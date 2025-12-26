Jean-Louis Gasset : de quoi est mort l'ancien entraîneur et consultant ? De nombreux hommages

L'ex-entraîneur de Montpellier, figure emblématique du football français, est mort ce vendredi à l'âge de 72 ans.

C'est dans un long message que le Montpellier Hérault a annoncé la mort de l'ancien entraîneur de football Jean-Louis Gasset, ce vendredi 26 décembre à l'âge de 72 ans, rapporte BFMTV. ". Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset", ainsi commence le message. Les causes de la mort de l'ancien coach n'ont pour le moment pas été communiquées par la famille.

Il rappelle aussi les liens profonds qui rattachaient Bernard Gasset au monde du football. "Fils de Bernard Gasset, l'un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l'équipe première à trois reprises, la dernière d'octobre 2024 à avril 2025", est-il encore écrit.

Hommage du MHSC à un "enfant du club"

Après le MHSC en 2017 (qu'il finira par retrouver au cours de la saison 2024-2025 juste avant de partir à la retraite), Jean-Louis Gasset poursuit sa carrière d'entraîneur principal à l'AS Saint-Étienne de 2017 à 2019, rapporte Le Figaro. Il a aussi pris en main les Girondins de Bordeaux de 2020 à 2021, puis il devient sélectionneur de la Côte d'Ivoire de 2022 à 2024 et de l'Olympique de Marseille entre février et mai 2024. "Ces dernières semaines, il partageait sa science du football en tant que consultant sur la chaîne Ligue 1".

Il confie enfin leur tristesse face à l'annonce de la triste nouvelle : "Notre tristesse est immense lorsque l'on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule" et rend hommage à la famille.