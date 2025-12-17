DIRECT. PSG - Flamengo : fausse joie pour les Parisiens, suivez le match

Le Paris Saint-Germain tentera ce mercredi de gagner la première coupe intercontinentale de son histoire. Pour cela les hommes de Luis Enrique devront battre Flamengo à Doha.

En direct

18:20 - 20' - Jorginho averti L'international italien est averti pour un tacle en retard sur Kvaratskhelia

18:17 - 17' - Safonov s'illustre Le portier parisien est attentif sur une volée d'Enrick et se couche parfaitement pour capter le ballon au sol

18:15 - 15' - Le PSG poursuit sa domination Grosse entame du match des Parisiens qui monopolisent le cuir dans ce premier quart d'heure et obligent les joueurs de Flamengo à rester camper dans leur camp

18:13 - 12' - Nuno Mendes tente sa chance Sur le corner qui suit, Nuno Mendes parvient à armer une volée, mais le ballon est contré par la défense carioca. Le ballon sort en corner

18:09 - 10' - But refusé pour Fabian Ruiz Très bon pressing des parisiens qui oblige Rossi de délaisser ses buts pour dégager un ballon à dix mètres des buts et éviter un corner. Le cuir qui revient à Fabian Ruiz, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts vides. Mais l'arbitre signale que le ballon était sorti hors des limites du terrain. Flamengo s'en sort bien

18:07 - 7' - Frappe cadrée de Lee Kang-In Le PSG multiplie les occasions en ce début de rencontre avec Lee Kang In qui tente sa chance de vingt mètres, c'est cadré mais Rossi est sur la trajectoire

18:07 - 6' - 1000 Ultras présents Les Ultras parisiens se font entendre dans ce début de rencontre, ils sont plus de 1000 dans les gradins du stade d'Al Rayyan

18:05 - 4' - Enorme manqué de Joao Neves Bien servi par Vitinha au second poteau sur un coup franc dans la surface, Joao Neves surgit sur l'aile gauche mais n'ajuste pas bien sa frappe. Le ballon touche les petits filets extérieurs. Première grosse occasion pour le PSG

18:03 - 3' - Vitinha tente un lob Vitinha tente un lob sur coup franc de plus de 50 mètres sur Rossi, mais le gardien Argentin est vigilant et capte le cuir

18:00 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette finale de la coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo

17:56 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs de cette finale font leur entrée sur la pelouse dans une magnifique ambiance

17:53 - Un sixième titre sur une année ? Le PSG qui a déjà remporté 5 trophées en cette année 2025 (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions et Supercoupe d'Europe) tentera de faire la passe de six et imiter le FC Barcelone de 2009 et le Bayern Munich en 2020

17:51 - Un stade qui a accueilli mondial Cette rencontre entre le PSG et Flamengo se disputera au stade Ahmed Bin Ali d'Al Rayyan (banlieue de Doha). Cette enceinte qui peut accueillir plus de 45 000 spectateurs a accueilli plusieurs matches de la Coupe du Monde dont le huitième de finale entre le Maroc et l'Espagne et le quart de finale entre la Croatie et l'Espagne

17:46 - Heureux d'avoir cette opportunité Interrogé hier en conférence de presse, le coach parisien Luis Enrique a évoqué le grand privilège de cette disputer cette rencontre historique "On a fait ce qu'il fallait pour arriver à ce moment. Il y a des souvenirs de cette année qui sont très positifs et cette saison, il a été important de surmonter ce qu'on a vécu. Je vois ce moment comme la continuité de ce qu'on a vécu la saison dernière. Le moment est venu de disputer cette finale et c'est important pour nous, en tant qu'équipe, en tant que club, et pour nos supporters. Nous sommes heureux d'avoir cette opportunité" tout en donnant quelques clés du match "C'est un match particulier, il faudra être très attentifs, parce que chaque action peut être décisive. Il faudra avoir ce contrôle, la motivation juste. On est prêt, et si on a eu des problèmes au début du Championnat, l'équipe a su montrer la même mentalité que l'année dernière. Mais ce sera difficile, parce que Flamengo est une très bonne équipe et ce sera une finale serrée"

17:39 - L'arbitre de la rencontre C'est l'arbitre américain Ismaïl Elfath qui dirigera cette rencontre

17:32 - Le parcours de Flamengo Si le PSG est qualifié d'office pour cette finale de la Coupe Intercontinentale, le club Carioca est passé par deux tours. Le 10 décembre, Flamengo a éliminé le club Mexicain Cruz Azul (2-1) avant de battre samedi dernier Pyramids FC (EGY) par deux buts à zéro

17:25 - Le onze de Flamengo De l'autre côté Luis Enrique a opté pour un onze classique avec Jorginho en milieu récupérateur. Le onze entrant est comme suit : Rossi - Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro - Erick, Jorginho , Carrascal, De Arrascaeta, Plata - B. Henrique

17:18 - SAFONOV ENCORE PRÉFÉRÉ A CHEVALIER Alors qu'on pensait que Lucas Chevalier allait reprendre sa place de titulaire dans les buts, c'est encore Safonov qui sera aligné d'entrée. L'autre grande suprise c'est la titularisation de Lee Kang-In au détriment d'Ousmane Dembelé en attaque. Le onze parisien concocté par Luis Enrique est comme suit : Safonov - Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz - Doué, Lee Kang-In, Kvaratskhelia

17:14 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? Cette rencontre sera diffusée en clair sur M6 mais aussi sur Bein Sports 1. Pour visionner le match en streaming, vous pouvez vous connecter sur la plateforme M6+ ou sur celle de Bein Connect (pour les abonnés)

17:07 - Flamengo vise un second titre Si une victoire du PSG serait historique pour le club et le football français, Flamengo a déjà remporté le trophée en 1981. Le club carioca s'est alors imposé face à Liverpool 3 buts à 0 au stade national de Tokyo