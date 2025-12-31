Gabon - Côte d'Ivoire : un enjeu crucial pour les Ivoiriens

Assurés de jouer les huitièmes de finale, les Ivoiriens vise ce mercredi à Marrakech la première place du Groupe F face à un Gabon déjà éliminé.

Invaincue depuis le début du tournoi, la Côte d'Ivoire aborde mercredi à Marrakech son dernier match de la phase de groupes face au Gabon avec l'objectif de poursuivre sa montée en puissance. Les coéquipiers d'Amad Diallo (auteur des 2 buts de la sélection lors de cette CAN) entendent profiter de cette rencontre pour asseoir leurs certitudes collectives, maintenir sa dynamique positive mais surtout assurer la première place du Groupe F et surtout ne pas finir troisième (pour ne pas affronter le Nigeria).

Sous la direction d'Emerse Faé, en poste depuis près de deux ans, les Éléphants affichent une solidité globale, malgré un but encaissé lors du nul concédé face au Cameroun (1-1). Toujours invaincue en match officiel depuis plus d'un an, la Côte d'Ivoire s'appuie sur une dynamique collective stable et une profondeur d'effectif qui lui permet d'aborder ce dernier match de poule avec une totale confiance.

Zaha aura une carte à jouer

Pour ce match, Emerse Faé devrait aligner un onze proche de celui utilisé lors des deux premières rencontres. Dans les cages, Yahia Fofana est attendu, protégé par une défense composée de Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka et Ghislain Konan. Le milieu devrait s'articuler autour de Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana, chargés d'assurer l'équilibre et la projection offensive. Devant, Amad Diallo, auteur des deux buts ivoiriens dans la compétition, devrait être associé à Vakoun Issouf Bayo et Wilfried Zaha, même si Yan Diomandé ou Evann Guessand restent des alternatives crédibles selon l'approche tactique retenue.

Annoncées parmi les équipes capables de bousculer la hiérarchie, les Panthères gabonaises ont vu leurs ambitions s'effondrer rapidement. Battus d'entrée par le Cameroun, puis surpris par un Mozambique pourtant en grande difficulté dans la compétition, les hommes de Thierry Mouyouma ne peuvent plus espérer se qualifier, même en tant que meilleur troisième.

Aubameyang a quitté le groupe

Le sélectionneur Thierry Mouyouma pourrait procéder à quelques ajustements, sans pour autant bouleverser son organisation. Le capitaine Bruno Ecuele Manga, en difficulté lors du dernier match, pourrait céder sa place en défense centrale à Alex Moucketou-Moussounda, associé à Mario Lemina. Mbaba devrait être reconduit dans les buts, avec une défense complétée par Onfia et Ekomie sur les côtés. Au milieu, Kanga et N'Dong sont pressentis pour assurer l'équilibre, tandis que Babicka, Poko et Denis Bouanga devraient animer le secteur offensif derrière Royce Openda. L'attaquant remplace Pierre-Emerick Aubameyang, contraint de quitter le groupe gabonais pour rejoindre Marseille en raison d'une douleur persistante à la cuisse gauche.

Face au tenant du titre, les Panthères auront pour objectif de conclure leur parcours sur une note digne et combative. De son côté, la Côte d'Ivoire cherchera à asseoir son statut, à prolonger sa dynamique positive et à se projeter vers la phase à élimination directe dans les meilleures dispositions.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette dernière de la première phase de la CAN 2025 entre le Gabon et la Côte d'Ivoire aura lieu ce mercredi à 20h00 à Marrakech.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Gabon - Côte d'Ivoire ?

Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

La compo probable du Gabon : Mbaba - Onfia, Moucketou-Moussounda, Lemina, Ekomie - Kanga, N'Dong, Babicka, Poko, Bouanga - Aubameyang

La compo probable de Côte d'Ivoire : Y. Fofana - Doue, Koussounou, Ndicka, Konan - Kessie, Sangare, S. Fofana, Diallo, Bayo - Zaha

Les différentes côtes

L'équipe Ivoirienne qui joue la première place est largement favorite de ce duel face au Gabon

Betclic : Gabon 7,75 / Nul 4,15 / Côte d'Ivoire 1,43.

Winamax : Gabon 7,75 / Nul 4,10 / Côte d'Ivoire 1,41.

Unibet : Gabon 7,35/ Nul 3,98 / Côte d'Ivoire 1,46.

Parions Sports : Gabon 7,60 / Nul 4,10 / Côte d'Ivoire 1,44.