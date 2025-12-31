DIRECT. Gabon - Côte d'Ivoire : Krasso relance les Ivoiriens, suivez le match

Victime de plusieurs erreurs défensives avec un Lafont fébrile dans les buts, la Côté d'Ivoire est menée à la pause par le Gabon (1-2). les hommes d'Emerse Faé sont provisoirement troisièmes du Groupe F.

En direct

20:58 - La réduction de score de Krasso (vidéo) Revivez ne vidéo la réduction de score de Jean Philippe Krasso pour la Côte d'Ivoire

20:53 - Le but de Bouanga (vidéo) Deux occasions, deux buts pour le Gabon. Revivez le second but Gabonais marqué par Bouanga

20:49 - Gabon devant à la pause (2-1) Des Gabonais réalistes avec 2 buts sur les 2 seules occasions mènent face aux Ivoiriens, brouillons mais dominateurs. La réduction de score en fin de première période de Krasso a relancé le match en vue de la seconde période

20:48 - 45+2' - Bouanga prend un jaune L'attaquant gabonais est averti pour protestation, il réclamait un carton jaune pour une faute sur Averlant

20:45 - 44' - Krasso réduit le score (1-2) Le joueur de Paris FC, est au départ de l'action avec une percée dans l'axe, il s'appuie sur Zaha, qui lui rend le ballon. Krasso conclut en se jetant sur le ballon à six mètres du but. Le Côte d'Ivoire revient dans le match

20:42 - 42' - Mouketou, déviation capitale Sur un centre en retrait de Zaha à 5 mètres du but, Mouketou dévie le ballon comme il peut, le ballon revient dans les mains de Bekale

20:40 - 39' - Tête cadrée d'Agbadou Jolie tête d'Agbadou sur corner ivoirien, c'est cadré, mais Bekalé est sur la trajectoire

20:37 - 36' - Belle frappe d'Oulai Les Ivoiriens se montrent de plus en plus menaçant à l'image d'une belle frappe de loin d'Oulai. Le ballon est à côté du cadre

20:35 - 35' - Le but de Kanga (vidéo) Revivez l'ouverture de score de Kanga pour le Gabon

20:34 - 34' - Encore une erreur de Lafont Sortie manquée de Lafont avec une relance catastrophique, ça revient dans les pieds de Bouanga, qui tente un tir de loin. Le ballon passe largement à côté du cadre

20:33 - 32' - Poteau pour Diakité Diakité se montre encore une fois dangereux, sur une belle passe en retrait, il déclenche une frappe puissante qui heurte le poteau gauche de Bekalé

20:31 - 30' - Diakité tente sa chance Belle percée du Diakité sur le côté droit, le milieu ivoirien termine son action avec une frappe croisée et cadrée, déviée difficilement par Bekale Jr. en corner

20:29 - 28' - Zaha esseulé Même si l'ancien attaquant de Crystal Palace fait beaucoup d'efforts sur son aile gauche, il a du mal à s'appuyer sur ses partenaires, et se retrouve souvent esseulé en attaque

20:25 - 25' - Une défense qui prend l'eau Le quatuor défensif ivoirien composé de Operi, Agbadou, Diomandé et Zouhouri laisse beaucoup d'espces aux Gabonais sur les contres. Les quatre joueurs se marchent dans les pieds

20:22 - 22' - BOUANGA FAIT LE BREAK (2-0) Les Panthères font mal aux Ivoiriens à l'image de Poko qui se feaufile entre les lignes avant de voir sa frappe contrée, le ballon revient à Denis Bouanga à l'opposé. L'ancien Stéphanois enveloppe parfaitement sa frappe pour tromper Lafont

20:20 - 19' - Penalty annulé Alors qu'Inaho est bousculé dans la surface, l'arbitre signale le point de penalty avant de l'annuler pour une position du hors jeu du milieu ivoirien.

20:17 - 16' - Ndong averti Le milieu gabonais prend un avertissement pour un tacle apuyé sur Oulai

20:14 - 13' - Mésentente entre Bekale et Moukenou Une mauvaise sortie de Bekale Jr devant son défenseur oblige Moukenou de dégager en corner, le Gabon est de nouveau sous pression

20:11 - 11' - KANGA TROMPE LAFFONT (1-0) Contre le cours du jeu, le Gabon parvient à ouvrir le score après une frappe d'Averlant repoussée par Alban Lafont dans les pieds de Kanga. Une grossière erreur du gardien Toulousain