Vendée Fontenay - PSG : avec ses titis, le PSG élimine facilement de valeureux vendéens, le résumé du match

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a parfaitement réussi son entrée en lice en Coupe de France. Face aux courageux joueurs du Vendée Fontenay (4-0), les Parisiens remaniés rejoignent les 16e de finale grâce à son trio Dembélé, Doué et Ramos.

En direct

23:20 - Logique respectée pour le PSG, le résumé du match Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain faisait son entrée en lice en Coupe de France contre le pensionnaire de N3, Vendée Fontenay. À la Beaujoire de Nantes, Luis Enrique avait décidé de titulariser les jeunes Renato Marin dans les cages et David Boly au poste de latéral droit. Dès le coup d'envoi, les Vendéens restent hauts sur le terrain et pressent avec de l'intensité. S'ils restent dans le match pendant les 25 premières minutes, Désiré Doué fait tomber la muraille vendéenne avec une passe éclair d'Ousmane Dembélé et une frappe en première intention (0-1, 25e). Quatre minutes plus tard, David Boly sort sur blessure, touché au tibia et à la cheville. Le match se poursuit et Gonçalo Ramos hérite d'un penalty après un maillot tiré dans la surface. Ousmane Dembélé ne tremble pas (0-2, 34e). Au retour des vestiaires, les premiers changements interviennent et Gonçalo Ramos s'offre un doublé (0-3, 53e et 0-4, 58e) en profitant d'un superbe service de Mayulu puis d'une mauvaise remise en retrait de Bisleau. Finalement, le Paris Saint-Germain a géré sa fin de match malgré des frayeurs dans les dernières minutes et des parades de Renato Marin. Le club de la capitale rejoint les 16e de finale de la Coupe de France où ils connaîtront leur adversaire ce dimanche soir.

23:10 - Place aux vacances Cette rencontre était la dernière de 2025 pour le Paris Saint-Germain. Place désormais à la trêve hivernale et à une coupure pour les fêtes de fin d'année.

23:05 - Un trio déterminant Ce soir, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont inscrit les buts parisiens, synonymes de qualification pour les 16e de finale de Coupe de France.

23:00 - La fête à la Beaujoire ! Les joueurs de Vendée Fontenay célèbrent ce beau parcours avec leurs supporters !

22:57 - Haie d'honneur ! Belle image des Parisiens qui font une haie d'honneur pour la sortie des joueurs du Vendée Fontenay !

22:55 - La guerre des maillots Après le coup de sifflet final, les joueurs du Vendée Fontenay se disputent les maillots des joueurs parisiens. Fodé Diawara a notamment récupéré le maillot d'Ousmane Dembélé.

22:53 - C'est terminé ! (0-4) Jérémie Stinat siffle le coup de sifflet final ! C'est terminé à la Beaujoire où le Paris Saint-Germain lance son parcours en Coupe de France après un succès facile contre Vendée Fontenay (4-0).

22:52 - Beraldo mystifié (0-4, 90+2e) Quelle occasion pour Enzo Renou qui trouve directement les gants de Renato Marin sur sa frappe après avoir enrhumé Lucas Beraldo d'une feinte de frappe.

22:50 - Deux minutes (0-4, 90e) Deux minutes de temps additionnel.

22:47 - Mayulu proche d'un but gag (0-4, 87e) Alors que Noah Renou avait relancé à la main, Senny Mayulu a heurté violemment le ballon en sautant. Le ballon n'a pas été cadré et le milieu s'est écroulé avant de se relever.

22:46 - Diawara tente sa chance (0-4, 86e) Lancé en profondeur par Enzo Renou, Diawara arrive dans la surface. Il enroule sa frappe mais ça termine au-dessus des cages parisiennes.

22:44 - Première parade ! (0-4, 85e) Renato Marin aura fait un arrêt dans ce match ! Sur une touche jouée vite, Florian Gibaud dribble Lucas Hernandez d'un passement de jambes. Le ballon traverse la surface et au second poteau, Leriche frappe du pied gauche. Le portier italien capte le ballon sur sa ligne.

22:42 - Centre tendu (0-4, 83e) Sur un corner vendéen, le ballon est remis dans la surface mais le centre est trop imprécis.

22:40 - Gibaud fait faute (0-4, 80e) Nsoki fait le tour de Florian Gibaud qui finit par faire faute.

22:38 - Dernier changement (0-4, 79e) Touché par les crampes, Nathan Fromaget est remplacé pour cette fin de match par Kérian Ernault.

22:37 - Premier avertissement (0-4, 77e) Sur le côté gauche, Nsoki pousse son ballon et déborde. Antonin Moisdon le retient par le maillot et commet une obstruction. Carton jaune pour le latéral droit.

22:35 - Pas de penalty ! (0-4, 76e) Senny Matulu prend le ballon dans les pieds de Fromaget et centre. Ramos reprend d'une volée acrobatique avant d'être déséquilibré. Il réclame un penalty, en vain.

22:34 - Mayulu bien pris (0-4, 75e) À un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, João Neves envoie une transversale dans la surface. Senny Mayulu contrôle de la poitrine mais Fromaget protège le ballon jusqu'à son gardien.

22:32 - Nouveaux remplacements (0-4, 73e) Namory Keita est remplacé par Enzo Renou. De son côté, Joey Millimono cède sa place à Florian Gibaud.

22:31 - Au tour de Millimono (0-4, 72e) Très en vue aujourd'hui, Millimono accuse le coup physiquement.

22:29 - Double changement (0-4, 69e) Pour Vendée Fontenay, Balliau et Girard prennent les places de Vinet et Bisleau.

22:27 - Bisleau n'en peut plus ! (0-4, 69e) Maxime Bisleau reste au sol, sérieusement touché par des crampes.

22:24 - Fromaget s'en sort (0-4, 64e) Après un dégagement de Lucas Hernandez, Fromaget fait le choix de contrôler avant de dribbler Jangeal d'une feinte de corps.

22:21 - Les titis entrent en jeu ! (0-4, 61e) Les jeunes Noah Nsoki et Noham Kamara remplacent Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Fabian Ruiz a également pris la place de Warren Zaïre-Emery.