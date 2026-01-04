Maroc - Tanzanie : Brahim Diaz envoie les Lions de l'Atlas en quarts de la CAN 2025... le résumé

À Rabat, le Maroc a pris le dessus sur la Tanzanie, ce dimanche 4 janvier, grâce à un but de Brahim Diaz (1-0). La bande à Hakimi affrontera le Cameroun ou l'Afrique du Sud lors des quarts de finale de la CAN 2025.

En direct

18:54 - Le Maroc écarte la Tanzanie (1-0) et file en quart de finale de la CAN 2025 ! Privé d’Ounahi, touché à l’entraînement, le Maroc s’est difficilement imposé face à la Tanzanie (1-0). Après avoir longtemps buté face à Masalanga, les Lions de l’Atlas s’en sont remis à leur homme providentiel : Brahim Diaz. Trouvé dans la surface de réparation, l’ailier du Real Madrid a forcé la décision avec une frappe puissante dans un angle fermé (1-0, 65e). Son quatrième but personnel dans cette CAN 2025 ouvre la voie des quarts de finale à sa nation. Ce sera contre l’Afrique du Sud ou le Cameroun.

18:54 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura cinq minutes en plus dans cette partie entre le Maroc et la Tanzanie.

18:52 - Job est averti (90e) Le défenseur de la Tanzanie, avec un tacle les deux pieds décollés, a percuté Ezzalzouli. L'intéressé se plaint de la cheville droite.

18:48 - Le Maroc recule (89e) Les Lions de l'Atlas concèdent des coups francs. Pour l'instant, ils sont mal tirés, mais les partenaires d'Hakimi ne sont pas à l'abri.

18:47 - Le Maroc réalise un changement (85e) Sous l'ovation du public, Brahim Diaz quitte la pelouse. Il est remplacé par Targhalline. Nous sommes dans les cinq dernières minutes.

18:46 - La Tanzanie réalise un changement (84e) Touché physiquement à une cuisse, Mnoga quitte la pelouse. Nabo va jouer les dernières minutes de cette rencontre.

18:43 - Le Maroc commence à reculer (83e) La Tanzanie conserve le ballon, sans mettre en difficulté les Lions de l'Atlas. Les sifflets tombent des tribunes.

18:40 - On entre dans les dix dernières minutes (80e) Les Marocains font déjà la fête dans les tribunes. Ils entrevoient les quarts de finale de cette CAN 2025.

18:39 - Le Maroc fait trois changements (77e) El Kaabi, Saibari et Mazraoui quittent la pelouse. Salah-Eddine, Ben Seghir et En-Nesyri sont désormais sur le terrain.

18:36 - Le Maroc gère le tempo de cette partie (75e) La bande à Hakimi multiplie les passes depuis le but de Brahim Diaz. Regragui prépare des changements.

18:35 - La Tanzanie réalise trois changements (73e) Sous les sifflets, Mnoga, Hamad et Msuva quittent la pelouse. Kapombe, Allarakhia et M'Mombwa entrent en jeu.

18:33 - La tension monte (70e) Les fautes se succèdent dans cette partie. Tour à tour, Samatta et Saibari ont été avertis par l'arbitre de cette rencontre.

18:32 - Le but de Brahim Diaz en vidéo ! (69e) Masalanga aurait pu faire mieux sur cette frappe, dans un angle fermé, du joueur du Real Madrid.