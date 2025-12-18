DIRECT. Maroc - Jordanie : suivez le match

Ce jeudi, le Maroc et la Jordanie s'affrontent en finale de la Coupe arabe FIFA 2025. Une affiche de prestige entre deux sélections régulières et solides. Suivez le match en direct.

En direct

16:55 - Le corps arbitral Le Suédois Glenn Nyberg sera au sifflet de Maroc - Jordanie. Il sera accompagné de ses compatriotes Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist, arbitres assistants. Le Chinois Ma Ning sera le quatrième arbitre, tandis que le Suisse Fedayi San et le Qatari Khamis Muhammad Al-Marri seront chargés de la VAR.

16:53 - Entrée des joueurs Dans un stade de Lusail comble et incandescent, les 22 acteurs de cette finale entrent sur la pelouse !

16:50 - Les joueurs à suivre Véritable chefs d'orchestre de leurs sélections respectives, les milieux de terrain Mahmoud Al Mardi (Jordanie) et Mohamed Hrimat (Maroc) joueront un rôle déterminant dans cette finale. Si le Marocain a un profil défensif, il n'hésite pas à récupérer des ballons pour se projeter en attaque. De son côté, Al Mardi sera un joueur clé de l'attaque des Nashama en l'absence d'Al Naimat.

16:45 - Sektioui n'y arrive pas face à Jellami Avant cette finale, Jamal Sellami part avec une longueur d'avance psychologique. En effet, lorsqu'ils étaient joueurs, Tarik Sektioui n'a jamais battu son compatriote (quatre défaites et trois matchs nuls).

16:40 - Préparation avant la Coupe du monde Ancien international marocain, Jamal Sellami est à la tête de la sélection jordanienne depuis 2024. Nul doute que l'ancien joueur du Besiktas sera animé par la volonté de remporter sa première finale avec la Jordanie, tout en privant son pays du sacre. Cette Coupe arabe FIFA 2025 apparaît comme une dernière occasion de se préparer à la Coupe du monde 2026 qui attend la Jordanie pour la première fois l'été prochain.

16:35 - Tarik Sektioui, l'homme des finales Ce jeudi, Tarik Sektioui qui peut confirmer ses bons résultats à la tête du Maroc A'. Vainqueur du Championnat d'Afrique des nations de football en 2024, l'ancien joueur du FC Porto a décroché une belle 3e place aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans la foulée. Entre sa carrière de joueur et celle d'entraîneur, Tarik Sektioui a disputé neuf finales pour huit titres. Une réussite affolante pour le sélectionneur marocain qui ne s'est incliné qu'à une seule reprise : lors de la Supercoupe de la CAF 2021 où il avait perdu en finale avec la RS Berkane contre l'épouvantail égyptien, Al-Ahly.

16:30 - Deux entraîneurs marocains Si le Maroc et la Jordanie vont se disputer ce jeudi le trophée, deux Marocains sont à la tête des sélections finalistes. D'un côté, Tarik Sektioui et de l'autre, Jamal Sellami. Les deux hommes ont été internationaux avec les Lions de l'Atlas : 1994-2001 pour Sellami et 2001-2008 pour Sektioui.

16:25 - Sur quelle chaîne regarder Maroc - Jordanie ? Détenteur des droits TV de la Coupe arabe FIFA 2025, BeIN Sports 1 diffusera la finale entre le Maroc et la Jordanie.

16:22 - Le onze jordanien Le onze concocté par Jamal Sellami est également tombé : Abulaila (G) - Nasib, Al Rosan, Abu Dahab - Smeeri, Al Rashdan, Jamous, Abu Taha - Shararh, Al Mardi - Olwan.

16:20 - 5/5 Dans cette Coupe arabe FIFA 2025, la Jordanie a remporté ses cinq rencontres (Arabie saoudite, Iraq, Egypte, Koweit, Émirats arabes unis), tandis que le Maroc a concédé un nul contre Oman (0-0) et connu quatre succès (Émirats arabes unis, Syrie, Arabie saoudite, Comores).

16:17 - Azarou titulaire, la compo marocaine Le onze des Lions de l'Atlas a été dévoilé avec la titularisation d'Azarou en pointe, devant le trio Zouhzouh, Tannane et El Berkaoui : Benabid (G) - Boulacsout, Bouftini, Saadane, El Moussaoui - Bach, Hrimat - El Berkaoui, Tannane, Zouhzouh - Azarou.

16:15 - La finale maintenue pour le moment ! Malgré les intempéries qui touchent Doha, la finale de la Coupe arabe entre la Jordanie et le Maroc reste programmée à 17h pour le moment.

16:10 - Match interrompu Ce midi, la petite finale de la Coupe arabe entre l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis a été interrompue à la mi-temps (0-0) à cause des trombes d'eau. Le match n'a toujours pas repris !

16:05 - Deux victoires faciles Pour se hisser en finale de la Coupe arabe FIFA 2025, le Maroc et la Jordanie ont respectivement éliminés les Émirats arabes unis (3-0) et l'Arabie saoudite (1-0).