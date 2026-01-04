OM - Nantes : deux renforts inattendus pour De Zerbi... chaîne, compos

À l'Orange Vélodrome, ce dimanche 4 janvier, l'Olympique de Marseille reçoit Nantes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

Après une longue trêve, la Ligue 1 est de retour ! Présent sur la dernière marche du podium, à cinq points du leader le RC Lens, l'OM nourrit de grandes ambitions pour la phase retour du championnat. Pour cela, un faux pas contre le FC Nantes paraît interdit. Les protégés de De Zerbi sont, en plus, devenus quasiment intraitables dans leur bouillant Vélodrome avec 20 points pris en huit réceptions. En Ligue 1, ils sont d'ailleurs invaincus avec six victoires pour deux nuls concédés contre Angers et Toulouse.

La période des fêtes a également permis aux Olympiens de retrouver des forces vives. Opéré de l'épaule droite à la suite d'un choc reçu avec l'Algérie, en octobre dernier, Amine Gouiri entrevoit le bout du tunnel. L'attaquant a cruellement manqué à son club. De Zerbi a été contraint de faire beaucoup jouer Aubameyang (de retour de la CAN 2025 et à disposition de l'OM) et le jeune Robinio Vaz. L'ex-Rennais a repris l'entraînement depuis plus d'une semaine en compagnie d'Hamed Junior Traoré. L'ailier prêté par Bournemouth n'est plus apparu avec le maillot de l'OM depuis le 31 août dernier. Victime d'une blessure musculaire à la cuisse droite, l'international ivoirien a rechuté à plusieurs reprises ces dernières semaines. C'est une option de plus pour l'entraîneur italien, pour permettre notamment à Paixão et Greenwood de garder de la fraîcheur dans un calendrier qui s'annonce infernal.

Embourbé en fin de classement (17e, 11 points), le FC Nantes a profité de l'ouverture du mercato hivernal pour se renforcer. Après l'arrivée de Machado, les Canaris ont engagé, dans le cadre d'un prêt, l'ex-Marseillais Rémy Cabella. L'international français arrive en provenance de l'Olympiakos (Grèce). Les Jaune et Vert ont aussi enregistré le retour de prêt d'Ignatius Ganago. L'attaquant camerounais était parti du côté des États-Unis au sein du New England Revolution. Ce ne sera pas de trop dans une mission commando pour le nouvel entraîneur Ahmed Kantari. Pour l'heure, les partenaires de Lopes comptent quatre points de retard sur le Havre (15e, 15 points).

Dans le cadre de cette 17e journée de championnat, la Ligue 1 offre une affiche historique : OM - FC Nantes. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 15h00 par Marc Bollengier.

Comme c’est le cas pour la plupart des matchs de Ligue 1, vous aurez un seul et unique choix pour voir OM - FC Nantes. Cette rencontre sera diffusée par Ligue 1+. Vous devrez donc vous brancher sur le canal 1 de Ligue 1+.

Pour suivre OM - FC Nantes en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Ligue 1+.

La composition probable des Olympiens pour OM - FC Nantes : Rulli – Pavard, Balerdi (c), Medina – Weah, Hojbjerg, Vermeeren, Kondogbia, Emerson – Greenwood, Paixão.

La composition probable des Canaris pour OM - FC Nantes : A. Lopes – Centonze, Amian (c), Tati, Cozza, Machado – Mwanga, Lepenant – Lahdo (ou Benhattab), El-Arabi, Abline.