médical on a fait un programme. Je ne me sentais pas à 100% sur les derniers matches, mais j'étais disponible pour aider l'équipe. Là, je me sens beaucoup mieux. Si je dois jouer, je suis prêt. Sinon, j'aiderai comme je le fais depuis le banc. Même si je ne joue pas, je veux remporter cette CAN." Et pour cela, il ne faut pas trébucher contre la Zambie.

Les compos de Zambie - Maroc : Hakimi remplaçant ou titulaire ?

Le sélectionneur de la Zambie Moses Sichone a la chance de compter sur un groupe au complet pour ce troisième match décisif pour la qualification. L'ancien défenseur international devrait reconduire le même onze de départ que face aux Comores lors du dernier match.

Le onze de départ probable de la Zambie : Mwanza - M. Banda, Chanda, B. Sakala, Musonda - Tembo, Kangwa, Simukonda - L. Banda, Daka, F. Sakala.

Du côté du Maroc, Walid Regragui peut compter sur le retour de sa star, Achraf Hakimi, même si il est encore impossible de savoir si le risque sera pris de le voir débuter comme titulaire. Hamza Igamane fait également son retour, alors que le capitaine Romain Saïss est lui toujours forfait après sa blessure du premier match contre les Comores.

Le onze de départ probable du Maroc : Bounou - Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine - Ounahi, Amrabat, El Aynaoui - B. Diaz, El Kaabi, Abde.

Heure, chaîne, comment voir Zambie - Maroc en direct

Ce match entre la Zambie et le Maroc ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1 pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre de la CAN 2025, à partir de 20 heures ce lundi 29 décembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Zambie - Maroc ?

Pour cette dernière rencontre de la phase de poules de la CAN 2025, le Maroc est donné largement favori par les différents sites de paris sportifs pour ce troisième match. La cote pour une victoire des Marocains oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Zambiens à Rabat se situe au-dessus de 15. La cote pour un match nul est d'environ 6.