Angola - Egypte : qualifiés, les Pharaons visent le sans-faute face aux Angolais qui jouent leur survie... Heure et chaîne TV

Ce lundi, l'Egypte dispute son dernier match de poules de la CAN 2025 face à l'Angola. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Pharaons affrontent des Palancas Negras contraints de l'emporter.

Tombeurs du Zimbabwe (2-1) puis de l'Afrique du Sud (1-0), les Pharaons affrontent l'Angola ce lundi en fin d'après-midi. Si les succès restent étriqués, l'Egypte a l'occasion de bien terminer sa phase de poules dans cette CAN 2025. Une nouvelle victoire leur permettrait d'obtenir un sans-faute et d'arriver en huitièmes de finale avec un gain de confiance supplémentaire. Malgré la qualification en poche, Hossam Hassan a confirmé l'importance de cette rencontre en conférence de presse : "Le match contre l'Angola revêt une importance particulière pour l'équipe nationale et nous espérons en tirer le maximum sur le plan technique". Le sélectionneur égyptien a notamment abordé le sentiment de porter le maillot national pour motiver ses joueurs : "L'esprit combatif de cette équipe ne doit rien au hasard. Les joueurs savent ce que représente le maillot national et la responsabilité qu'ils ont envers leur pays". Pour cette affiche, Mo Salah pourrait être ménagé, tandis que Mohamed Hany sera absent, suspendu avant la mi-temps contre les Bafana Bafana.

La victoire ou l'élimination

Avec un point au compteur en deux matches, les Palancas Negras n'ont plus le droit à l'erreur face à l'Egypte. En conférence de presse, le sélectionneur Patrice Beaumelle a partagé sa confiance et sa détermination tout en soulignant la qualité des Pharaons : " Nous ne savons pas comment l'équipe d'Égypte se prépare pour nous affronter, peut-être veulent-ils ménager certains joueurs, mais malgré cela, l'Égypte reste une équipe forte. Elle dispose en fait de deux équipes différentes, et peu importe la composition de demain, ce sera une équipe solide. Tous les joueurs de l'Égypte jouent pour des clubs forts, que ce soit en Europe ou en Égypte comme Al Ahly, Zamalek et Pyramids, et nous les connaissons bien. Pour moi, il n'y a pas de joueur meilleur ou plus faible. L'Égypte excelle en harmonie car les joueurs jouent ensemble depuis 6, 7 ou peut-être 10 ans".

S'il croit en l'exploit, Patrice Beaumelle a mis en avant la qualité de son groupe : "L'Angola possède aussi une bonne équipe et nous pouvons et nous pouvons obtenir la victoire. Nous devons gagner et continuer notre parcours, peu importe qui nous affrontons demain. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et jouer notre football. Nous avons ressenti de la déception avec nos résultats dans les deux premières journées, et nous n'avons pas d'autre choix avant d'affronter l'Égypte, la plus forte équipe du groupe. Nous avons besoin de la victoire, c'est un défi difficile mais je pense que nous avons l'équipe pour y arriver".

À quelle heure débute Angola - Egypte ?

Le coup d'envoi du match du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant l'Angola à l'Egypte est prévu lundi 29 décembre à 17h00 au Stade Adrar d'Agadir (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Angola - Egypte ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Palancas Negras et les Pharaons.

Comment suivre Angola - Egypte en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre les Angolais et les Égyptiens dans cette CAN 2025 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Angola - Egypte ?

Angola : Marques (G) - Mata, Buatu, Carmo, Carneiro - Beni, Show, Fredy - Benson, Nzola, Dala.

Marques (G) - Mata, Buatu, Carmo, Carneiro - Beni, Show, Fredy - Benson, Nzola, Dala. Égypte : El Shenawy (G) - Ashour, Rabia, Yasser, Hamdi - Attia, Zizo, Fathy - Salah, Marmoush, Trezeguet.

Quels sont les pronostics d'Angola - Egypte ?