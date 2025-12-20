Vendée Fontenay - PSG : "Les titis seront là"... Luis Enrique prêt à lancer les espoirs parisiens en Coupe de France ?

Après avoir remporté la Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain fait son retour sur la scène nationale et entre en lice en Coupe de France contre Vendée Fontenay. Dernier match pour les Parisiens avant les vacances.

Tout juste revenu du Qatar après une victoire en Coupe intercontinentale mercredi contre Flamengo, le Paris Saint-Germain dispute le dernier match de son année 2025. Les Parisiens font leur entrée en Coupe de France face au club de Vendée Fontenay, pensionnaire de Nationale 3 (5e division). Pour cette affiche, Luis Enrique et son staff ont décidé de laisser un cadre au repos. Souvent sollicité dernièrement, Pacho est resté à Paris alors que son retour aura lieu après les fêtes de fin d'année. Par ailleurs, Matvey Safonov est forfait. Héros du titre contre Flamengo, le gardien russe souffre d'une fracture de la main gauche et manquera "3 à 4 semaines". Lee Kang-In sera également absent pour plusieurs semaines et Bradley Barcola va rester aux soins ce week-end.

Pour ce déplacement à Nantes où le match est délocalisé, l'entraîneur espagnol pourrait profiter de l'occasion pour donner du temps de jeu à certains titis parisiens convoqués comme David Boly, Eddy Doué, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu ou Renato Marin. En conférence de presse, Luis Enrique a confié qu'il comptait sur ses jeunes pousses : "Je ne vais pas parler individuellement des titis. Ils savent qu'ils doivent toujours être prêts. Qu'importe l'heure et le jour. Mais pas de pression sur eux. Demain on va voir parce qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a des problèmes, des choses à gérer. On verra demain mais il manque la séance d'aujourd'hui. Demain on voyagera et on verra qui jouera. Les titis seront là et j'espèrent qu'ils seront prêts à aider l'équipe".

Luis Enrique excité

S'il a déjà remporté ce trophée à la tête du PSG, Luis Enrique n'a pas caché son excitation à l'idée de débuter son parcours en Coupe de France : "La Coupe de France, la Coupe du Roi en Espagne, c'est merveilleux parce qu'il y a la possibilité de jouer un match avec équipes d'autres catégories. Quand tu arrives en finale, c'est l'un des matchs les plus attractifs à jouer. Nous aimons la Coupe de France. J'espère que les joueurs de Fontenay en profiteront demain. Nous sommes tenants du titre sur les deux dernières années, nous voulons continuer".

À quelle heure débute Vendée Fontenay - PSG ?

Le coup d'envoi du match des 1/32e de finale de la Coupe de France opposant Vendée Fontenay au Paris Saint-Germain est prévu samedi 20 décembre à 21h00 au Stade de la Beaujoire. Jérémie Stinat sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Vendée Fontenay - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIN Sports 1 diffusera la rencontre entre Vendée Fontenay et les Parisiens.

Comment suivre Vendée Fontenay - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match de Coupe de France entre les Vendéens et les Parisiens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Vendée Fontenay - PSG ?

Vendée Fontenay : N. Renou (G) - Vinet, Moisdon, Brémond, Leriche, Fromaget - Keita, Belbachir, Bisleau, Millimono - Diawara.

N. Renou (G) - Vinet, Moisdon, Brémond, Leriche, Fromaget - Keita, Belbachir, Bisleau, Millimono - Diawara. PSG : Chevalier (ou Marin) - Boly, Zabarnyi, L.Beraldo, L.Hernandez - Zaïre-Emery, Mayulu, Doué - Dembélé, Ramos, Ndjantou.

