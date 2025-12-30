Bénin - Sénégal : une bataille sous haute tension pour la première place de la poule, heure et chaîne TV

En conclusion de la phase de poules du groupe D, le Sénégal affronte le Bénin ce mardi à 20h00. Une affiche cruciale pour la suite de la CAN 2025.

Cette troisième et dernière journée de la phase de poule du groupe D s'annonce électrique tant la première place va se jouer dans un mouchoir de poche. Si le Botswana n'a plus rien à jouer, le Sénégal (1er, 4pts), le Congo (2e, 4pts) et le Bénin (3e, 3pts) sont tous en course pour une qualification et une première place qui pourrait ouvrir la suite du tableau. C'est pourquoi ce mardi soir à 20h00, l'affiche Sénégal-Bénin s'annonce particulièrement engagée. D'un côté, les Lions de la Teranga, qui font partie des incontournables favoris de la compétition, ont d'abord commencé tambour battant avec une large victoire sur le Botswana (3-0) avant de caler face au Congo (1-1).

En face, les Guépards se sont relancés après leur défaite d'entrée face au Congo (1-0) avec un court succès face au Botswana (1-0). Grâce au but salvateur de Yohan Roche, les Béninois sont toujours en vie dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Face au Sénégal, c'est un tout autre défi qui attend le Bénin qui devra cadenasser le talent offensif adverse. Les Sénégalais, portés par Jackson (2 buts) ou encore Mané (un but), chercheront sans doute à signer une large victoire afin de soigner leur goal average face au Congo.

A quelle heure débute Bénin - Sénégal ?

Le coup d'envoi de Bénin - Sénégal sera donné à 20h00 au stade Ibn Batouta de Tanger.

Sur quelle chaîne suivre Bénin - Sénégal ?

Bénin - Sénégal est à retrouver sur BeINSports 1.

Quelles sont les compositions probables de Bénin - Sénégal ?

Bénin. Dandjinou – Tijani, Verdon, Y. Roche, Ouorou – Almeida, Dodo, Imourane – Tosin, Mounié (Cap.), Olaïtan.

Sénégal. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs – Gana Gueye, Pape Gueye – Sarr, Ndiaye, Mané – Jackson.