Mathias Merlo

Maroc - Tanzanie : Regragui fait une grosse annonce... chaîne, compos À Rabat, le Maroc défie, en ce dimanche 4 janvier, la Tanzanie dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2025. Le sélectionneur a donné des nouvelles d'Achraf Hakimi.

21:56 - PENALTY POUR LE MALI

L'arbitre sud-africain siffle un penalty pour une faute de Meriah dans la surface. Le match n'est pas fini