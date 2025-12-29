Angola - Egypte : face à des Pharaons remaniés, les Palancas Negras disent adieu à la CAN 2025, le résumé

Ce lundi, l'Angola a concédé le match nul contre l'Egypte (0-0) lors du dernier match de poules de la CAN 2025. Un résultat synonyme d'élimination pour les Palancas Negras face à des égyptiens remaniés, sans Salah ni Marmoush.

En direct

19:10 - Le classement des meilleurs troisièmes Voici le classement actuel des meilleures nations troisièmes, sachant que les quatre premiers de ce classement seront qualifiés en huitièmes de finale : Mozambique : 3 points Bénin : 3 points Soudan : 3 points Zambie : 2 points Tanzanie : 1 point Angola : 1 point

19:05 - "Il nous manquait un but" Mbala Nzola au micro de BeIN Sports : "On a fait un match correct tactiquement. L'équipe a été solide. Il nous manquait juste un petit but".

19:00 - La porte pour l'Angola ! Avec ce match nul, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est terminée pour l'Angola qui ne fera pas partie des nations meilleures troisièmes pour intégrer les huitièmes de finale.

18:56 - L'Angola dit adieu à la CAN 2025 (0-0) C'est terminé au Grand Stade d'Agadir ! Face à une Egypte totalement remaniée, les Palancas Negras ne sont pas parvenus à l'emporter (0-0). Avec ce match nul, les coéquipiers de Fredy terminent 3e de leur poule mais sont éliminés de la CAN 2025 !

18:55 - Show ne cadre pas (0-0, 90+6e) Après un tir de Benson repoussé, Show enroule un tir mais ce n'est pas cadré.

18:53 - Eid dégage (0-0, 90+5e) Après un crochet de Fredy, Eid fait le tour de son vis-à-vis et dégage son camp.

18:50 - Pas de penalty ! (0-0, 92e) Lancé dans la surface, Fortuna s'écroule après une potentielle poussette d'Eid. Pas de penalty pour l'Angola !

18:49 - Benson ne cadre pas (0-0, 90+1e) À l'entrée du temps additionnel de six minutes, Benson ne cadre pas le coup franc.

18:46 - Fredy, toujours lui ! (0-0, 88e) Ballon au pied, Fredy obtient un coup franc axial à vingt-cinq mètres de Shobeir.

18:45 - Plusieurs changements (0-0, 86e) Pour cette fin de match, Hamdi Fathy remplace Mohsen. Côté angolais, Mabululu cède sa place à Ary Papel.

18:45 - Premier ballon tonitruant ! (0-0, 87e) Sur son premier ballon, Fathy envoie une frappe lointaine qui effleure la barre transversale angolaise.

18:42 - Tir vicieux (0-0, 84e) Frappe lointaine de Zizo qui rebondit juste devant Marques mais le portier angolais s'en sort.

18:41 - Benson oublie le ballon (0-0, 83e) Sur la ligne médiane, Benson pousse le ballon mais il l'oublie sur sa dernière touche de ballon.

18:40 - Coaching presque gagnant ! (0-0, 81e) Nzola est passé proche d'être le héros de tout un pays ! Lancé en profondeur, l'ailier se présente seul sur la droite de la surface. Il frappe mais le ballon termine dans le petit filet extérieur.

18:39 - Nzola entre (0-0, 80e) Maestro sort, remplacé par Nzola.

18:38 - Shobeir, encore lui (0-0, 79e) Titulaire aujourd'hui, Shobeir est impérial dans ses cages, à l'image d'un ballon capté dans les airs.

18:34 - L'Angola s'en sort bien ! (0-0, 76e) Quelle opportunité pour l'Egypte ! Contre-attaque des Pharaons et Mohsen centre. Modesto dévie la trajectoire et le cuir passe à quelques millimètres de Marques qui était battu.

18:33 - Yasser surgit (0-0, 75e) Modesto passe devant son vis-à-vis et centre en retrait. Mabululu arrive derrière Yasser qui dégage son camp.

18:33 - Zizo calme le jeu (0-0, 74e) Après un beau numéro d'Adel pour se sortir du pressing adverse, Zizo se retrouve en position de frappe. Le milieu décide de passer par le couloir droit.

18:30 - Frappe osée (0-0, 71e) Sur l'aile droite, Benson déclenche une frappe soudaine mais ça termine au-dessus des cages de Shobeir.

18:27 - Des regrets pour Dala (0-0, 71e) Alors qu'il avait fait la différence grâce à un contre favorable, Gelson Dala fixe Eid et sert Fortuna. La passe est trop longue.

18:26 - Zizo se loupe (0-0, 68e) Très adroit d'ordinaire sur les coups de pied arrêtés, Zizo manque son coup franc.

18:26 - Mauvais repli (0-0, 67e) Après le corner repoussé, Fathy file en contre-attaque. Seul, le capitaine de l'Egypte s'en sort avec un coup franc intéressant sur la droite.

18:24 - Eid se loupe (0-0, 66e) Récupération de Fortuna et Fredy trouve Mabululu qui talonne à Gelson Dala. Le ballon va jusqu'au couloir droit pour Benson qui centre. Eid veut remiser pour son gardien mais le cuir termine en touche.