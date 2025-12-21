Bourg-en-Bresse - Marseille : "On mettra la meilleure équipe"... De Zerbi veut éviter le piège de l'entrée en Coupe de France

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille fait son entrée en lice en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse. Alors que les grosses écuries de Ligue 1 sont passées au tour suivant, Roberto De Zerbi veut éviter l'élimination précoce.

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille dispute le dernier match de son année 2025. Les Olympiens vont faire leurs débuts en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, pensionnaire de National. Dans l'Ain, Roberto De Zerbi veut à tout prix éviter le piège d'une élimination contre une équipe d'une division inférieure : "On tient énormément au match de dimanche, c'est un match 'dangereux'. J'ai vu Villarreal se faire sortir en Coupe d'Espagne. Il y a eu des surprises l'an dernier en France. On mettra la meilleure équipe que je vois en ce moment à l'entraînement. On fera jouer devant Greenwood, Vaz ou Maupay. On mettra l'équipe qui selon moi est la meilleure. Ceux qui comprennent le mieux ce discours sont les joueurs les plus expérimentés. Il ne faut pas croire que tout est déjà fait. C'est plus dangereux pour les jeunes. Je veux aligner la meilleure compo. On a bien travaillé. Les joueurs sont tous frais, il faut avoir la tête fraîche".

Pour éviter la surprise, il pourra compter sur les retours de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré dans le groupe : "Ils seront du voyage, je ne pense pas qu'ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants. Medina a ce qu'il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de 'méchanceté'. On n'aurait pas pris le but de Toulouse avec Medina. Traoré peut jouer en 10. On peut faire respirer Paixao et Greenwood. Quand Traoré se sent bien, il peut faire des différences", a souligné l'entraîneur italien. Néanmoins, le technicien transalpin sera privé de Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang, déjà partis au Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Neal Maupay pourrait débuter à la pointe de l'attaque phocéenne aux côtés du duo Greenwood - Paixao.

À quelle heure débute Bourg-en-Bresse - Marseille ?

Le coup d'envoi du match des 32e de finale de la Coupe de France opposant Bourg-en-Bresse à l'Olympique de Marseille est prévu dimanche 21 décembre à 14h45 au Stade Marcel Verchere de Bourg-en-Bresse. Stéphanie Frappart sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Bourg-en-Bresse - Marseille ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre le FBBP01 et l'OM.

Comment suivre Bourg-en-Bresse - Marseille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre des 32e de finale de la Coupe de France entre les Burgiens et les Marseillais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Bourg-en-Bresse - Marseille ?

Bourg-en-Bresse : Boulhendi (G) - Pembele, Sylla, Lacour, Vitre, Koite - Bodmer, Meyer, Touray - Boumaaoui, Cissé.

Marseille : De Lange (G) - Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, A.Gomes - Greenwood, Maupay, Paixao.

Quels sont les pronostics de Bourg-en-Bresse - Marseille ?