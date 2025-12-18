Maroc - Jordanie : habitué aux finales, Tarik Sektioui veut mener les Lions de l'Atlas au sommet... Heure, chaîne TV

Ce jeudi, le Maroc et la Jordanie s'affrontent en finale de la Coupe arabe FIFA 2025. Une affiche de prestige entre deux sélections régulières et solides. Les Lions de l'Atlas pourront compter sur leur sélectionneur, habitué aux grands rendez-vous.

Un duel fratricide au programme de la finale de la Coupe arabe FIFA 2025. Si le Maroc et la Jordanie vont se disputer ce jeudi le trophée, deux Marocains sont à la tête des sélections finalistes. D'un côté, Tarik Sektioui qui peut confirmer ses bons résultats à la tête du Maroc A'. Vainqueur du Championnat d'Afrique des nations de football en 2024, l'ancien joueur du FC Porto a décroché une belle 3e place aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans la foulée. Entre sa carrière de joueur et celle d'entraîneur, Tarik Sektioui a disputé neuf finales pour huit titres. Une réussite affolante pour le sélectionneur marocain qui ne s'est incliné qu'à une seule reprise : lors de la Supercoupe de la CAF 2021, il avait perdu en finale avec la RS Berkane contre l'épouvantail égyptien, Al-Ahly.

De l'autre côté, on retrouve Jamal Sellami. Ancien international marocain, il est à la tête de la sélection jordanienne depuis 2024. Nul doute que l'ancien joueur du Besiktas sera animé par la volonté de remporter sa première finale avec la Jordanie, tout en privant son pays du sacre. Cette Coupe arabe FIFA 2025 apparaît comme une dernière occasion de se préparer à la Coupe du monde 2026 qui attend la Jordanie pour la première fois l'été prochain. Avant cette finale, Jamal Sellami part avec une longueur d'avance psychologique. En effet, lorsqu'ils étaient joueurs, Tarik Sektioui n'a jamais battu son compatriote (quatre défaites et trois matchs nuls).

Malgré la perte de Yazan Al-Naimat lors des quarts de finale, la Jordanie qui est la meilleure attaque du tournoi aura toute ses chances face au Maroc qui ne cesse de rayonner sur la scène du football mondial depuis quelques années. Les deux meilleures défenses du tournoi vont s'affronter cet après-midi dans une finale qui s'annonce haute en couleurs.

À quelle heure débute Maroc - Jordanie ?

Le coup d'envoi de la finale de la Coupe arabe FIFA 2025 opposant le Maroc à la Jordanie est prévu jeudi 18 décembre à 17h00 au stade de Lusail à Lusail (Qatar). Le Suédois Glenn Nyberg sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Maroc - Jordanie ?

Détenteur des droits TV de la Coupe arabe FIFA 2025, BeIN Sports 1 diffusera la finale entre le Maroc et la Jordanie.

Comment suivre Maroc - Jordanie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de la Coupe arabe FIFA 2025 entre les Lions de l'Atlas et les Jordaniens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Maroc - Jordanie ?