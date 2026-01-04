DIRECT. OM - Nantes : une expulsion, un but, et un match fou au Vélodrome... suivez le match

C'est parti au Vélodrome ! À la surprise générale, l'OM est mené par Nantes (0-1). Centonze a ouvert la marque. Marseille évolue à dix après l'expulsion de Vermeeren.

En direct

15:54 - À la pause, Marseille est surpris par Nantes (0-1) L'OM a vécu une première période en enfer. Face à une équipe de Nantes entreprenante, Marseille a souffert. Pour un vilain tacle sur Lopes, Vermeeren a été expulsé (26e). Quelques minutes plus tard, Centonze, au rebond d'une parade de Rulli sur une tentative d'Abline, a douché le Vélodrome.

15:52 - Mauvaise nouvelle pour le FC Nantes (45e+5) Buteur cette après-midi, Centonze est touché à une cuisse. Il demande le changement. Les deux équipes évoluent à dix.

15:49 - Aubameyang est trop court (45e+4) Toujours sur le côté gauche, Weah, le meilleur joueur de l'OM cette après-midi, a placé un centre au sol. Au second poteau, l'attaquant gabonais n'a pas été en mesure de pousser le ballon au fond des filets. Les tribunes du Vélodrome étaient déjà debout.

15:48 - Lopes rassure sa défense (45e+2) Le gardien du FC Nantes est allé capter un centre, venu de la gauche, de Weah. On se rapproche de la pause.

15:46 - Le temps additionnel est connu (45e) Il y aura six minutes en plus dans cette première période. Nantes gère le tempo, en mettant le pied sur le ballon.

15:45 - Rulli reste au sol (44e) Le gardien de l'OM a été percuté, d'une manière involontaire, au niveau du visage par Machado. Il va essayer de conserver sa place.

15:42 - Marseille est miraculé ! (43e) Abline, proche de la ligne de touche, a gagné son duel, d'un coup d'épaule, face à Pavard. En deux contre un, l'offensif de Nantes a servi Machado. Le latéral a centré, mais ses partenaires n'ont pas bien suivi, à cinq mètres du but, cette situation.

15:40 - Le but de Centonze en vidéo (39e) Rulli aurait pu faire mieux lors de cette situation. Cette ouverture du score est tout de même méritée pour le FC Nantes.

15:38 - Nantes était proche de marquer ! (37e) Trouvé en retrait, Tabibou a frappé en première intention. Rulli a repoussé la frappe au-dessus de sa barre transversale. La tentative était puissante.

15:37 - Amian réalise une belle intervention (36e) Le défenseur du FC Nantes, à quelques mètres de son propre but, a sorti de la tête un centre vicieux de Pavard. Aubameyang attendait l'offrande.

15:37 - Mwanga est averti (33e) Le joueur du FC Nantes était très en retard sur son intervention. Le Vélodrome réclame le carton rouge. Ça aurait été sévère !

15:36 - Marseille fait un changement (33e) Nadir est entré au milieu de terrain après le but de Centonze. Paixao a regagné le banc.

15:31 - BUUUUUT POUR LE FC NANTES ! (31e) Trouvé à l'angle de la surface de réparation, Abline a enroulé le ballon. Rulli a repoussé dans les jambes de Centonze. Le latéral a poussé le ballon dans le but vide. D'une manière logique, Nantes ouvre le score, ici, au Vélodrome.

15:30 - Lopes peut conserver sa place (29e) Pour l'instant, le gardien du FC Nantes reste sur le terrain. Marseille évolue déjà avec deux lignes de quatre. Nadir s'échauffe.