DIRECT. Bénin - Sénégal : les Sénégalais se mettent à l'abri, suivez le match

Dans la dernière rencontre du groupe D, le Sénégal a ouvert le score face au Bénin. Les Lions de la Teranga sont provisoirement en tête de la poule.

En direct

21:44 - Diouf lance Diarra (80') Après avoir déboulé sur une vingtaine de mètres, Diouf lance parfaitement Diarra dans la surface béninoise. L'attaquant met du temps à armer sa frappe et gratte tout de même un corner.

21:42 - Superbe retour de Roche (78') Lancé en profondeur en contre, Mbaye voit Roche revenir pour lui enlever le ballon dans la surface béninoise.

21:41 - Le dernier quart d'heure (77') Alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, le Sénégal mène 2-0 face au Bénin mais est réduit à 10.

21:39 - L'envolée de Mendy ! (75') Alors que le coup franc béninois prenait la direction de la lucarne, Mendy signe un plongeon superbe pour détourner le ballon du bout des doigts. Superbe intervention du portier sénégalais.

21:37 - Diouf est blessé (74') Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les Sénégalais puisque Diouf s'est fait mal. Il conserve sa place sur le terrain pour l'instant.

21:35 - Carton rouge pour Koulibaly ! (72') Après avoir visionné les images de cette semelle de Koulibaly sur le tendon d'Achille de Tosin, Monsieur Uwikanda change la couleur de son carton adressé au défenseur central : il passe du jaune au rouge ! Les Sénégalais vont terminer la rencontre à 10.

21:31 - Koulibaly prend un jaune (67') Alors que Tosin était parvenu à se retourner vers le but, Koulibaly, pris de vitesse, commet la faute.

21:27 - Diallo valide l'énorme travail de Mané ! (0-2) Intenable depuis quelques minutes, Mané fait encore la différence sur Verdon avant d'ajuster un petit centre à ras de terre. Depuis le coin des 5,50 mètres, Diallo croise sa frappe pour signer le break du Sénégal dans cette partie !

21:26 - La classe de Mané (62') Côté gauche, alors qu'il était enfermé vers le poteau de corner, Mané déborde pour effacer Hassane et Ouorou. Son centre n'est repris par personne.

21:24 - Gueye joue vite (61') Sur cette faute béninoise, l'ex joueur du PSG joue rapidement le coup franc. Le milieu de terrain l'a bien compris, le Sénégal ne peut pas se satisfaire de ce 1-0.

21:22 - La RDC mène 3-0 ! Dans son match face au Botswana, la RDC déroule et mène désormais 3-0. Les Congolais reviennent à hauteur des Sénégalais provisoirement en tête de poule. Les Lions de la Teranga vont devoir creuser face au Bénin pour s'assurer la première place du groupe.

21:21 - Koulibaly donne les consignes (56') Le défenseur central expérimenté du Sénégal replace ses coéquipiers en défense. Il indique à Diouf de s'écartait plus proche du couloir.

21:17 - La réaction immédiate des Béninois (53') Les Guépards s'immiscent dans la surface sénégalaise et Tosin en profite pour reprendre le ballon du plat du pied. Mendy s'interpose et capte le frappe trop écrasée.

21:15 - Diarra frôle le cadre ! (52') Enorme occasion de break pour le Sénégal ! Plein axe, Diarra dispose d'un 4 vs 4 pour porter le ballon. Il ouvre son pied pour déposer son ballon dans la lucarne de Dandjinou mais ça passe de peu à côté !

21:14 - Un changement pour le Bénin (50') En ce début de seconde période, Aloko a cédé sa place à Dodo.

21:11 - Tijani ne passe pas par quatre chemins (48') Alors qu'il disposait d'espace devant lui, Mbaye porte le ballon côté droit. Il voti débouler Tijani qui lui assène un coup d'épaule dans la tête. Coup franc intéressant à suivre pour le Sénégal.

21:10 - Du coaching pour le Sénégal (46') Pape Thiaw procède immédiatement à deux changements : les sorties de Ndiaye et Camara pour les entrées de Mbaye et Diarra.

21:10 - C'est reparti ! Début de la seconde période de ce Bénin - Sénégal !

20:54 - Le Sénégal vire en tête à la pause (0-1) Pourtant mis en échec dans le jeu et sans grandes inspirations offensives, le Sénégal mène d'une courte tête à la pause face au Bénin. Le principal est là, les Lions de la Teranga sont provisoirement leaders du groupe D.

20:50 - Le Bénin conserve (45+6') En ces derniers instants de la première période, le Bénin cherche la faille dans la défense sénégalaise. Trouvé dans la profondeur, Tosin voit Diouf lui enlever le ballon in-extremis.

20:49 - Mendy s'en sort très bien ! (45+4') Sur un service en retrait dans la surface sénégalaise, Mounié glisse une frappe en première intention au niveau du point de penalty. Le tir, trop écrasé, est stoppé en deux temps par Mendy qui était resté dans l'axe.

20:45 - Un temps additionnel énorme (45+1') L'arbitra assistant indique 7 minutes de temps additionnel dans cette première période.

20:43 - Le but est validé ! (44') Après quelques minutes, la VAR valide le but de Seck. Le Sénégal mène donc 1-0.

20:42 - La VAR prend son temps (43') La VAR est en train de valider ou non le but. Les minutes passent et aucune décision n'est prise alors que le but semble bel et bien valable.