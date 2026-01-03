DIRECT. Sénégal - Soudan : l'incroyable entrée du Parisien Mbaye, les Lions entrevoient les quarts, suivez le match

Le Sénégal affronte le Soudan ce samedi à l'occasion du premier huitième de finale de cette CAN 2025. Même si les Lions s'avancent en favoris, le contexte ne leur est pas favorable. Suivez le match en direct.

18:55 - Encore sept minutes (90+1') Comme lors de la première période de ce Sénégal - Soudan, le temps additionnel est de sept minutes au minimum.

18:54 - Tout le monde est debout (90') Diatta et Mendy sont debout dans ce Sénégal - Soudan. Le Monégasque s'est sacrifié et a celui qui a le plus de douleurs après ce gros contact.

18:51 - Un tacle héroïque ! (88') Un véritable sacrifice. Diatte se jette devant Nooh pour empêcher le Soudanais de marquer et de relancer le suspense. Il réalise un tâcle magnifique et emporte tout sur son passage dont Mendy, son gardien.

18:50 - L'ovation pour Pape Gueye (86') Auteur d'un doublé, Pape Gueye est remplacé par Ciss pour les derniers instants de ce Sénégal - Soudan.

18:48 - Le carton pour Adil (85') Cette fois, Adil n'échappera pas au carton jaune dans ce Sénégal - Soudan.

18:47 - Le Soudan en perdition (83') C'est une fin de match assez difficile pour le Soudan qui subit les assauts répétés des Sénégalais qui ne veulent pas s'en arrêter là.

18:44 - Mbaye proche du doublé (80') Sur un magnifique centre de Diouf, Mbaye devance Khamis et place une tête un peu trop enlevée. Quelle entrée du Parisien.

18:44 - Encore dix grosses minutes (79') Le Soudan va certainement avoir beaucoup de mal à remettre un coup de collier pour essayer d'instiguer le doute dans les têtes sénégalaises.

18:41 - LE BUT DE MBAYE !! (78') Et le coaching est payant. Quelques minutes après son entrée en jeu, le Parisien Mbaye ajoute le troisième but du Sénégal face au Soudan. Ça ressemble au but de la qualification.

18:38 - La sortie de Monged (75') Le remuant Mbaye est déjà en jambes et lance Gueye dans la profondeur. Le double buteur sénégalais est devancé par Monged qui se saisit du cuir.

18:37 - Deux nouveaux changements (73') Pape Thiaw lance du sang neuf dans ce Sénégal - Soudan. Camara et Mbaye remplacent Diarra et Sarr. Le jeune Parisien reçoit une belle ovation.

18:33 - Un nouveau carton jaune (70') Barglan écope d'un carton jaune dans ce Sénégal - Soudan après une intervention à retardement sur Diouf.

18:32 - Changement pour le Soudan (68') Abdelrahman est remplacé pour les 20 dernières minutes de ce Sénégal - Soudan. Adil le remplace.

18:31 - Diatta enlève trop (67') Le Monégasque est intenable dans cette seconde période de Sénégal - Soudan. Malheureusement pour lui et les Lions, il lui manque toujours de la précision dans son dernier geste.

18:30 - Diatta avait fait le plus dur (66') Après une belle percée de Diatta, le Monégasque et manque son dernier geste avec un centre bien trop profond. Il s'en veut et frappe de rage dans les panneaux publicitaires.

18:28 - Passage aux soins pour Taifour (64') Le milieu de terrain soudanais, touché à l'arcade en première période, doit repasser par la case médicale pour remplacer son pansement. L'arbitre a remarqué qu'il saignait de nouveau.

18:27 - Diatta ne passe pas (63') Le joueur de l'AS Monaco essaye de s'emmener le ballon sur un contrôle orienté mais il rate son geste et doit se raviser.

18:25 - Karshom doit sortir (61') Coup dur pour le Soudan qui perd un élément de sa charnière centrale. Karshom est remplacé par Abdelrazig.

18:23 - Dia coupable d'une faute (60') Mané réalise un bon contrôle orienté avant de lancer Dia. Ce dernier tente de s'imposer physiquement pour entrer dans la surface adverse avec le ballon mais il commet une faute.

18:22 - Diouf défend bien (58') À peine entré en jeu que Diouf se met au diapason en contenant très bien Abdallah qui cherchait à dribbler son vis à vis.

18:19 - Un peu de précipitation (56') Le Sénégal s'empresse d'aller vers de l'avant pour essayer de surprendre la défense soudanaise qui laisse forcément un peu plus d'espaces à l'approche de l'heure de jeu.

18:18 - Un double changement (54') Pape Thiaw fait déjà un double changement dans ce Sénégal - Soudan avec les entrées de Dia et Diouf à la place de Jackson et Jakobs.

18:17 - Ering dévisse (53') Sur un corner qui file au second poteau, Ering hérite du cuir et enchaine par une frappe dévissée.

18:15 - Le Soudan n'a pas dit son dernier mot (52') Les Faucons réalisent une bonne entame de seconde période face au Sénégal qui concède un corner. Décidément, le Soudan est plein de ressources dans ce huitième de finale.