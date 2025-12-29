Angola - Egypte : face à des Pharaons remaniés, les Palancas Negras disent adieu à la CAN 2025, le résumé
Ce lundi, l'Angola a concédé le match nul contre l'Egypte (0-0) lors du dernier match de poules de la CAN 2025. Un résultat synonyme d'élimination pour les Palancas Negras face à des égyptiens remaniés, sans Salah ni Marmoush.
19:10 - Le classement des meilleurs troisièmes
Voici le classement actuel des meilleures nations troisièmes, sachant que les quatre premiers de ce classement seront qualifiés en huitièmes de finale :
- Mozambique : 3 points
- Bénin : 3 points
- Soudan : 3 points
- Zambie : 2 points
- Tanzanie : 1 point
- Angola : 1 point
19:05 - "Il nous manquait un but"
Mbala Nzola au micro de BeIN Sports : "On a fait un match correct tactiquement. L'équipe a été solide. Il nous manquait juste un petit but".
19:00 - La porte pour l'Angola !
Avec ce match nul, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est terminée pour l'Angola qui ne fera pas partie des nations meilleures troisièmes pour intégrer les huitièmes de finale.
18:56 - L'Angola dit adieu à la CAN 2025 (0-0)
C'est terminé au Grand Stade d'Agadir ! Face à une Egypte totalement remaniée, les Palancas Negras ne sont pas parvenus à l'emporter (0-0). Avec ce match nul, les coéquipiers de Fredy terminent 3e de leur poule mais sont éliminés de la CAN 2025 !
18:55 - Show ne cadre pas (0-0, 90+6e)
Après un tir de Benson repoussé, Show enroule un tir mais ce n'est pas cadré.
18:53 - Eid dégage (0-0, 90+5e)
Après un crochet de Fredy, Eid fait le tour de son vis-à-vis et dégage son camp.
18:50 - Pas de penalty ! (0-0, 92e)
Lancé dans la surface, Fortuna s'écroule après une potentielle poussette d'Eid. Pas de penalty pour l'Angola !
18:49 - Benson ne cadre pas (0-0, 90+1e)
À l'entrée du temps additionnel de six minutes, Benson ne cadre pas le coup franc.
18:46 - Fredy, toujours lui ! (0-0, 88e)
Ballon au pied, Fredy obtient un coup franc axial à vingt-cinq mètres de Shobeir.
18:45 - Plusieurs changements (0-0, 86e)
Pour cette fin de match, Hamdi Fathy remplace Mohsen. Côté angolais, Mabululu cède sa place à Ary Papel.
18:45 - Premier ballon tonitruant ! (0-0, 87e)
Sur son premier ballon, Fathy envoie une frappe lointaine qui effleure la barre transversale angolaise.
18:42 - Tir vicieux (0-0, 84e)
Frappe lointaine de Zizo qui rebondit juste devant Marques mais le portier angolais s'en sort.
18:41 - Benson oublie le ballon (0-0, 83e)
Sur la ligne médiane, Benson pousse le ballon mais il l'oublie sur sa dernière touche de ballon.
18:40 - Coaching presque gagnant ! (0-0, 81e)
Nzola est passé proche d'être le héros de tout un pays ! Lancé en profondeur, l'ailier se présente seul sur la droite de la surface. Il frappe mais le ballon termine dans le petit filet extérieur.
18:38 - Shobeir, encore lui (0-0, 79e)
Titulaire aujourd'hui, Shobeir est impérial dans ses cages, à l'image d'un ballon capté dans les airs.
18:34 - L'Angola s'en sort bien ! (0-0, 76e)
Quelle opportunité pour l'Egypte ! Contre-attaque des Pharaons et Mohsen centre. Modesto dévie la trajectoire et le cuir passe à quelques millimètres de Marques qui était battu.
18:33 - Yasser surgit (0-0, 75e)
Modesto passe devant son vis-à-vis et centre en retrait. Mabululu arrive derrière Yasser qui dégage son camp.
18:33 - Zizo calme le jeu (0-0, 74e)
Après un beau numéro d'Adel pour se sortir du pressing adverse, Zizo se retrouve en position de frappe. Le milieu décide de passer par le couloir droit.
18:30 - Frappe osée (0-0, 71e)
Sur l'aile droite, Benson déclenche une frappe soudaine mais ça termine au-dessus des cages de Shobeir.
18:27 - Des regrets pour Dala (0-0, 71e)
Alors qu'il avait fait la différence grâce à un contre favorable, Gelson Dala fixe Eid et sert Fortuna. La passe est trop longue.
18:26 - Zizo se loupe (0-0, 68e)
Très adroit d'ordinaire sur les coups de pied arrêtés, Zizo manque son coup franc.
18:26 - Mauvais repli (0-0, 67e)
Après le corner repoussé, Fathy file en contre-attaque. Seul, le capitaine de l'Egypte s'en sort avec un coup franc intéressant sur la droite.
18:24 - Eid se loupe (0-0, 66e)
Récupération de Fortuna et Fredy trouve Mabululu qui talonne à Gelson Dala. Le ballon va jusqu'au couloir droit pour Benson qui centre. Eid veut remiser pour son gardien mais le cuir termine en touche.
18:23 - Lasheen sort, triple changement angolais (0-0, 64e)
Touché, Lasheen cède sa place à Shehata pour l'Egypte. Côté Angolais, Gelson Dala, Show et Benson prennent les places de Banza, Beni et Luvumbo.