Tanzanie - Tunisie : faux pas quasi interdit pour la Tunisie, compos et chaîne TV

La Tunisie affronte la Tanzanie ce mardi à l'occasion de l'ultime journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Les Tunisiens n'ont pas le droit à l'erreur.

C'est le match du groupe C à ne manquer sous aucun prétexte. La Tanzanie et la Tunisie vont s'affronter pour essayer d'accompagner le Nigeria en huitièmes de finale de la compétition. La deuxième place qualifie directement pour la phase à élimination directe alors que la troisième place pourrait être éliminatoire. Et ce sont les Tunisiens qui occupent, pour le moment, cette deuxième position avec deux points de plus que leurs adversaires du jour.

La Tanzanie pourrait jouer un vilain tour aux Aigles de Carthage. Elle a déjà posé des difficultés au Nigeria lors de la première journée avec une courte défaite (1-2). Derrière le match nul face à l'Ouganda lors de la deuxième journée (1-1) aura eu le mérite de les relancer. Un succès face à la Tunisie et la porte des huitièmes s'ouvrirait pour la première fois de leur histoire.

Ce sont donc les Aigles de Carthage qui vont évoluer avec une certaine pression ce mardi. En effet, ils n'ont pas le droit à l'erreur sous peine de quitter la compétition dès les phases de poule. L'équation est simple: si la Tunisie perd et que l'Ouganda bat le Nigeria dans le même temps, l'aventure s'arrête ici pour les hommes de Sami Trabelsi. "Nous ne penserons qu'à la victoire même si un nul est suffisant pour nous qualifier. L'objectif est de remporter le match et nous engagerons l'effectif capable de le réaliser. Nous allons gérer l'effectif selon les circonstances", a affirmé le sélectionneur tunisien en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Tanzanie - Tunisie ?

Le match Tanzanie - Tunisie débutera à 17h ce mardi. Il se déroulera au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Tanzanie - Tunisie ?

Bein Sports 1 retransmettra ce Tanzanie - Tunisie. Le Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo sera l'arbitre de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Tanzanie - Tunisie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Tanzanie - Tunisie. Canal++ et Bein Sports Connect proposeront une diffusion streaming.

Quelles compostions probables pour Tanzanie - Tunisie ?

Le XI probable de la Tanzanie : Foba – Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Hussein - Allarakhia, Miroshi, Salum, Msanga, Msuva - John.

Le XI probable de la Tunisie : Dahmen - Valery, Bronn, Talbi, Abdi - Sassi, Skhiri, Mejbri - Achouri, Mastouri, Tounekti.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Tanzanie - Tunisie ?

Betclic : Tanzanie 7,25 / Nul 3,90 / Tunisie 1,46

Unibet : Tanzanie 7,45 / Nul 3,95 / Tunisie 1,47

Winamax : Tanzanie 7,25 / Nul 3,95 / Tunisie 1,45