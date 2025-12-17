PSG - Flamengo : presque au complet pour marquer l'histoire du club, heure et chaîne TV

Le Paris Saint-Germain tentera ce mercredi de gagner la première coupe intercontinentale de son histoire. Pour cela les hommes de Luis Enrique devront battre Flamengo à Doha.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un moment charnière de son histoire ce mercredi (18 heures) au stade Ahmad bin Ali d'Al Rayyan(près de Doha). Pour sa toute première finale de Coupe Intercontinentale, le club parisien affronte Flamengo avec l'ambition de décrocher un trophée encore absent de sa vitrine. Qualifiés automatiquement en tant que vainqueurs de la Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique veulent transformer cette opportunité en symbole fort, quelques mois après la frustration vécue en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Dans une saison où chaque succès compte, cette finale représente une occasion rare de s'inscrire durablement dans l'histoire du football mondial.

Continuer à marquer l'histoire du PSG

À la veille du rendez-vous, Luis Enrique s'est montré à la fois détendu et conscient de l'enjeu. " Je pense qu'on a conscience de l'importance de cette finale. C'est beau de jouer la finale de la Coupe Intercontinentale ", a déclaré l'entraîneur parisien, interrogé sur la possibilité de devenir le premier club français à remporter ce trophée. Pour le technicien espagnol, cette rencontre n'est pas un aboutissement isolé, mais le prolongement logique du travail accompli depuis plus d'un an. " On a fait ce qu'il fallait pour arriver à ce moment. Je vois cette finale comme la continuité de ce qu'on a vécu la saison dernière ", a-t-il insisté.

Luis Enrique a également mis en avant la motivation intacte de son groupe, malgré un début de saison parfois heurté en championnat. " Marquer l'histoire de Paris a été un objectif très fort la saison dernière, et continuer à la marquer est l'objectif de cette saison ", a-t-il expliqué, soulignant l'importance de l'équilibre émotionnel. " Chaque action peut être décisive. Il faudra être très attentifs, avec la bonne motivation. On est prêts. " Lucide, l'entraîneur parisien n'a toutefois pas minimisé l'adversité : " Flamengo est une équipe très puissante, avec des joueurs expérimentés qui savent gérer les grands matches. Ce sera une finale serrée. "

Un Flamengo au style européen

Sur le plan sportif, le PSG se présente à Doha avec un effectif quasiment au complet. Seul Achraf Hakimi manque à l'appel, encore en phase de reprise, tandis que Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Senny Mayulu ont bien réintégré le groupe. Une situation idéale pour Luis Enrique, qui devrait aligner son onze type, avec Chevalier dans les buts, une défense articulée autour de Marquinhos, et un secteur offensif mêlant jeunesse et créativité avec Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Invaincus lors de leurs trois derniers matchs toutes compétitions confondues, les Parisiens affichent une dynamique rassurante, même s'ils savent que le moindre relâchement pourrait être fatal dans une finale de ce niveau.

En face, Flamengo et le nouveau ogre du football brésilien. Avec des finances saines, le club carioca avance aussi avec la légitimité d'un géant sud-américain. Dirigé par Filipe Luís, ancien international brésilien devenu entraîneur après une brillante carrière européenne, le club de Rio reste sur une période faste. Champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo vise un quatrième trophée mondial et un deuxième sacre intercontinental, après celui de 1981. Fort d'un effectif expérimenté emmené par Danilo, Jorginho ou Saul Niguez (qui ajoutent une touche de rigueur européenne), le Mengão ont battu le club Egyptien Pyramids FC en demi-finales (2-0). Pour le PSG, battre Flamengo serait aussi une affirmation, face à l'un des symboles les plus respectés du football mondial. (qui est le seul à avoir battu Chelsea lors de la Coupe du Monde des Clubs).

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette rencontre de Coupe Intercontinentale entre le PSG et Flamengo aura lieu ce mercredi à 18h au stade Ahmed Bin Ali d'Al Rayyan. Le match sera dirigé par l'arbitre américain Ismaïl Elfath.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Flamengo ?

Cette rencontre sera diffusée en clair sur M6 mais aussi sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez vous connecter sur la plateforme M6+ ou sur celle de Bein Connect (pour les abonnés)

Les compositions possibles de départ

La compo probable de PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes ; Vitinha - Neves, Kang-in - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

La compo probable de Flamengo : Rossi - Varela, Danilo, Pereira, Lucas - Pulgar, Jorginho ; Carrascal, De Arrascaeta, Everton - Plata

Les différentes côtes

L'équipe parisienne partira légèrement favorite dans ce duel très ouvert face à Flamengo

Betclic : PSG 1,58 / Nul 4,00 / Flamengo 5,40.

Winamax : PSG 1,58 / Nul 3,90 / Flamengo 4,90.

Netbet : PSG 1,55 / Nul 3,90 / Flamengo 5,20.

Parions Sports : PSG 1,62 / Nul 3,95 / Flamengo 5,05.