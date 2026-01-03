Maroc - Tanzanie : Regragui fait une grosse annonce... chaine tv, compos

À Rabat, le Maroc défie, en ce dimanche 4 janvier, la Tanzanie dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2025. Le sélectionneur a donné des nouvelles d'Achraf Hakimi.

Le Maroc s’avance vers son huitième de finale de la CAN 2025 face à la Tanzanie avec un atout de poids : le retour d’Achraf Hakimi.Absent du onze de départ lors du dernier match de poule, le latéral droit du Paris Saint-Germain est de nouveau opérationnel et pourrait retrouver une place de titulaire. En conférence de presse, Walid Regragui s’est voulu rassurant sur l’état de forme de son cadre : « Achraf est un leader, sur le terrain comme dans le vestiaire. Il apporte de l’intensité, de la personnalité et une mentalité de gagneur. Son retour est important, mais le collectif reste la priorité. » Le sélectionneur marocain a insisté sur la nécessité de gérer les corps tout en maintenant un niveau d’exigence élevé à l’approche des matchs à élimination directe.

Garder l'humilité nécessaire

Regragui est également revenu avec lucidité sur les difficultés historiques du Maroc à s’imposer en Coupe d’Afrique des nations. « Le Maroc a souvent eu de grandes équipes, mais la CAN est une compétition à part, imprévisible, où le mental et la gestion des moments clés font la différence », a-t-il expliqué. Le sélectionneur n’a pas esquivé le traumatisme de l’édition 2023, marquée par une élimination prématurée face à l’Afrique du Sud en huitième de finale (2-0), malgré le statut de favori des Lions de l’Atlas. Depuis, le Maroc a entamé une reconstruction pragmatique, marquée par une phase de groupes solide lors de cette CAN 2025 : deux victoires, un nul, sept points engrangés et une première place du groupe A, sans jamais réellement forcer son talent.

Pour ce rendez-vous face à la Tanzanie, la composition marocaine devrait refléter l’équilibre recherché par Regragui entre maîtrise et efficacité. Dans les buts, Bono reste indiscutable. La défense pourrait être articulée autour de Mazraoui, Aguerd et El Yamiq, avec Hakimi de retour sur le flanc droit. Au milieu, le trio Ounahi-Amrabat-El Aynaoui apporterait à la fois volume de jeu, impact et projection. Devant, la créativité de Saibari, l’efficacité retrouvée d’Ayoub El Kaabi et la percussion de Brahim Diaz doivent permettre au Maroc de faire la différence dans les trente derniers mètres.

La Tanzanie sans complexes

La Tanzanie, de son côté, qui a déjà atteint son objectif en ralliant les huitièmes n'aurait rien à perdre. Elle devrait reconduire un onze proche de celui aligné lors du dernier match de poule face à la Tunisie. Le sélectionneur Hemed Suleiman s’appuie sur un bloc compact et discipliné, avec Masalanga dans les cages, une défense regroupée autour de Nwamnyeto et Job, et un milieu travailleur composé de Miroshi et Msanga. Offensivement, les Taifa Stars compteront sur la vitesse de Simon Msuva, la créativité de Faisal Salum et la présence de Mbwana Samatta en pointe, encore à la recherche de son premier but dans la compétition.

Sur le papier, l’affiche semble déséquilibrée, mais la CAN rappelle souvent que la hiérarchie peut vaciller. Le Maroc part largement favori, porté par son public et une dynamique positive, tandis que la Tanzanie disputera le premier match à élimination directe de son histoire depuis 45 ans, sans complexe mais avec réalisme. Pour les Lions de l’Atlas, l’objectif est clair : éviter les erreurs du passé, imposer leur rythme et franchir enfin ce cap psychologique afin de confirmer leurs ambitions continentales.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Ce troisième huitième de finale de la CAN 2025 entre le Maroc et la Tanzanie aura lieu ce dimanche à 17h00 au stade Prince Moulay Abdallah. Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Tanzanie ? Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

La compo probable de Maroc : Bono - Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, El Aynaoui - Saibari, El Kaabi, Diaz La compo probable de Tanzanie : Masalanga - Hussein, Hamad, Nwamnyeto, Job - Miroshi, Msanga; Msuva, Salum, Mnoga - Samatta

Les différentes côtes

Les opérateurs de paris sportifs ont donné, assez largement, la pancarte du favori aux Lions de l'Atlas dans ce huitième de finale de la CAN 2025. Winamax : Maroc (1.11) - Nul (7.25) - Tanzanie (19.00). Betclic : Maroc (1.11) - Nul (7.75) - Tanzanie (21.00). Unibet : Maroc (1.13) - Nul (7.00) - Tanzanie (18.80).