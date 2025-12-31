Guinée - Algérie : "Poursuivre la série positive"... Avant leur choc en huitièmes, les Verts visent le sans-faute en poules

Ce mercredi, l'Algérie termine sa phase de poules de la CAN 2025 avec un match sans enjeu contre la Guinée équatoriale. Une dernière rencontre avant de retrouver le Congo pour un choc en huitièmes de finale.

Qualifiée pour la phase à élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après deux victoires contre le Soudan (3-0) et le Burkina Faso (1-0), l'Algérie dispute ce mercredi après-midi un match sans enjeu contre la Guinée équatoriale. D'un côté, les Verts ont déjà leur ticket pour les huitièmes de finale et de l'autre, les Équato-Guinéens qui sont éliminés de la CAN 2025, même en cas de victoire aujourd'hui après leurs défaites (2-1 contre le Burkina Faso et 1-0 face au Soudan).

Néanmoins, le sélectionneur des Fennecs Vladimir Petkovic souhaite terminer la phase de poules par un sans-faute comme il l'a confirmé face aux médias ce mardi : "Une rencontre jouée pour l'équipe nationale est un vrai match, un match sérieux. Ainsi demain aussi, même si cela ne compte pas pour le classement, cela compte énormément pour notre moral, pour poursuivre la série positive, et aussi pour démontrer, en tant que joueurs et en tant qu'équipe, nos vraies valeurs, confirmer ce que nous avons fait jusqu'à présent et continuer à progresser, y compris en vue de la phase finale. Les adversaires seront certainement solides, difficiles, et ils ont aussi eu un peu de malchance, surtout lors du premier match. Comme toujours, nous nous concentrons sur nous-mêmes, avec du respect pour l'adversaire, et nous cherchons à gagner également demain".

Revue d'effectif en vue

Malgré son objectif de l'emporter face aux Nzalang Nacionale, l'ancien sélectionneur de la Suisse a confié qu'il pourrait effectuer quelques changements dans son onze afin de faire souffler des cadres et préparer au mieux le huitième de finale face au Congo : "Un match exigeant, important, où il faudra tout donner. Demain, je ferai quelques changements, mais je dois encore attendre pour voir la situation des joueurs, car hier et aujourd'hui nous étions nombreux et tout n'est pas encore totalement clair. Les changements, parce que je crois et j'ai confiance en tous les 28 joueurs à disposition. Je dois encore évaluer combien de changements je ferai, mais ce ne seront certainement pas les mêmes onze joueurs qui ont commencé les deux derniers matchs".

Attention à la surprise

Malgré la qualification en poche, le sélectionneur de l'Algérie veut éviter la surprise face à des Équato-Guinéens qui viseront la victoire de prestige pour sauver l'honneur dans cette CAN : "Un match certainement très délicat, comme je l'ai dit, car nous arrivons avec une série positive de deux matchs, tandis qu'eux restent sur une série négative. Les deux équipes veulent sortir de ce groupe de manière positive. C'est un adversaire que nous avons déjà affronté, que nous connaissons assez bien, et la connaissance est réciproque : eux aussi nous connaissent. C'est pourquoi je vois un match très serré, toujours sur le fil du rasoir. Nous devrons être performants avec nos qualités, donner le tempo et dominer l'adversaire, car demain il sera important aussi, dans le jeu, de dominer pour obtenir un résultat".

À quelle heure débute Guinée - Algérie ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de la phase de poules de la CAN 2025 opposant la Guinée équatoriale à l'Algérie est prévu mercredi 31 décembre à 17h00 au stade du Prince Moulay Abdallah à Rabat (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Guinée - Algérie ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Nzalang Nacionale et les Verts.

Comment suivre Guinée - Algérie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la troisième journée de la phase de poules de la CAN 2025 entre les Équato-Guinéens et les Algériens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Guinée - Algérie ?

Guinée : Owono (G) - Akapo, Orozco, Coco, Anieboh - Salvador, Mascarell, Machin, Asue - Nsué, Zuniga.

Owono (G) - Akapo, Orozco, Coco, Anieboh - Salvador, Mascarell, Machin, Asue - Nsué, Zuniga. Algérie : Zidane (G) - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Bennacer, Abdelli - Hadj Moussa, Chaïbi, Boulbina - Maza.

