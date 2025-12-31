DIRECT. Gabon - Côte d'Ivoire : Krasso relance les Ivoiriens, suivez le match
Victime de plusieurs erreurs défensives avec un Lafont fébrile dans les buts, la Côté d'Ivoire est menée à la pause par le Gabon (1-2). les hommes d'Emerse Faé sont provisoirement troisièmes du Groupe F.
20:58 - La réduction de score de Krasso (vidéo)
Revivez ne vidéo la réduction de score de Jean Philippe Krasso pour la Côte d'Ivoire
[VIDEO] CAN2025
Jean-Philippe Krasso réduit l'écart et relance les Éléphants juste avant la pause !
???????????????? Jean-Philippe Krasso réduit l'écart et relance les Éléphants juste avant la pause !
La Côte d'Ivoire est toujours 2eme de son groupe...
20:53 - Le but de Bouanga (vidéo)
Deux occasions, deux buts pour le Gabon. Revivez le second but Gabonais marqué par Bouanga
[????️VIDEO] ???????? CAN 2025— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 31, 2025
???????????????? Denis Bouanga double la mise pour les Panthères et enfonce la Côte d'Ivoire d'une reprise de volée parfaite !
Les Ivoiriens passent 3emes du groupe F...
20:49 - Gabon devant à la pause (2-1)
Des Gabonais réalistes avec 2 buts sur les 2 seules occasions mènent face aux Ivoiriens, brouillons mais dominateurs. La réduction de score en fin de première période de Krasso a relancé le match en vue de la seconde période
20:48 - 45+2' - Bouanga prend un jaune
L'attaquant gabonais est averti pour protestation, il réclamait un carton jaune pour une faute sur Averlant
20:45 - 44' - Krasso réduit le score (1-2)
Le joueur de Paris FC, est au départ de l'action avec une percée dans l'axe, il s'appuie sur Zaha, qui lui rend le ballon. Krasso conclut en se jetant sur le ballon à six mètres du but. Le Côte d'Ivoire revient dans le match
20:42 - 42' - Mouketou, déviation capitale
Sur un centre en retrait de Zaha à 5 mètres du but, Mouketou dévie le ballon comme il peut, le ballon revient dans les mains de Bekale
20:40 - 39' - Tête cadrée d'Agbadou
Jolie tête d'Agbadou sur corner ivoirien, c'est cadré, mais Bekalé est sur la trajectoire
20:37 - 36' - Belle frappe d'Oulai
Les Ivoiriens se montrent de plus en plus menaçant à l'image d'une belle frappe de loin d'Oulai. Le ballon est à côté du cadre
20:35 - 35' - Le but de Kanga (vidéo)
Revivez l'ouverture de score de Kanga pour le Gabon
[VIDEO] CAN 2025
Guélor Kanga ouvre le score pour le Gabon après une grosse faute de main d'Alban Lafont !
???????????????? Guélor Kanga ouvre le score pour le Gabon après une grosse faute de main d'Alban Lafont !
Les Ivoiriens passent 2emes de leur groupe avec ce but encaissé...
20:34 - 34' - Encore une erreur de Lafont
Sortie manquée de Lafont avec une relance catastrophique, ça revient dans les pieds de Bouanga, qui tente un tir de loin. Le ballon passe largement à côté du cadre
20:33 - 32' - Poteau pour Diakité
Diakité se montre encore une fois dangereux, sur une belle passe en retrait, il déclenche une frappe puissante qui heurte le poteau gauche de Bekalé
20:31 - 30' - Diakité tente sa chance
Belle percée du Diakité sur le côté droit, le milieu ivoirien termine son action avec une frappe croisée et cadrée, déviée difficilement par Bekale Jr. en corner
20:29 - 28' - Zaha esseulé
Même si l'ancien attaquant de Crystal Palace fait beaucoup d'efforts sur son aile gauche, il a du mal à s'appuyer sur ses partenaires, et se retrouve souvent esseulé en attaque
20:25 - 25' - Une défense qui prend l'eau
Le quatuor défensif ivoirien composé de Operi, Agbadou, Diomandé et Zouhouri laisse beaucoup d'espces aux Gabonais sur les contres. Les quatre joueurs se marchent dans les pieds
20:22 - 22' - BOUANGA FAIT LE BREAK (2-0)
Les Panthères font mal aux Ivoiriens à l'image de Poko qui se feaufile entre les lignes avant de voir sa frappe contrée, le ballon revient à Denis Bouanga à l'opposé. L'ancien Stéphanois enveloppe parfaitement sa frappe pour tromper Lafont
20:20 - 19' - Penalty annulé
Alors qu'Inaho est bousculé dans la surface, l'arbitre signale le point de penalty avant de l'annuler pour une position du hors jeu du milieu ivoirien.
20:14 - 13' - Mésentente entre Bekale et Moukenou
Une mauvaise sortie de Bekale Jr devant son défenseur oblige Moukenou de dégager en corner, le Gabon est de nouveau sous pression
20:11 - 11' - KANGA TROMPE LAFFONT (1-0)
Contre le cours du jeu, le Gabon parvient à ouvrir le score après une frappe d'Averlant repoussée par Alban Lafont dans les pieds de Kanga. Une grossière erreur du gardien Toulousain
20:08 - 8' - Frappe déviée de Zaha
Zaha qui se retrouve seul à l'entrée de la surface sur un corner ivoirien voit sa frappe déviée par Ndong en corner