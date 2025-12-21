DIRECT. Bourg-en-Bresse - Marseille : suivez le match

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille fait son entrée en lice en 32e de finale de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse. Suivez le match en direct.

En direct

14:35 - Le corps arbitral Stéphanie Frappart sera au sifflet de Bourg-en-Bresse - Marseille. Elle sera accompagnée par Valentin Evrard et Jean-Paul Neves Gouveia, arbitres assistants. Dorian Bovolenta sera le quatrième arbitre.

14:30 - Tirage au sort ce soir Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France est programmé ce dimanche en marge du coup d'envoi du dernier 32e entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Cyr/Collonges au Groupama Stadium.

14:25 - Mauvais souvenirs Dans l'histoire récente, l'Olympique de Marseille a régulièrement connu des éliminations contre des équipes de division inférieure en Coupe de France : Carquefou (5e division): 2007‑2008 en 8e de finale (1-0).

Quevilly (3e division): 2011‑2012 en quarts de finale (3‑2).

Grenoble (4e division): 2014‑2015 en 32e de finale (3‑3, 5-4 tab).

Andrézieux (4e division): 2018‑2019 en 32e de finale (2‑0).

Canet‑en‑Roussillon (4e division): 2020‑2021 en 16e de finale ( 2‑1).

Annecy (Ligue 2): 2022‑2023 en quarts de finale (2‑2, 6‑7 tab).

14:20 - De Zerbi veut éviter la mauvaise surprise ! Dans l'Ain, Roberto De Zerbi veut à tout prix éviter le piège d'une élimination contre une équipe d'une division inférieure. Pour cela, il a mis la meilleure équipe possible : "On tient énormément au match de dimanche, c'est un match 'dangereux'. J'ai vu Villarreal se faire sortir en Coupe d'Espagne. Il y a eu des surprises l'an dernier en France. On mettra la meilleure équipe que je vois en ce moment à l'entraînement. On fera jouer devant Greenwood, Vaz ou Maupay. On mettra l'équipe qui selon moi est la meilleure. Ceux qui comprennent le mieux ce discours sont les joueurs les plus expérimentés. Il ne faut pas croire que tout est déjà fait. C'est plus dangereux pour les jeunes. Je veux aligner la meilleure compo. On a bien travaillé. Les joueurs sont tous frais, il faut avoir la tête fraîche".

14:17 - Un 5-3-2 pour Bourg-en Bresse Voici le onze de Bourg-en-Bresse pour défier l'Olympique de Marseille : Mazuy (G) - Koite, Sylla, Lacour, Vitré, Pembélé - Bodmer, Slimani, Meyer - Cissé, Boumaaoui.

14:15 - Sur quelle chaîne regarder Bourg-en-Bresse - Marseille ? Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre le FBBP01 et l'OM.

14:10 - Balerdi de retour ! En grande difficulté depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi est titulaire cet après-midi au stade Marcel Verchère. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a fait le point sur une potentielle dispute avec son capitaine : "Vous ne dites pas toujours la vérité. L'an passé, on avait dit que j'avais perdu mon vestiaire, qu'il y avait une guerre en interne... Puis notre film est sorti et il était assez clair. Je n'ai jamais perdu mon vestiaire. Je ne le perdrai jamais, je suis une bonne personne, je respecte tout le monde, je ne dis pas de mensonges. Il n'y a pas de cas Balerdi, il n'y a pas d'affaire Balerdi, il reste le capitaine de cette équipe, son potentiel est énorme. C'est l'un des plus grands défenseurs d'Europe en termes de potentiel. Peut être qu'il n'est pas heureux de son temps de jeu mais il est toujours positif, il est bien élevé. Il y a des choses mensongères, il faut comprendre pourquoi elles sont écrites. Certaines personnes sont de mauvaise foi. Il faut comprendre ce qui est écrit par des personnes de bonne foi ou de mauvaise foi. On peut critiquer les résultats, j'accepte. Mais les choses qui sortent exprès pour créer du bruit, je n'accepte pas".

14:05 - Deux retours de marque Pour ce dernier match de l'année, l'Olympique de Marseille peut compter sur les retours de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré dans le groupe : "Ils seront du voyage, je ne pense pas qu'ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants. Medina a ce qu'il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de 'méchanceté'. On n'aurait pas pris le but de Toulouse avec Medina. Traoré peut jouer en 10. On peut faire respirer Paixao et Greenwood. Quand Traoré se sent bien, il peut faire des différences", a souligné l'entraîneur italien.

14:02 - Maupay titulaire, la compo phocéenne C'était attendu ! En l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, Neal Maupay sera le n°9 marseillais aux côtés de Paixao et Greenwood. À noter la titularisation de Jeffrey De Lange dans les cages : De Lange (G) - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - O'Riley, A.Gomes, Hojbjerg - Paixao, Maupay, Greenwood.

14:00 - Des absents importants Cet après-midi, Roberto De Zerbi sera privé de Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang, déjà partis au Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Neal Maupay pourrait débuter à la pointe de l'attaque phocéenne aux côtés du duo Greenwood - Paixao.

13:55 - Les vestiaires sont prêts ! Cet après-midi, les deux équipes disputeront cette affiche avec leur maillot domicile.

13:50 - Finir l'année en beauté Ce dimanche, l'Olympique de Marseille dispute le dernier match de son année 2025. Les Olympiens vont faire leurs débuts en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, pensionnaire de National.