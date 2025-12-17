Un ancien joueur de l'OM frappé par le drame de l'explosion à Trévoux (Ain)

Un ancien joueur de l'OM a publié un message sur Instagram ce mercredi 17 décembre, réclamant de l'aide.

Lundi 15 décembre en fin de journée, une violente explosion a frappé la ville de Trévoux, dans l'Ain. Le dramatique accident dans ce petit immeuble aurait été provoqué par une potentielle fuite de gaz, même si dans un communiqué mardi, le parquet a indiqué que les causes exactes n'étaient "pas encore déterminées avec certitude".

Malheureusement, le bilan de la catastrophe est lourd. Trois personnes sont mortes, dont deux enfants de 3 et 5 ans. La dernière victime a été découverte dans les décombres mardi soir. "La victime manquante a été retrouvée décédée peu après 20h00 dans les décombres par les sapeurs pompiers", ont indiqué les secours dans un communiqué, précisant qu'il s'agit d'une femme. Les dégâts matériels sont également très importants.

Ce mercredi 17 décembre, les identités des deux enfants décédés ont été dévoilées après la publication d'un message sur les réseaux sociaux de Vitinha, ancien attaquant portugais de l'OM, qui affirme que les deux petites victimes sont les enfants de son cousin, habitant en France.

Dans son message, le joueur a glissé le lien d'une cagnotte afin de venir en aide à sa famille suite à ce terrible drame. "Ma famille est en deuil, mon cousin Bruno a perdu ses enfants dans une tragédie en France. Si quelqu'un peut nous apporter un peu de réconfort, voici le lien", écrit le Portugais.

Vitinha avait signé à l'Olympique de Marseille en provenance de Braga en 2023, pour un montant de 32 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'OM. Malheureusement son passage a été un échec avec 6 buts en 43 matchs et un départ par la petite porte vers le Genoa en Italie, d'abord dans le cadre d'un prêt puis dans un transfert définitif en 2024.