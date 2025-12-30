DIRECT. Tanzanie - Tunisie : les Taifa Stars relancent tout au retour des vestiaires, les Aigles en danger ! Suivez le match

La Tunisie affronte la Tanzanie ce mardi à l'occasion de l'ultime journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Les Tunisiens n'ont pas le droit à l'erreur. Suivez le match en direct.

En direct

18:30 - 10 tirs tentés (71') Depuis le début de ce Tanzanie - Tunisie, 10 tirs ont été tentés. Cinq de chaque côté. Les Taifa Stars font jeu égal avec les Tunisiens aujourd'hui.

18:28 - La Tunisie n'y arrive pas (69') Les Aigles de Carthage ont le ballon. Mais ça manque de vitesse pour déborder le bloc compact imposé par la Tanzanie.

18:27 - Le nouveau changement (67') Le bal des changements se poursuit. Les Taifa Stars font entrer Msindo à la place de Hussein.

18:25 - Ça bouge encore dans l'autre match du groupe C (65') La messe semble dite dans l'autre rencontre du groupe C. À 11 contre 10, le Nigeria vient de faire le break et va vraisemblablement terminer premier du groupe. La Tunisie est toujours provisoirement deuxième juste devant la Tanzanie qui se contenterait volontiers de ce score car les Taifa Stars seraient parmi les meilleurs troisièmes.

18:25 - Le double changement tunisien (64') Le sélectionneur tunisien fait entrer du sang neuf. Mastouri et Tounetki sont remplacés par Jaziri et Sliti.

18:23 - La Tanzanie prend confiance (63') Les Taifa Stars jouent désormais sans aucun complexe et ont même des séquences de jeu très intéressantes qui gênent considérablement les Aigles de Carthage.

18:22 - Msuva au premier poteau (62') Sur ce corner tiré au premier poteau par Miroshi, Msuva coupe la trajectoire mais est dans un angle difficile pour tromper Dahmen.

18:21 - L'heure de jeu (61') Les deux équipes jouent depuis une heure désormais et le suspense est entier. Pour le moment, la Tanzanie et la Tunisie sont qualifiées mais un but pourrait rebattre toutes les cartes.

18:19 - Et un nouveau carton (59') Depuis quelques minutes, les Taifa Stars semblent très nerveux et accumulent les fautes. Msuva prend un carton jaune à son tour dans ce Tanzanie - Tunisie.

18:17 - Un nouveau carton jaune (57') Après Hamad en première période, le deuxième défenseur central tanzanien écope d'un carton jaune pour un accrochage assez énorme. Mwamnyeto est averti.

18:16 - Msuva touché (56') Le Tanzanien a pris un coup dans les côtes et grimace. L'arbitre n'a pas vu. Msuva est en colère.

18:15 - Un réajustement tactique (54') Le changement tunisien a entrainé plusieurs réajustements sur le terrain. Tounekti est désormais dans le couloir droit alors que Gharbi passe sur le côté gauche.

18:13 - Masalanga facile (53') Mastouri ne peut dévier ce centre contré. Masalanga est vigilant et s'empare tranquillement du ballon.

18:12 - Un changement forcé pour la Tunisie (52') Mauvaise nouvelle de plus pour les Aigles de Carthage dans ce Tanzanie - Tunisie. Après le but encaissé, Achouri doit sortir. Il boite et cède sa place à Sassi.

18:10 - Un but qui change beaucoup de choses (51') Si on en reste là dans ce groupe C, la Tanzanie ferait partie des meilleurs troisièmes et rejoindrait également les huitièmes de finale de la CAN 2025.

18:09 - LA STUPEUR À RABAT ! (49') La Tanzanie relance absolument tout le suspense dès le retour des vestiaires sur une frappe pure de Salum. Dahmen ne peut rien.

18:07 - Une frappe trop croisée (48') Les Taifa Stars se projettent très vite vers l'avant et Msuva se met vite en position de frappe. Sa tentative est écrasée et trop croisée.

18:06 - Un changement à la pause (46') Le sélectionneur de la Tanzanie a procédé à un changement à la pause de cette rencontre. Samatta cède sa place à Abdallah.

18:06 - La deuxième période débute ! La Tanzanie et la Tunisie sont de retour pour disputer la seconde période de cette dernière rencontre de la phase de groupes. À l'heure actuelle, les Tunisiens termineraient deuxièmes et rejoindraient le Mali en huitièmes de finale.

17:49 - La Tunisie s'en sort bien Sans beaucoup d'inspiration, la Tunisie assure l'essentiel pour le moment grâce au pénalty de Gharbi. Les Aigles sont à 45 minutes de rejoindre les huitièmes de finale de la CAN 2025.

17:47 - Les Aigles en gestion (45+2') La Tunisie fait tourner le cuir dans ces ultimes minutes de la première période de ce Tanzanie - Tunisie.

17:45 - Un temps additionnel conséquent (45') Le passage par la VAR a rajouté pas mal de temps à cette première période. Quatre minutes sont ajoutées à ce premier acte.

17:44 - Dahmen encore (45') Dans sa surface, Dahmen est impérial depuis le début de ce Tanzanie - Tunisie. Il réalise une nouvelle très bonne sortie avec les poings.

17:43 - C'est dedans !! (43') Gharbi s'élance et trompe parfaitement le portier de la Tanzanie. L'ancien Parisien avait manqué de réussite au début du match. Cette fois, il marque et rapproche les Aigles de la qualification.