DIRECT. Guinée - Algérie : avec leurs remplaçants, les Verts régalent malgré un bijou équato-guinéen, suivez le match

Ce mercredi, l'Algérie termine sa phase de poules de la CAN 2025 contre la Guinée équatoriale avant de retrouver le Congo pour un choc en huitièmes de finale. Suivez le match en direct.

En direct

18:43 - Atal pénalisé (1-3, 81e) Machin s'échappe. Atal fait l'effort défensif et pense intercepter le ballon dans les règles. Il est finalement coupable d'une faute.

18:41 - Les débuts de Kebbal ! (1-3, 79e) Alors que le coup franc équato-guinéen n'a rien donné, Ilan Kebbal fait ses débuts dans cette CAN 2025. Le capitaine du Paris FC prend la place de Farès Chaibi.

18:40 - Zerrouki en retard (1-3, 78e) À trente mètres des cages de Mandrea, Zerrouki tacle. Le capitaine est en retard sur Machin.

18:39 - Bakrar au pressing (1-3, 77e) Dégagement de Mandrea et Bakrar obtient une belle touche après un dégagement.

18:37 - Balboa au sol ! (1-3, 75e) Image inquiétante pour Balboa, complètement sonné après un duel où il a heurté de plein fouet l'épaule de Zerrouki.

18:36 - Mandrea sort (1-3, 74e) Transversale pour Ngaah qui remise de la tête. Mandrea sort de ses six mètres et prend le ballon avec les mains.

18:34 - Abdelli, facile (1-3, 72e) Pour sortir de son camp, Abdelli fait un petit pont sur son vis-à-vis.

18:33 - Double remplacement (1-3, 70e) Nouveaux changements pour la Guinée équatoriale : Akogo et Ngaah remplacent Buyla et Ondo.

18:30 - Hadj Moussa touché (1-3, 68e) Le jeu est interrompu quelques secondes pour prodiguer des soins à Hadj Moussa, touché lors d'un duel.

18:29 - Contrôle manqué (1-3, 66e) Le rythme est redescendu à Rabat. Hadj Moussa veut se mettre dans le sens du jeu mais il manque son contrôle.

18:25 - Chaibi fracasse le barre ! (1-3, 63e) Farès Chaibi proche du doublé ! Dans la surface, l'ailier frappe du pied droit et fracasse la barre transversale d'Owono.

18:24 - Hadj Moussa repris (1-3, 62e) Hadj Moussa s'échappe sur l'aile droite mais Coco tacle le ballon.

18:23 - Mandi entre en jeu (1-3, 60e) Aïssa Mandi et Zorgane entrent à l'heure de jeu pour prendre les places de Tougai et Maza.

18:20 - Chaibi s'en veut ! (1-3, 58e) Quelle occasion manquée pour l'Algérie ! Contre-attaque et Hadj Moussa lance Chaibi d'une passe aveugle. Dans la surface, l'ailier la joue altruiste et recherche Maza mais la passe est trop longue.

18:19 - Mandrea assure l'essentiel (1-3, 57e) Frappe tendre et non cadrée de Balboa. Mandrea assure l'essentiel et claque en corner.

18:18 - Temps faible algérien (1-3, 56e) Depuis la réduction du score de la Guinée, le rythme est retombé, profitant aux Équato-Guinéens.

18:16 - Premier avertissement (1-3, 54e) Carton logique pour Edu qui annihile la contre-attaque algérienne d'une croche-pied volontaire.

18:14 - Nsue bute sur Mandrea (1-3, 52e) Une nouvelle fois, Emilio Nsue est trouvé dans la surface. Le capitaine tire du pied gauche devant Tougai mais Mandrea détourne de la jambe gauche.

18:13 - Un chef d'oeuvre pour sauver l'honneur ! (1-3, 50e) Quel but d'Emilio Nsue ! Lancé en profondeur, l'attaquant se retrouve complètement excentré sur la droite. Il déclenche une lourde frappe croisée qui termine dans la lucarne de Mandrea, battu malgré son plongeon !

18:11 - Atal perd ses appuis (0-3, 49e) Sublime transversale pour Hadj Moussa qui lance Atal. Dans la surface, le latéral droit centre mais Owono s'interpose.

18:09 - Passe imprécise (0-3, 47e) Dans le rond central, Maza combine avec Zerrouki qui lance Dorval. Le ballon est trop profond. Owono s'en empare.

18:08 - Quatre remplacements (0-3, 46e) En ce début de seconde période, Atal et Dorval ont pris les places de Belghali et Aït-Nouri. Pour la Guinée, Nabil et Mascarell ont cédé leurs places à Salvador et Machin.

18:07 - Ça repart ! (0-3, 46e) La Guinée lance la deuxième période !

18:06 - Les joueurs de retour Avant le début de la seconde période, Youcef Atal et Dorval se préparent à rentrer pour l'Algérie.